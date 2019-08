Napi horoszkóp - 2019. augusztus 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.02

KOS: (március 21 - április 20.)



Legyen óvatos azzal, ha munkahelyi pletykálkodásra adja a fejét. Egy roppant érdekes, izgalmas információt halhat valakivel kapcsolatban. Nem lenne szerencsés továbbadnia, főleg azért nem, mert talán nem is igaz. Utána nagyon kellemetlen lesz Önnek szembenéznie az illetővel, már csak azért, mert nem várta volna magától, hogy Ön is kibeszéli, de mások is ferdeszemmel nézhetnek magára, ha beáll a pletykálkodók közé.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egyik szerettével kommunikációs zavar adódhat Önök között. Félreértik egymást vagy talán nem is akarják megérteni a másikat. Alapból türelmetlenül és feszülten állnak a problémához. Az sem kizárt, hogy az információhiány csak tovább növeli annak az esélyét, hogy összevesszenek. Legyen Ön a higgadtabb, az okosabb és törekedjen arra, hogy tisztázzák a féleértéseket és olyan megoldást találjanak ki, amellyel mindketten elégedettek lehetnek.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nap elején adódhatnak kezdeti nehézségei, de szerencsére hamar letudja a problémákat. Gyakran a környezete lesz az, ami túloz és a bolhából is elefántot csinál, de szerencsére sikerül Önnek erre rácáfolnia. Saját maga is meglepődik azon, hogy semmin sem tudja ma felidegesíteni magát, pedig lesznek olyanok, akik megpróbálnak majd az idegein táncolni és gondot okozni Önnek, de nem járnak sikerrel.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Túl rámenősnek érezhet ma valakit. Az illető talán mindenáron meg akarja ismerni magát, vagy azt várja, hogy adjon neki egy esélyt. Akár szerelmi, akár baráti szándékkal üldözze magát, de Ön soknak érzi, akkor nyugodtan adja a tudtára. Persze ne az legyen a cél, hogy megbántsa, csak legyen vele őszinte. Ugyanezt kellene azoknak a szingliknek is tennie, akik több vasat tartanak a tűzben.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Valakivel kapcsolatban meglehetősen vegyes érzései vannak. Az egyik pillanatban még vonzódik hozzá, de legalábbis kedveli, a következőben már ellenszenves vagy talán egyenesen utálja. Addig ne hozzon az illetővel kapcsolatban döntést, ameddig nem sikerül megfejtenie saját magát és az érzéseit. Viszont a felhevült érzései miatt ma lehetőség szerint kerülnie kellene azt, hogy párkapcsolati tanácsokat adjon.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nagyon szeretne valamit elérni és a célját megadhatja egy bizonyos személy a környezetében. Emiatt hajlamos lehet arra, hogy behízelegje magát az illető kegyeibe, vagy akár másnak adja ki magát, csak azért, hogy célt érjen. Legyen ezzel óvatos, mert túl messzire mehet és azzal nemcsak magának okozhat kárt, de a másik felet is megbánthatja. Nem mindegy milyen áron kívánja megvalósítani álmait.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Vigyázzon, mert ma félreértheti valakinek a szándékait és kellemetlen helyzetbe kerülhet miatt. Roppant kínosan érezheti magát, ha azt feltételezi valakiről, hogy közeledik magához, de közben nem, pláne, ha ez az illető a főnöke. Ugyanakkor a szerelmi életében is adódhatnak nehézségek és rosszul értelmezheti kedvese szavait. Jól tenné, ha inkább visszakérdezne, de legalábbis arra törekedne, hogy tiszta legyen maguk között a kommunikáció.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma kicsit rámenősebb, erőszakosabb lehet, ha céljai eléréséről van szó. Talán észre sem veszi magát, de képes átlépni másokon, és akaratlanul is megbántja őket, miközben vadul törtet a tervei megvalósításának útján. Ha nem figyel oda erre, támogatókat, de akár barátokat is elveszíthet, ám minimum annyira megsértheti őket, hogy egy jó időre elforduljanak magától. Ne áldozza fel a kapcsolatait a céljaiért.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Mostanában túl sokat dolgozik és akár bevallja magának, akár nem, de kezd kimerülni. Ön is érzi, hogy túlfeszítette a húrt. Valójában már nagyon is vágyik a pihenésre és arra, hogy magával foglalkozzon, legalábbis olyan dolgokkal, amelyekkel igazán szeretne. Éppen ezért tenné okosan, ha kevesebb munkát vállalna és változtatna a jelenlegi életmódján, mert teste-lelke meg fogja elégelni, amit most csinál.

BAK: (december 22 - január 20.)



Kifejezetten kedvező ez a nap az új kezdetekhez, legyen szó új barátságról, kapcsolatról vagy akár munkáról. De ha csak új tanulmányba kezd, vagy új hobbit talál magának, még az is kínálhat sikert, vagy legalábbis eredményt. Megéri mára időzítenie tervei megvalósítását, vagy azt, hogy lépéseket tegyen az irányukba. Merjen kezdeményezni, és bátornak lenni, ma megéri kockáztatni!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Elvesztette a motivációját. Nincs sok kedve dolgozni, nemhogy lépéseket tenni annak érdekében, hogy elérje a célját. Talán jobb is, ha nem erőlteti, hanem egy kicsit lazít, pihen, megpróbál feltöltődni és majd később, megújult erővel veti bele magát a munkába. Ám ha már régebb óta áll fenn a probléma, akkor még nagyobb lelkifröccsre lenne szüksége és arra, hogy törekedjen arra, hogy olyan találjon, ami fellelkesíti.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Mostanában több olyan dolgot is megengedhet magának, amit korábban nem és ez persze jóleső örömmel tölti el. Végre megveheti azokat a dolgokra, amikre régóta vágyik vagy mindenféle kellemetlenség nélkül megveheti szeretteinek azt, amiről tudja, hogy áhítoznak rá. Ez persze nem jelenti azt, hogy akkor két kézzel kellene szórnia a pénzt, de merjen magának és szeretteinek kedvezni.

