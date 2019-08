Napi horoszkóp - 2019. augusztus 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Jó volna, ha kevesebbet foglalkozna azzal, mit gondolnak magáról mások. Nem egészséges, ha az határozza meg az életét, milyennek fogadná el a jobban a környezete. Nyugodtan adja önmagát, majd olyannak fogják szeretni, amilyen. Ha emiatt néhányan elfordulnak Öntől, annyi baj legyen, így legalább akik maradnak, azok igazán szeretik magát és rájuk érdemes alapoznia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nyugtalanság lesz úrrá magán és emiatt képtelen egyhelyben meglenni. Mindenáron mennie kell, ki a szabadba, emberek között kell lennie. Nem is baj, mert így könnyebben magára találnak az új élmények. Talán az új ismeretségek és kellemes programoknak köszönhetően helyreáll a lelki békéje és nem fogja azt érezni, hogy nem történik Önnel semmi és hogy unalmas az élete.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legyen óvatos azzal, ha egy szerettéről egy másik családtagnak beszél, mert könnyen körbemehetnek ezek az információk. Roppant kellemetlen lenne azzal elrontani az ígéretesnek tűnő családi napot, hogy vita robbanna ki amiatt, mert valaki úgy érzi, hogy kibeszélik és okoskodnak az életével kapcsolatban. Előzze meg a bajt és bármit is tud, okosabban tenné, ha magában tartaná vagy a megfelelő személlyel beszélne róla.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ez a nap a családé. akár azért, mert elmennek valahova kikapcsolódni, akár amiatt, mert összegyűlnek a többiekkel együtt. Sokkal jobban elsülhet az összejövetel, mint azt gondolná. Olyanokkal is sikerülhet jót beszélgetnie, akikkel máskor nem vagy legalábbis sokszor nem értik meg egymást. Fogadja el, hogy mindenki változik és emiatt érdemes nyitottan állnia a szeretteihez.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma adódhat némi kellemetlensége, érheti egy kis bosszúság, éppen ezért a csillagok arra bátorítják, hogy igyekezzen pozitívan állni a napjához. A felmerülő nehézségeket üsse el humorral. Nem kell mindent olyan véresen komolyan vennie. Figyelje meg, hogy végül jól is elsülhet a dolog, méghozzá éppen azért, mert nem görcsölt rá, hanem képes volt nevetni magán és a helyzeten.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Felmerülhet egy kisebb probléma, ami eltéríti eredeti tervétől és mással kell előrukkolnia vagy legalábbis kerülő úton kell eljutnia az eredeti céljához. Ne adja fel a harcot és igyekezzen nem elkenődni csak azért, mert egy kis akadállyal találta szembe magát. Menjen tovább és tartson ki elképzelései mellett, hiszen megvan Önben szükséges erő és akarat ahhoz, hogy elérje célját.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Mostanában gyakran találja kilátástalannak a helyzetét. Úgy hiszi, hogy a maga helyzete már nem lesz jobb, és egyedül marad, vagy benne ragad egy pocsék kapcsolatban és sosem éri el a kitűzött céljait, álmait. Ez persze nem így van, csak borúsan látja a helyzetét. Sokat segítene, ha találna valamit, amiért tudna lelkesedni, feltöltené magát és hajlandó lenne érte küzdeni. Találja meg azt, ami, vagy aki motiválná!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Olyan nehézségek merülhetnek fel, amiken nem tud változtatni. Tudja, sajnos nem lehet minden felett hatalma és ezt el kell fogadnia, hogy bizonyos dolgokat nem irányíthat, hanem el kell engednie. Amit tehet azaz, hogy arra törekszik, hogy a legjobbat hozza ki az adott helyzetből. Álljon hozzá pozitívan, csempésszen bele egy kis humort és már nem is fogja annyira zavarni, hogy úgy alakultak a dolgok, ahogy.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Akár bulizni menjen, akár más programot válasszon magának, ügyeljen az egészségére. Megfázhat, vagy akár túl sokat ihat, elcsaphatja a gyomrát és emiatt az egyébként kellemes napját vagy épp éjszakáját igencsak beárnyékolná a rosszulléte. De minimum a másnapja alakulhat úgy, hogy ágyban kell maradnia. Megelőzheti a kellemetlenséget egy kis odafigyeléssel és azzal, ha mértékkel fogyaszt alkoholt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Valami, amire nagyon vágyik, elérhető közelségbe kerül és hajlandó lenne érte vérre menő csatát vívni. Legyen ezzel óvatos, főleg, ha arra is készen áll, hogy szabályokat hágjon át. Nem gondolná, de komoly kellemetlenségei adódhatnak belőle. Ma több alkalommal is hajlamos lehet arra, hogy meggondolatlan döntéseket hozzon, éppen ezért lassítson le és mindig gondolkodjon, mielőbb bármit is cselekszik!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ismét összehozza a sors ez egy régi ismerősével, esetleg rokonával. Hamar ki fog derülni, hogy az illető nem teljesen érdekmentes, és szeretne Öntől kérni valamit. Hallgassa meg, mit szeretne, hátha valamiképp Ön is profitálhat belőle, de semmiképpen se hagyja magát egyoldalúan kihasználni. Azért vannak őszinte szándékai is az illetőnek, nemcsak a lehetőséget látja Önben!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Jó hírt kap egy olyan személlyel kapcsolatban, aki miatt már aggódott. Igencsak izgult az illető testi vagy épp lelki állapota miatt, de szerencsére úgy néz ki, minden a legnagyobb rendben van. Hatalmas kő esik le a szívéről és ez az információ bearanyozza a napját. De talán épp erre az esetre volt szüksége ahhoz, hogy rájöjjön, nem ártana szorosabbra fűznie az illetővel a kapcsolatát és gyakrabban találkozni vele.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp