Napi horoszkóp - 2019. augusztus 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egy kellemetlen helyzet, incidens miatt ma nagyobb összeget kelhet kiadnia a kezei közül. Talán elfelejtett valamit időben befizetni vagy elromlik valami, amit azonnal meg kell szereltetni vagy ki kell cserélni és ezért nincs más választása. Ez a nem várt kiadás fájdalmasan érintheti, de sajnos előfordul az ilyesmi. Viszont ha van tanulsága, hogy legközelebb figyeljen oda jobban, akkor tegye meg.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy régi sérelem miatt ismét kiborulhat Önnél a bili. Talán újra elhangzik vagy valaki megpiszkálja a be nem gyógyult sebet és most aztán nem szab gátat az indulatainak. Legyen óvatos, mert olyanba is belemarhat, aki egyébként nem tehet semmiről. Próbálja meg nem teljesen elveszíteni a fejét, még azzal szemben sem, aki egyébként megbántotta, mert utána nehéz lesz helyrehozni a kapcsolatukat.

IKREK: (május 21 - június 21.)

Egy be nem tervezett feladatot varnak ma a nyakába vagy úgy adják elő felettesei, hogy szeretnének szívességet kérni Öntől. Kimondottan átlátszónak fog tűnni a dolog, és jogosan érezheti azt, hogy nem becsülik és jutalmazzák magát eléggé. Éppen ezért, ha ez a sokadik alkalom, vagy problémát jelent Önnek az elvégzése, akkor nyugodtan tegye szóvá, nem kell mindig fejet hajtania. Heti horoszkóp





RÁK: (június 22 - július 22.)

Megeshet, hogy az derül ki, elszámolt valamit és emiatt kisebb anyagi kár érheti. Az is lehet, hogy félreértett valamit, és ennek okán arra is fény derülhet, hová lesz így a pénze, ha esetleg eddig nem értette volna, miért fizet valamiért többet. Szerencsére könnyen tudja majd orvosolni a problémát, legközelebb pedig már jobban odafigyel arra, mire mond igent, vagy mennyit fizet és mire. Heti horoszkóp





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Egy rejtett probléma kerülhet felszínre. Talán eddig is jelen volt, csak nem vett róla tudomást, esetleg azt hitte, meg fog oldódni a dolog, de sajnos nem így történt. Vagy azt hitte, már megoldódott. Most az lenne a legfontosabb, hogy mielőbb megoldja a kialakult helyzetet, mert rövid időn belől még jobban elharapózhat a probléma. Ha kell, kérjen segítséget, ne legyen rossz érzése miatta, itt most nincs helye a büszkeségnek. Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Kisebb kommunikációs problémák nehezíthetik a napját. Éppen ezért ügyeljen arra, hogy tisztán és érthetően fogalmazzon élőszóban, írásban pedig ellenőrizze, hogy eljutott-e a levél, az üzenet a megfelelő helyre és tudomásul is vette-e az illető. Bár megeshet, hogy a műszaki berendezések is maga ellen fordulhatnak és egyik-másik elromlik. Csak ne hagyja, hogy mindez kihozza a sodrából, hiszen nem történt akkora tragédia! Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ha úgy érzi, valamiben biztos, akkor ne hagyja magát elbizonytalanítani. Persze, fontolja meg, hogy van-e valami mások szavában, de egyébként bátran álljon ki elképzelései mellett. Amennyiben pedig tisztában van azzal, hogy valakinél jobban tud valamit és esetleg az illető egy komoly hibát készül elkövetni a tudatlansága okán, akkor bátran ajánlja fel segítségét és hívja fel a figyelmét arra, hogy nem jól tud valamit. Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Lelke egy része vágyik arra, hogy kibeszélje magából a problémáit, az érzéseit, míg a másik fele azt súgja, hogy nem mutatkozhat gyengének. Meg kellene találnia a köztes megoldást, ugyanis szüksége lenne arra, hogy legalább egy embernek kiöntse kicsit a lelkét. Azonfelül, hogy már önmagában is üdítően hatna a lelkére és megkönnyebbülne, még akár megoldást is kaphatna a problémájára. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Hírt kaphat, vagy akár érdekes információk juthatnak a fülébe egy ismerőse kapcsán. Nagy lehet a késztetés, hogy megossza mással is és azonnal továbbadja, de az nem lenne szerencsés. Okosabban teszi, ha megtartja magának, még akkor is, ha segítőszándékkal szeretné továbbadni. Most azzal segíthet a legtöbbet, ha megtartja magának és nem pletykálja el, még annak se, akire esetleg tartozna. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Egy nem várt tényező miatt át kell szerveznie a napját, ami nem lesz egyszerű, mert így sűrű, szoros vagy éppenséggel már annyira le van fixálva, hogy szinte képtelenség lenne megbontania. Ezért muszáj lesz áldozatot hoznia és valamit lemondani, vagy átpakolni ahhoz, hogy be tudja illeszteni ezt a nem várt találkozót, vagy ügyintézést is, ami nem tűr halasztást. Szerencsére elég jó szervező, így meg tud birkózni a helyzettel! Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Egy kellemetlen vagy legalábbis felkavaró hír, esetleg hívás, annyira megzavarja a lelki békéjét, hogy utána nem lesz képes nyugodtan dolgozni. Onnantól kezdve kissé kábának érezheti magát, nehézre esik figyelni és igazság szerint talán már nem is fogja érdekelni semmi. Ha van rá lehetősége, foglalkozzon csak az adott problémával, a történtekkel vagy menjen haza és próbálja meg kiheverni. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Egyre sikeresebb a munkájában. Ma újabb sikereket könyvelhet el. Viszont ennek ára is van, még ha nem is veszi észre, vagy nem vesz róla tudomást, de kétségkívül a családi élete, illetve a párkapcsolata rovására kezd menni az, hogy sokat dolgozik vagy hogy minden gondolatát a munka köti le. Ha nem akarja, hogy ebből komolyabb veszekedés vagy akár kellemetlenség legyen, akkor ideje lenne változtatnia az értékrendjén. Heti horoszkóp





