Napi horoszkóp - 2019. július 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.07.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Csak azért, mert valaki a rokona, nem kell mindenáron olyat tennie, amivel magának okoz testi, lelki vagy épp anyagi kellemetlenséget. Ha úgy érzi, már nehezére esik valamit elvégeznie, akár kölcsön adnia, vagy a sokadik szívességet megtennie, akkor ne tegye. Van, hogy egyesek csak a saját hibájukból tanulnak. Olykor valahol az a segítség, ha nem veszi el ezeket a tapasztalatokat az illetőtől.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Valaki ma kellemes meglepetésben részesíti. Egyik szerette vagy épp kollégája apró ajándékkal lepheti meg. Az is lehet, hogy olyat mond vagy tesz, ami hatalmas örömmel tölti el. Szívmelengető élményben lesz ma része, aminek köszönhetően igazán azt érezheti, hogy szeretik. Sokat javulhat ma az önbizalma. Ne akarja ezt ma mindenáron viszonozni, éppen elég, ha megköszöni és kimutatja örömét.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma egy kellemetlen egészségügyi probléma ütheti fel a fejét. Valószínűleg valami olyan, amivel már korábban is szembesült vagy legalábbis sejthető volt, hogy bekövetkezik. Akárhogy is legyen, ne söpörje a szőnyeg alá, hanem mindenképpen foglalkozzon vele. Ha kell, keresse fel orvosát, de ha csak legyint rá, akkor számoljon azzal, hogy komolyabb következmények léphetnek fel.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Minden tekintetben törekedjen arra, hogy biztosra menjen. Ma semmit se kockáztasson, akármennyire is biztosnak tűnik valami. Könnyedén becsaphatják Önt és félrevezethetik, még akkor is, ha nem gondolná az illetőről, vagy úgy hiszi, hogy úgyis egyből kiszúrja az átverést. Sajnos kellemetlen csalódás érheti, ha túlságosan elbizakodott és nem elég szemfüles ahhoz, hogy észrevegye, hogy hazudnak Önnek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Semmit se bízzon a véletlenre. Minden tekintetben törekedjen arra, hogy biztosra menjen.Vagyis csak olyanra mondjon igent, amiben teljesen biztos. Ha szemernyi kétsége is van, akkor inkább ne egyezzen bele semmibe, vagy járjon utána, hogy több információval rendelkezzen. Még akkor is tegyen így, ha megbízható emberrel van ma dolga, mert akaratán kívül ő is félrevezetheti. Így elkerülheti azt, hogy anyagi vagy más jellegű kellemetlensége legyen.



SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Valami olyat kell ma megtennie, amihez semmi kedve. A legszívesebben elmenekülne vagy rábízná másra, de sajnos ez most nem opció. Éppen ezért vegyen erőt magán, és essen túl a dolgon. Minél hamarabb teszi, annál hamarabb foglalkozhat olyannal, amit szeret, de legalábbis nem terheli. Vagy pedig próbáljon valami jót találni benne, ami esetleg örömmel, pozitivitással tölti el, mert az is előrébb viheti a feladat elvégzését.





Ne foglalkozzon azzal, hogy mások mit pletykálnak magáról. Hagyja, hadd beszéljenek, amit akarnak, mert csak az irigység szól belőlük. Csak akkor lépjen fel, ha esetleg a rossz szóbeszéd eljutna a feletteséhez, de akkor sem kell látványosan fellépnie. Legyen magabiztos és legfeljebb a főnökével beszéljen az igazságról, de nyugodt lehet, hiszen Ön mellett áll és megbízik Önben, vagyis nem sok esély van arra, hogy ad a pletykákra .

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ez egy olyan nap lehet, amikor kiderül az igazság. Ha esetleg titkol valamit, akkor okosabban tenné, ha bevallaná az illetőnek vagy számítson arra, hogy ha másképp derül ki az igazság, akkor bizony kellemetlen helyzetbe kerülhet. Megeshet, hogy az illető így is neheztelni fog Önre, de hamarabb elmúlhat a haragja, rossz érzése, ha magától tudja meg. Vigyázzon, hogy ma kinek, mit beszél, mert az illető továbbadhatja a titkát.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Legyen óvatos, ha anyagiakról van szó, mert könnyen elszámolhatja magát, és többet fizethet, mint tervezte. Ám abban az esetben is veszélyben van a pénztárcája, ha esetleg befektetni készülne. Bárhogy is legyen, ma ne hozzon anyagiakkal kapcsolatos döntéseket és kerülje azt, hogy nagyobb összeget adjon ki a kezei közül, már csak azért is, mert rövidesen megérezheti annak a hiányát.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma segítséget nyújthat valakinek, aki komoly válságban van. Hallgassa meg őt, mert aranyat érhet ma a szóbéli támogatása vagy akár az, ha egyszerűen meghallgatja. Ez a dolog akár össze is hozhatja magukat, ha esetleg eddig nem volt túl közeli a kapcsolatuk. Mindkettőjüknek jót fog tenni, hogy a bajban egymásra találnak, és érezhetik azt, hogy ott vannak egymásnak.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Nem ártana mérlegre tennie a kapcsolatát. Bármit is gondoljon, nem jó, ha már csak a megszokás tartja Önöket össze. Hogyha még érez valamit a partnere iránt, akkor tegyen arról, hogy kapcsolatuk életre keljen. Ám ha már nem jelent Önnek semmit és csak azért van vele, hogy ne legyen egyedül, akkor igenis érdemes lenne eltöprengenie azon, hogy tovább lép. Tisztázza magában az érzéseit!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Egy kellemes program közben megismerkedik egy szimpatikus emberrel, aki pozitív hatással lesz Önre. Sok közös lesz magukban és azonnal megtalálják majd a közös nevezőt. Talán több is kialakulhat maguk között, mint puszta barátság, de az biztos, hogy előnyös kapcsolat jön létre és sokat tanulhat az illetőtől. Érdemes nyitott szemmel járnia és nem elutasítania mindenkit, aki szeretne Önnel szóba elegyedni.

