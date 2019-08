Napi horoszkóp - 2019. augusztus 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma kifejezetten úgy érezheti magát, mint hal a vízben. Mindenre jut ideje, amire szeretné, kellemesen telik a napja, nem kell sietnie, kapkodnia, azt csinál, amit jónak lát. Ha a barátaival tölti az idejét, kifejezetten lélekemelőnek és pihentetőnek érzi egyszerre. Rengeteg nevetésben lesz része. Az egyedülállók ráadásul ma új emberekkel ismerkedhetnek meg és találnak közöttük szimpatikus arcokat.

Már jó ideje azt sejtette, hogy valaki titkol maga elől valamit és végre be is bizonyosodik, hogy helytállóak voltak a megérzései. Egyedül annyiban nem stimmelnek, hogy nem negatív dologról szerez tudomást, hanem egy pozitív információt, akár meglepetést hallgatott el maga elől. Végre megkönnyebbülhet és tanulhat az esetből, hogy nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolnia és rémeket látnia.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma nem igazán találja a közös nevezőt a párjával. Mindketten mást akarnak vagy pedig folyton ellentétekbe ütköznek és képesek apróságokon hajba kapni. Legyen vele türelmes és megértő, mert ő is nehéz napokon van túl. Hagyja, hadd tegye, amit jónak lát vagy legalább próbáljon vele kompromisszumot kötni, amellyel mindketten jól járnak. De ma érdemes Önnek lennie az engedékenyebb félnek.

Ha mostanában betegeskedett vagy lelkileg meg volt zuhanva, akkor fellélegezhet, ugyanis mára, ha nem is teljesen gyógyul meg, de sokkal jobb az állapota. Végre testileg és lelkileg is jobban érzi magát. Viszont még ne dőljön hátra olyan értelemben, hogy ne hagyja abba a vitaminkúrát vagy legalábbis azt, hogy aktívan erősítse az egészségét és természetesen a lelki feltöltődésről se feledkezzen meg!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Jobban járna, ha otthon maradna. Így legalább sikeresen kipihenhetné magát, illetve elkerülné annak a lehetőségét, hogy összevesszen másokkal. Ma nem kell sok ahhoz, hogy elszakadjon magánál a cérna és kiadja magából a dühét vagy épp a legőszintébb véleményét. Kímélje meg magát és környezetét attól, hogy egy darabig mosolyszünet legyen. Inkább tegyen meg mindent annak érdekében, hogy kikapcsolódjon, és lelkileg feltöltődjön!

Próbáljon meg több teret hagyni a kedvesének vagy a szeretteinek. Kissé fojtogató lehet ma a szeretetéhsége, az igénye arra, hogy figyeljenek Önre. Jót tenne Önnek, ha ezt önmagának is képes lenne megadni, amihez nem kell más, minthogy többet foglalkozzon magával. Csináljon olyan dolgokat, amiket szeret, vagy amikre rég nem volt ideje és legyen türelmes, megértő a szeretteivel.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Legyen óvatos, mert veszélyt jeleznek a csillagok! Ne rohanjon, ne kapkodjon és figyeljen oda arra, amit csinál, illetve a környezetére is. Így elkerülheti, hogy kisebb baleset érje vagy éppen kellemetlenséget okozzon másoknak. Ma hajlamos arra, hogy szeleburdi és figyelmetlen legyen. Inkább késsen el, gondoljon át mindent kétszer, mint sem pórul járjon maga vagy Ön miatt más.

Jót tenne Önnek, ha ma egy kis időt kettesben töltene a párjával. Tökéletes lenne ez a nap arra, hogy megbeszéljék a gondjaikat vagy épp a jövővel kapcsolatos terveiket. Merje elengedni magát, nyíljon meg kedvese előtt. Romantikázzanak, bújjanak össze, mindkettőjüknek szüksége lenne arra, hogy menedékre és megértésre leljenek a másik fél mellett.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Választás elé kényszeríti az élet. Meg kell hoznia egy fontos döntést. Az egyik a könnyű utat ígéri, de a kisebb örömöket, míg a másik, a hosszabb út viszont a nagyobb élvezeteket és sikert. Hogy a jó döntést hozhassa, érdemes időt szánnia a kérdésre és nem elkapkodnia azt. Óvatosan csináljon belőle közvéleménykutatást, mivel hajlamos másokra hallgatni, ahelyett, hogy a saját feje után menne.

Jó híreket kaphat a mai nap folyamán. Valami szerencsésen alakul és kifejezetten jókedvre deríti. Engedje is meg magának, hogy ünnepeljen, hogy beüljenek valahova szeretteivel. Legyen ez a nap emlékezetes! Végre úgy érzi, kezd révbe érni, az élete olyan irányban halad, mint szeretné és ez megnyugvással, illetve megelégedéssel tölti el. Most már igazán pozitívan látja a jövőjét.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egyik szerettétől ma fájó kritikát kaphat. Igazán nem kellene megzuhannia miatta. Ha van benne igazság, akkor fogadja el és tanuljon belőle, de máskülönben ne vegye annyira a szívére. Inkább örüljön neki, hogy kapott egy értékes leckét. Folytassa útját, ne adjon fel emiatt semmit. Az is vétek lenne, ha végül dacból döntene úgy, hogy nem valósítja meg elképzeléseit. Felesleges lenne mártírkodnia.

Ma nem vágyik másra, minthogy pihenjen, kikapcsolódjon. Kellően fáradtnak érzi magát ahhoz, hogy meg se próbálkozzon a házi munkával vagy más kötelezettségek ellátásával. Amit tud, azt bízzon másra, vagy pedig egyszerűen engedje el, majd máskor megcsinálja. A legfontosabb feladata most az, hogy testileg és lelkileg is feltöltődjön. Ezért ne is hagyja, hogy mások programokat csináljanak vagy feladatot találjanak ki Önnek.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



