Napi horoszkóp - 2019. augusztus 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Szeretne valakit megtéríteni. Olyasmire akarja rávenni, ami a maga nézete vagy pedig Önnek bevált. Bemutathatja az adott dolgot, mesélhet róla, de ne várja azt, hogy az illető is elsajátítsa. Csak felesleges időpazarlás lenne arra számítania, hogy majd együtt csinálják vagy legalábbis sikerült egy lelket megmentenie. Minél jobban erőszakoskodik nála, annál biztosabban éri el az ellenkezőjét.

Szomorú hírt hallhat az egyik ismerőse vagy szerette kapcsán. Ne legyen túl tolakodó, de ajánlja fel bátran a segítségét, mert az illetőnek szüksége lehet magára. Nem kell megoldania a problémát, sem megmentenie őt, éppen elég az, ha meghallgatja, és azt érezteti vele, hogy mellette áll. Mivel rettentően érzékeny ember, a dolog magát is megrendítheti, de ügyeljen arra, hogy ne szenvedjen jobban az illetőnél.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy kivételes lehetőségre bukkanhat, ami által növelhetné a bankszámláját. Szerencsére nem jár komolyabb kockázattal, legfeljebb azzal, hogy tanulnia kellene hozzá vagy több időt venne el az életéből. Mérlegelje, hogy mennyire éri meg Önnek, és ha úgy látja, meg tud egyezni vagy úgy, ahogy van, szívesen élne a lehetőséggel, akkor ne fogja vissza magát. Rövid időn belől sokat változhat az anyagi helyzete.

Valaki ma kitárja Önnek a szívét, de pont olyankor teszi, amikor nincs rá ideje vagy éppen kedve. Talán úgy érzi, van magának is elég gondja, semmi szüksége arra, hogy még őt is hallgassa. A csillagok mégis türelemre intik, hogy érdemes lenne meghallgatnia az illetőt. Nem gondolná, de mégis valamiféle előnye származhat abból, ha nem menekül el, hanem figyelmesen végighallgatja.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma valaki veszteséget, anyai kárt okozhat Önnek. Nem lesz könnyű higgadtan kezelnie, de sokat segíthet az, ha megpróbálja megérteni, hogy mi állhatott a háttérben, miért tette az illető, amit tett. Törekedjen arra, hogy olyan megoldást találjanak, ami mindkettőjüknek jó. Ha csak ráereszti a haragját és követeléseket támaszt felé, nem fogják megoldani a problémát, ezért igyekezzen diplomatikus lenni.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Felmerül egy olyan probléma, amit Önnek kell megoldania. Ez lehet családi vagy épp munkahelyi gond, de igazság szerint mindenki magától várja a megoldást. Éppen ezért össze kell kapnia magát, ha azt szeretné, hogy olyan döntést hozzanak, amellyel mindenki elégedett lehet. Ehhez valahol Önnek is engednie kell. Nem lesz könnyű dolga, de ha képes lemondani és nyitni mások felé, akkor sikerülni fog megmenteni a helyzetet.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Előbújik Önből a kreatív énje. Kivételes ötletek jutnak az eszébe és persze szeretné is őket azonnal megvalósítani. De nem érdemes semmit se elkapkodnia. Bármibe is vágná a fejszéjét, érdemes lenne előtte alaposan átgondolnia, hogy mivel jár a megvalósítás. Ugyanakkor nagyobb szabású tervei is vannak és szeretne átalakítani otthonát vagy a külsejét, a ruhatárát frissítené fel.

Felébred Önben az adakozó, a segíteni vágyó személy, ami nem is lenne baj, csak figyeljen arra, hogy ne meggondolatlanul szórja áldását mindenkinek, mert olyan személy is kaphat belőle, aki kevéssé érdemli meg. Vigyázzon, mert egyesek visszaélhetnek a jó szándékával, a kedvességével és csak kihasználhatják. Illetve arra is ügyeljen, hogy ne avatkozzon bele erőszakkal mások életébe.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Érdemes lenne hallgatnia a megérzéseire, mert igencsak a segítségére lehetnek. Általuk elkerülhetne egy kisebb kellemetlenséget amellett, hogy elvezetnék Önt egy bizonyos dologhoz, talán megoldáshoz, ahhoz, amire éppen szüksége lenne. Nincs oka kételkednie magában, hiszen megérzései rendkívül tisztán súgnak Önnek, ezért ma ne is nagyon hallgasson arra, amit a környezete mond.

Az, hogy mostanában miként alakulnak a dolgai, nagyban függ attól is, mennyire tudja pozitívan látni a helyzetét, mennyire tud bizakodni. Elérhető közelségbe kerülnek a céljai, csak éppenséggel az erején és képességein kívül arra is szükség van, hogy higgyen a sikerben. Mindemellett valaki tanácsot kér ma Öntől és az lenne a feladata, hogy bátorítsa az illetőt. Talán közben Ön is rálel a motivációjára.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Szinte minden tervét sikerül ma megvalósítania, amit mára kitűzött. Olyan dolgokat is véghez vihet, amire mások azt mondták volna, hogy lehetetlen. Még valakinek a csodálatát is kiválthatja és az illető egyenesen fel néz majd Önre. Figyelje meg, hogy miközben őt motiválja, valahol saját magát is lelkesíteni fogja. Még az is lehet, hogy közös az útjuk és együtt haladnak majd tovább.

Olyan feladatot kap, ami ismeretlen, amivel eddig nem volt. Az is lehet, hogy nem egyezik az értékrendszerével és emiatt kelt Önben rossz érzést. Ha nem biztos abban, amit csinál és akár amiatt aggódik, hogy jól csinálja-e, egyáltalán helyes-e az, amit tesz, akkor avasson be egy szakértő személyt vagy valakit, akiben megbízik. Addig pedig csak minimálisan lássa el a feladatát, nyerjen magának egy kis időt.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



