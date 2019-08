Napi horoszkóp - 2019. augusztus 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Mostanában egyre sikeresebb, eredményesebb a munkájában, ezért szívesen áldozna még több energiát, időt, hogy még több sikert érjen el. Legyen ezzel óvatos, mert nem biztos, hogy tovább kellene ütnie a vasat. Kétségkívül még többet érhetne el, de vajon meg is éri, Gondoljon a szeretteire vagy akár saját magára, hiszen manapság nem sokat pihent. Komolyan az egészsége kárára mehet a sok munka.

Bármilyen feladatot is kapjon, azt vegye komolyan. Ne próbálja elviccelni vagy elodázni, mert kellemetlensége származhat belőle, vagy pedig lemaradhat egy remek lehetőségről és így csak bánná, hogy nem foglalkozott komolyabban az adott dologgal. Szüksége lehet arra, hogy a siker érdekében megkérdezzen egy tapasztaltabb embert. Ne legyen túl büszke így tenni, mert ahhoz sok múlik a feladat a sikerességén.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy bizonyos dologgal kapcsolatban ellentétes érzelmek dolgoznak Önben. Az egyik fele azt mondja, hogy csinálja, ne is gondolkodjon rajta, csak haladjon, ám a másik fele óvatosságra inti és azt engedi sejtetni, hogy inkább el kellene engednie ezt a bizonyos dolgot. Ha nem biztos a döntésében, abban, hogy mit kellene tennie, kérjen egy kis időt és tegye félre, amíg megtalálja a válaszát.

Nem várt, de ugyanakkor kellemes meglepetésben részesülhet a délutáni órákban. Éppen ezért érdemes lehet előbb eljönnie a munkahelyéről vagy legalábbis lehetőség szerint végeznie a munkájával. Legyen rugalmas és egyúttal nyitott a találkozásokra vagy épp a váratlan programlehetőségekkel kapcsolatban. Ne aggódjon, tudni fogja, miről van szó, és ott lesz a megfelelő helyen és időben.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma talál valakit, akinek végre igazán megnyílhat. Képes lesz őszintén beszélni az érzéseiről és a problémáiról. Viszont okosan tenné, ha lassan és fokozatosan adagolná az információkat és nem csak úgy ráöntené a másik nyakába, mert akkor lehet, hogy megszólalni sem lesz képes, nemhogy tanácsot adni. Nem kell semmit elhallgatnia, csak igyekezzen higgadtan és megfontoltan átadni azt, amit szeretne.

Egy bizonyos dologgal kapcsolatban kétségei támadtak. Nem biztos abban, hogy jól döntött. Célszerű lenne ezen alaposan elméláznia ahelyett, hogy elhessegetné a gondolatot, ugyanis megérzései nem szokták becsapni. Ha még van lehetőség erre, hogy visszacsinálja a dolgokat, akkor érdemes lehet megragadni, de csak akkor, ha egészen biztos abban, hogy helytelenül döntött.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egészen eddig keményen dolgozott, most megtehetné, hogy kicsit hátradől és lazít, de már a gondolattól is lelkiismeret-furdalása van. Úgy tesz, mintha nem érdemelné meg. Pedig ha most nem lazít egy kicsit, akkor mégis mikor? Legyen kicsit megértőbb magával és ahelyett, hogy plusz munka után nézne, vagy mindenféle feladatot találna ki magának, élvezze ki bátran a megérdemelt pihenést.

Ma nehezére esik döntéseket hozni, pedig lenne miről döntenie. Fél attól, hogy rosszul dönt, becsapja magát vagy esetleg félrevezetik mások véleményei. Lehetőség szerint ne is hozzon ma döntéseket, de ha nagyon muszáj lenne, akkor előbb maradjon egy kicsit egyedül, lazítson, és próbálja megtalálni a választ arra, hogy mit szeretne és mi lenne a legjobb. Valószínűleg már ott van magában a meghozott döntés magva, csak nem mer vele szembenézni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nehezére esik ma bármire is odafigyelnie. Csaponganak a gondolatai. Éppen emiatt ma kisebb-nagyobb hibákat ejthet, de akár komolyabb kellemetlenségei is adódhatnak. Egy rövid időre félre kellene tennie mindazt, ami zavarja, foglalkoztatja, hogy ellássa a kötelezettségeit. Talán épp ez segítene magának és utána megjönne a válasz, a megoldás, és nem kellene tovább rágódnia. Erőltesse meg magát!

Egy lépéssel közelebb kerülhet ahhoz, hogy olyan életet éljen, mint amilyenre igazán vágyik. Egyre többen irigykednek a sikerére, miközben kezd népszerű is lenni. Jó érzéssel tölti el, hogy eredményes és mások is elismerik tudását, tehetségét. Anyagi helyzete is fokozatosan javul, ami megint csak egy pluszt ad Önnek, hiszen végre olyan dolgokat is megengedhet magának, amiket korábban nem.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma főleg a magánélete kerül előtérbe, Lehetősége lesz arra, hogy olyan őszinte beszélgetést folytasson a partnerével, ami előrébb viheti a kapcsolatukat. Éppen ezért merjen megnyílni, mondja el az őszinte véleményét és a jövővel kapcsolatos vágyait, mert jó eséllyel nyitott fülekre talál. Lehet, hogy valamiből engednie kell majd, de az igaz, hogy sokat nyerhet is. Igyekezzen kompromisszumot kötni a partnerével.

Nagyon kellene ügyelnie arra, hogy ne érzelmi alapú döntést hozzon ma. Igyekezzen az észérvekre hallgatni. Nincs szüksége arra, hogy mások véleményét is meghallgassa, jól tudja, mit kellene tennie, csak meri meglépni. Viszont ne kapkodjon el semmit, mert a rohanásnak, a gyorsan meghozott döntéseknek mind-mind kellemetlen következményei lehetnek. Ne siessen sehova és fontolja meg döntéseit!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



