Napi horoszkóp - 2019. július 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.07.24

KOS: (március 21 - április 20.)



Megdolgozott a sikerért, azt elismerésért, járna Önnek, hogy ma magát ünnepeljék. Mégis, valaki megpróbálja ellopni az Ön perceit, amelyben tündökölhet. Bár úgy véli, hogy nem zavarja, később mégiscsak kiütközhet a dolog és nincs ezzel semmi baj, hogy elismerésre, figyelemre, szeretetre vágyik. Ezért nyugodtan hívja fel az illető figyelmét arra, hogy ez nem az ő napja vagy ajánlja fel neki, hogy osztozzanak, mert az úgysem lesz neki jó.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Attól még, hogy ma az derülhet ki, hogy Önnek van igaza, nem jelenti azt, hogy a másik félnek nincs, hogy teljesen rossz az, amit mond. Talán egy másik helyzetben pont az lesz érvényes, amit ő mond, illetve önmagában is megállja a helyét az, ami mellett kitart. Ezért legyen tapintatos és ugyanakkor bölcs, legyen képes tanulni a másik féltől, ha egyszer maga is tudja, hogy valahol neki is igaza van.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma pozitív és negatív kritikát is hallhat a személyiségével, illetve a munkájával kapcsolatban. A kérdés az, melyik fog Önnél jobban dominálni, mert aszerint alakul majd a kedve is. Valószínűleg az lenne a lehető legbölcsebb, ha meghallgatná a negatív kritikát is, és elgondolkodna azon, mennyi igazság tartalma van, mit tanulhatna belőle. Ne hagyja, hogy ezek a szerteágazó vélemények alakítsák a hangulatát.

Remekül alakulnak ma a kapcsolatai. Mindenkivel könnyen szótért, messzire elkerülik a veszekedések. Még azokkal is jól kijön, akikkel máskor nem. Érdemes ma tudatosan törekednie arra, hogy rendbe tegye a kapcsolatait, nem bánná meg. Ahol mostanában problémás volt a viszonya, áttörést érhet el és akár ki is békülhetnek. Emellett próbáljon meg nem elveszni az információhalmazban és összekeverni azt, ki és mit mondott.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Érdemes ma a szívére hallgatnia. Ha van valami, amire nagyon vágyik, akkor lehetőség szerint adja meg magának. Hogyha pedig szeretne valamit megtenni, kimondani, akkor se fogja vissza magát. Merjen megnyílni a környezetének és kifejezni az érzéseit. Amennyiben valakitől válaszra vár, akkor talán pont ennek a megnyilvánulásának köszönheti a pozitív választ.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Érezhetően változások előtt áll és egy kicsit tart is tőlük. Felesleges előre rájuk görcsölnie és azt latolgatni mi, hogy fog történni. Engedje el magát és várja ki, amíg bekövetnek, majd utána foglalkozzon azzal, hogy mit és hogyan illesszen be az életébe, vagy miként küzdjön meg az esetleges nehézségekkel. De valószínűleg sokkal sötétebben festi a le a jövőjét, mint amilyennek valójában ígérkezik.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Érdemes ma bátornak és vállalkozó szelleműnek lennie. Pont erre lehet szüksége ahhoz, hogy meghódítson, megnyerjen valakit. Ennek köszönhetően üthet nyélbe sikeresen egy üzletet vagy oldhatja meg az egyik kapcsolati problémáját. Csak legyen határozott, és ha Ön is hisz abban, amit csinál, vagy amit mond, akkor mások is fognak magának. Ne görcsöljön, hanem legyen laza és természetes!





Ma szinte akármire ráveheti a környezetét. Ellenállhatatlan karizmával bír és szinte mindenki vevő arra, amit mond vagy pedig egyszerűen követni akarják magát. Ne lepődjön meg azon, ha hirtelen azt kezdik el sportolni, amit Ön vagy mindenkinek ugyanaz lesz a hobbija, mint magának. A személye és mindaz, ami csinál, ami érdekli, ragadós lehet. Ha nem bosszantó körülménynek fogja fel, akkor kimondottan hízelgőnek találhatja!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ön is érzi, hogy bizonyos tekintetben vékony jégen táncol. Egyrészt azért, mert valóban kockázatos, amit mostanában csinál, másrészt azért, mert érezhető, hogy valamiféle feszültség van a levegőben és egy elég lehet egy apró kis szikra ahhoz, hogy óriási vita kerekedjen. Ha módjában áll, inkább előzze meg a bajt és beszéljen azokkal, akik között a feszültség húzódik, még akkor is, ha magában is van rossz érzés valakivel szemben.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Akármi is történjék, környezete a maga oldalán áll. Bármilyen vita vagy kérdés merüljön fel, arra fognak szavazni, amire maga, illetve ha valaki kikezdene Önnel, ott állnak majd maga mellett és megvédik. Szeretetből és támogatásból nem lesz hiány. Persze igyekezzen ezzel nem visszaélni és ne arra használja mások jószívét, hogy így nyerjen meg magának egy vitát vagy akár pozíciót.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Hajlamos lehet ma minden sor, mondat mögött titkos tartalmat sejteni. Úgy véli, hogy az emberek célozgatnak, akarnak valamit, csak nem mondják meg, esetleg titkolnak maga elől valamit. Sok esetben inkább csak rémeket lát, viszont rendesen megsérthet vele másokat, ha komolyan nekik szegezi a gyanúját. Fogadja el, hogy vannak dolgok, amik egyszerűen olyanok, amilyennek tényleg látszanak.

BAK: (december 22 - január 20.)



Legyen elővigyázatos, mert kisebb baleset érheti. Egy kis odafigyeléssel jó esély van arra, hogy elkerülje. Az sem kizárt, hogy a munkahelyén történik a kellemetlenség. Bármivel kapcsolatban is legyen elég rutinja, most még inkább ilyen téren is legyen figyelemmel. Az sem lenne rossz ötlet, ha segítséget kérne valakitől és kivételesen nem akarna mindent egyedül intézni.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



