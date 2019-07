Napi horoszkóp - 2019. július 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.07.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma szüksége lehet egy kis fantáziára, illetve arra, hogy nyitott legyen. Vannak dolgok, amikben nem tud hinni, pláne ha nem látta, nem tapasztalta őket. Ám most valaki kedvéért érdemes nyitottabban állnia a kérdéshez. Vizsgálja felül a hitét, mert talán csak akad magában egy rész, amely képes lehet arra, hogy befogadjon valamit, amit eddig nem. Hihetetlen dolgokat tapasztalhat ma meg!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem könnyű önmagának, és közben másoknak is megfelelnie. Mostanában gyakran érez egyfajta kettősséget magában és úgy érzi, szétszakad a nagy igyekezetben, hogy mindenkinek megfeleljen. Sokat segítene magán, ha lejjebb adná az önmagával szemben támasztott elvárásokat, és ha nem akarna mindenáron megfelelni mindenkinek. Hiszen azok az őszinte, valamire való kapcsolatok, ahol önmagáért szeretik.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nagyon szerette volna, ha az ma egy tökéletes nap lesz és minden úgy alakul, ahogy eltervezte, de jó esély van arra, hogy szinte teljesen más napban lesz része. Ha esetleg szeretett volna valakinek imponálni vagy lenyűgözni családját, ne aggódjon, mert így is nagyszerű napjuk lesz. Talán pont azért, mert váratlanul és másképp alakult mindent. Lehet, hogy pont ennek köszönhetően sikerül azt a bizonyos személyt levennie a lábáról.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Ma kisebb csalódás érheti. Nagyon odatette magát azért, hogy összejöjjön valami, de sajnos úgy alakul, hogy nem sikerül az a bizonyos dolog. Ez ne vegye el a kedvét attól, hogy később újra próbálkozzon, semmit se adjon fel. Érthető, ha nincs kedve hozzá azonnal, várjon egy kicsit, heverje ki a dolgot, de utána megújult erővel, fusson neki újra! Csináljon ma olyan dolgokat, amikhez igazán kedve van!





Az utóbbi időben egy kissé elengedte magát és ennek ma már komolyabban is érezheti a jeleit. Talán nem fér bele a ruháiba vagy kellemetlen testi tüneteket tapasztal. Megeshet, hogy itt lenne az ideje annak, hogy változtasson. Jót tenne magának a mozgás, és ha jobban odafigyelne a testi és a lelki egészségére egyaránt. Válasszon természetes megoldásokat és ne a gyors eredmények elérésére törekedjen!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma nagyon fontos lehet az időzítés egy bizonyos dologgal kapcsolatban. Ha sikerrel akar járni, akkor legyen türelmes és ne kapkodjon, várja ki azt a bizonyos tökéletes pillanatot. Máskülönben utána egyedül magára haragudhat azért, mert nem járt sikerrel. Továbbá nem árt, ha odafigyel ma a környezete érzéseire, nem biztos, hogy ma mindenki vevő az őszinte beszédre vagy arra, hogy ugrassa.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Alapvetően bízik, hisz az emberekben, de ma történhet valami, egy kicsit elbizonytalaníthatja, elveheti a kedvét. Valaki csalódást okoz Önnek, esetleg kiderül, hogy kihasználta, visszaélt a jóhiszeműségével. Nem szabad, hogy egy ember miatt elítéljen mindenki mást vagy hogy elmenjen a kedve attól, hogy nagylelkű és segítőkész legyen. Tegye túl magát a történteken, és ne eméssze magát azért, mert nem látott át az illetőn.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Talán arra gondolt, hogy ma laza napja lesz. Nem tervezi meg, hanem hagyja, hogy spontán történjenek a dolgok. Ez ma kivételesen nagy hiba, mert így semmire sem fog jutni és még pihennie sem sikerül igazán. Napvégére kifejezetten azt érezné, hogy szét van esve. Okosabban tenné, ha nagyvonalakban, de követne valamiféle tervet, így legalább pár dolgot biztos sikerülne elintéznie és igazán kikapcsolódhatna.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ha ma randevúra megy, figyeljen oda arra, hogy ne adja ki magát másnak, mint amilyen valójában. Amennyiben már a legelején megtéveszti az illetőt, később csak komoly problémái származhatnak belőle. De erre érdemes lenne a párban élőknek is figyelniük, hogy nem kell mindenre igent mondaniuk, lehetnek mások is. Senki nem jár jól azzal hosszútávon, ha hazudnak maguknak és a kedvesüknek.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Legyen ma következetes. Csak annyit tervezzen be a napjára, amennyi valóban belefér és arra is ügyelnie kellene, hogy ne csak kötelezettségek elvégzéséből álljon, hanem legyen benne szórakozás is, kikapcsolódási lehetőségek a szeretteivel. Az egyik hiba, amibe ma eshet, hogy túlterheli a magát, a másik, hogy nem sok kellemes élményben lesz része, mert képes lenne csak a kötelezettségeivel törődni.





BAK: (december 22 - január 20.)

Könnyedén helytáll a nehéz helyzetekben. Nem várt problémák adódhatnak, de maga minden körülmény között feltalálja magát. Kellő megfontoltsággal és higgadtsággal sikerül mindent elrendeznie. Családja, illetve párja felnéz Önre, amiért ilyen jól kezeli a kialakult helyzetet és amiért megoldást is talált rá. Saját maga szemében is sokat nőket és kimondottan megnő az önbizalma.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ne legyen ma túl elutasító a környezetével szemben. Valaki szeretne magával közelebbről is megismerkedni, barátkozni, de Ön hajlamos lehet arra, hogy akarva-akaratlanul elutasítsa, csak mert úgy van vele, nincs ideje ismerkedni vagy túlságosan bizalmatlan másokkal szemben. Tegye félre félelmeit, és ne keressen kifogásokat, mert egy nagyszerű barátot vagy akár leendő kedvest szalaszthat el.





HALAK: (február 19 - március 20.)



