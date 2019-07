Napi horoszkóp - 2019. július 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.07.30

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha bizonytalan valamivel kapcsolatban, akkor lehet, hogy nem kellene döntést hoznia, legalábbis a mai napon. Az sem lenne túl szerencsés, ha megkérdezne másokat, mert akaratukon kívül is félrevezethetik. Tegye félre ezt a kérdést és inkább koncentráljon olyan dolgokra, amelyekkel tud haladni. De a munkahelyén se várjon ma átütő sikert, mivel sokszor érezheti azt, hogy egy lépést tesz előre és kettőt hátra.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Teste jelzéseket küld maga felé. Nem ártana foglalkoznia velük, ahelyett, hogy arra számít, majd maguktól megoldódnak a problémák. Ha pedig egy régóta fennálló kellemetlensége van, ne várjon tovább, hanem mielőbb forduljon orvosához, mert komolyabbra fordulhat a baj. Azon is érdemes lenne elgondolkodnia, hogy a lelke próbál üzenni a kellemetlenségekkel, vagyis meg kellene vizsgálnia az életét, mennyire elégedett vele.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Több apró bosszúság is érheti. Azt tapasztalja, hogy semmi nem jön össze, amit szeretne, ha megold egy problémát, kettő másik lesz helyette. Talán csak bizonyos dolgokkal nem ma kellene foglalkoznia. Ellensúlyozza a kellemetlenségeket azzal, hogy meglepi magát, olyat csinál, amihez igazán kedve van. Próbáljon meg nevetni a kellemetlenségeken, semmint bosszankodjon miattuk.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Vigyázzon, mert ma veszélyes helyzetbe kerülhet. Figyeljen oda a tömegközlekedés közben, de akkor is, ha autóba ül. Igyekezzen két lábbal állni a földön. A munkahelyén és otthonában is inkább lassítson le, ne kapkodjon, így a háztartási baleseteket is megúszhatja, illetve azt is, hogy esetleg Ön okozzon másnak kellemetlenséget. Amúgy sem ártana, ha lazábbra venné a gyeplőt, manapság rengeteget dolgozott és hajtott.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Valakinek gyengéd érzései lehetnek Önnel kapcsolatban és jó esély van arra, hogy ma hangot adjon neki vagy ékes jelét adja. A párban élők esetén ez egy pozitív változást is jelenthet a kapcsolatukra nézve, míg egyedülállók esetén akár egy lehetséges új partnert. Ám ha nem tudja viszonozni az illető érzéseit, akkor legyen vele egyenes és ne hagyja, hiú reményt tápláljon. Így legalább megelőzhet egy kellemetlenséget is, amit az áltatással idézhetne elő

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Azzal senkinek sem segít, ha a szőnyeg alá söpri a problémákat. Okosabban tenné, ha leülne párjával vagy akár felettesével, kollégájával megvitatni azt, mivel elégedetlen. Ne gondolja azt, hogy majd magától megjavul a helyzet vagy észreveszik magukat. Csak akkor érhet el eredményt, változást, ha hajlandó felhagyni a konfliktuskerüléssel és a némasággal. Ma még legalább nyitott fülekre is találhat!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Hajlamos lehet arra, hogy teljesen másképp viselkedjen, mint amilyen a valódi személyisége. Ne csodálkozzon azon, ha furcsán néznek magára azok, akik ismerik vagy szóvá is teszik, hogy mostanában nem önmaga. Talán ezzel maga is tisztában van, mégis úgy hiszi, hogy jó ez így magának vagy bejön annak a személynek, akinek imponálni szeretne vele. Jól gondolja meg, hogy megéri-e valakiért vagy valamiért elveszítenie önmagát.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Még csak hét eleje van, de már most rettenetesen fáradtnak érzi magát. Nem pusztán testi, sokkal inkább lelki szinten, de úgy nem is csoda, ha mostanában nem gondoskodott arról, hogy valamiképp feltöltődjön. Itt lenne az ideje annak, hogy ezt mielőbb megtegye, még azelőtt, hogy komolyabb testi kellemetlenségek merülnének fel. Igyekezzen módot találni arra, hogy kikapcsolódjon és megszűntesse azokat a dolgokat, amik lehúzzák.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Fejben már szépen eltervezte mi mindenen fog változtatni, miként éri el az álmait. Ez nagyon jó, hogy vannak konkrét tervei, de kevés lesz a megvalósításhoz. Ideje lenne a tettek mezeire lépnie és elképzeléseit átültetnie a gyakorlatba is. Ne féljen a lehetséges kudarctól, mert azzal csak bevonzza a bajt. Inkább bízzon a sikerében, gondolkodjon pozitívan, merítsen erőt a támogatói szavaiból.





BAK: (december 22 - január 20.)

Ha nem tud kedves lenni valakivel, akkor ne erőltesse. Azzal csak becsapja magát, a személyt is és egyáltalán nem tesz jót a lelkével sem, mert újra meg újra megerőszakolja. Inkább legyen távolságtartó vagy őszinte, de ne játssza meg magát. Éppen ezért nem kell igent mondania a szívességekre, amiket ma kérhetnek magától. Még ha szeretteiről is van szó, merjen nemet mondani, máskülönben szívhatja a fogát.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Jót tenne magával, ha kicsit kiszabadulna a megszokott környezetéből. Menjen kirándulni, utazzon, áldozzon időt magára és csináljon olyan dolgokat, amik feltöltik. Ha esetleg választ egy kérdésre vagy problémája van, így hamarabb megtalálná rá a választ, vagy akár a megoldást. Nyugodtan mondja meg szeretteinek is, hogy szüksége lenne egy kis egyedüllétre, ha igazán szeretik, meg fogják érteni!





HALAK: (február 19 - március 20.)

Új barátra tehet ma szert, ha nem zárkózik el. Egy programon vagy akár a munkahelyén ismerkedhet meg vele és már az első pillanattól kezdve kölcsönös lesz a szimpátia. Egyeseknél az sem kizárt, hogy akár több is kehet közöttük, mint barátság, de az biztos, hogy egy értékes emberrel ismerkedik meg, aki már az első találkozás során hasznos, értékes dolgot mondhat Önnek amellett, hogy jobbkedvre deríti.





