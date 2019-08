Napi horoszkóp - 2019. augusztus 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Szüksége lesz arra, hogy felállítson egy fontossági sorrendet, ha mindennel szeretne végezni. Pláne akkor, ha nemcsak a házi munkát meg az elintézendő ügyeket szeretné elintézni, hanem a családjára vagy önmagára is szánna időt. Annyi biztosnak látszik, hogy nem fog minden beleférni, amit mára tervezett, ezért nem árt, ha rugalmasan áll a napjához, hogy bármikor átvariálja, ha esetleg nagyon nem szeretne változtatni a menetrenden.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egyik szerettének vagy barátjának támogatásra lenne szüksége. Arra, hogy bíztassa, jobbkedvre derítse, és talán utat mutasson neki. Ez utóbbival természetesen bánjon óvatosan, és csak akkor adjon tanácsot, ha az illető kéri és akkor is emelje ki, hogy ez csak az Ön, személyes véleménye, így elkerülheti, hogy esetleg később kellemetlensége származzon ebből.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Izgalmas, mozgalmas nap vár Önre. Rengeteg lehetősége lesz arra, hogy új embereket ismerjen meg. Érdemes lenne hagynia magát sodortatni az árral ahelyett, hogy mindenáron megpróbálná befolyásolni az eseményeket. A párban élőkre különösen szórakoztató nap vár, mivel újfajta dolgokat próbálhatnak ki és még izgalmasabbá tehetik a nemi életüket. Ma a romantikáé és a szenvedélyé a főszerep.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne gondolkodjon túl sokat a napjával kapcsolatban. Mondjon igent a lehetőségre, a találkozókra, az izgalmakra. Persze csak annyira, amennyi ténylegesen belefér a napjába és jól is esik. A csillagok azt súgják, nem kell sokat aggódnia azon, mit csináljon, mert szinte mindig adódni fognak a jobbnál jobb lehetőségek. Többen is szeretnének magával lenni a hétvégén, ezért sem olyan meglepő, hogy annyian keresik meg!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Adódhat egy kis kellemetlensége a mai nap. Talán megfeledkezett arról, hogy már elígérkezett valakinek vagy nem jól osztotta be az idejét és két program ütheti egymást. Szerencsére valakinek sikerül kimentenie magát a kínos helyzetből. Viszont arra fel kell készülnie, hogy lesz olyan, aki megsértődik, miért nem találkozik vele vagy teszi meg azt, amit kért tőle. Igyekezzen nem magára venni azt, hogy nem érti meg Önt az illető!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Izgalmas nap vár Önre, amikor maga sem tudja pontosan, merre visz az útja, vagy legalábbis hol köt ki. Úgy van vele, hogy hagyja, hadd történjen, aminek történnie kell. Nyitott arra, hogy kiránduljanak, bulizzanak a barátaival vagy épp a párjával. Úgy van vele, pont erre van szüksége, így hát szívesen kipróbálja azt, milyen az, amikor nem tervez meg előre semmit és másokra hagyatkozik.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Egy nyugodt, csendes, visszafogott napot tervezett. Azt remélte, hogy lesz végre ideje magára és arra, amire csak szeretné. Ám a környezete gondoskodni fog arról, hogy ne így történjen, és ez azt jelenti, hogy különböző programokat találnak ki magának, de még az is megtörténhet, hogy váratlanul beugranak magához. Próbáljon meg spontán lenni és ne haragudjon meg ezért rájuk, mert jól fog elsülni a napja!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Szinte tökéletes lesz a napja. Egész nap mosolyogni fog, mert boldogságot, elégedettséget érez magában. A sors valósággal tálcán kínál fel mindent, amire vágyik, legyen az valakinek a szeretete, figyelmet, egy ajándék vagy lehetőség. Ma jóformán mindent megkap, amire vágyik, amire titokban gondol. El se meri hinni, hogy ilyen fantasztikus napja is lehet. Csak figyeljen arra, hogy szeretteivel szemben kellően kimutassa a háláját.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Érdemes kimozdulnia otthonról, mert megismerkedhet valakivel, aki mély benyomást tesz Önre. Lehet, hogy új barátra lel, esetleg új párjelöltre, de az sem kizárt, hogy esetleg egy mentorra, de legalábbis olyan személyre, aki új dolgot taníthat, mutathat Önnek és ezáltal egy új életfilozófiával lehet gazdagabb. Izgalmas felfedezéseket tehet ma, de ehhez bizony ki kell mozdulnia a négy fal közül.

BAK: (december 22 - január 20.)



Csend és nyugalom. Ez jellemzi a napját és már rettenetesen várta is, hogy így legyen. Végre jut ideje önmagára és azokra a dolgokra, amikre igazán szeretné. Nem kell sietnie, nincsenek olyan feladatok, amikhez ne lenne kedve, vagy ha mégis adódna, lesz rá segítsége és hamar kész lesz vele. Családjával meghitt és békés pillanatokat tölthet el, így nem csoda, hogy végre igazán megleli a lelki békéjét.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Egy kissé unalmasnak, egyhangúnak élheti meg a napját. Talán azért, mert nem értek ma rá a barátai, de legalábbis nem úgy alakult a napja, mint szerette volna. Attól még nem kell otthon ülnie és lógatnia az orrát. Merjen egyedül is kimozdulni! Higgye el, hogy kellemes élmények érhetik így, és meg fog lepődni azon, milyen jól tudja magát egyedül is érezni. Sőt, talán nem is lesz egész nap egyedül, mert megismerkedik valakivel!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Legyen kicsit elővigyázatosabb, mert gyakran elkövetheti ma ugyanazt a hibát, vagy legalábbis azt, amit mostanában oly sokszor. Próbálja meg nem belefojtani másokba a szót, legyen nyitott mások véleményére, gondolataira, pláne akkor, ha együtt kellene meghozniuk egy döntést. Érdemes a kompromisszumra törekedni. Ha engedékenynek bizonyul, Ön is megkaphatja, amire vágyik.

