Napi horoszkóp - 2019. július 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.07.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma szinte bárkit az ujja köré csavarhat, akár szerelmi szándékkal tenné, akár üzleti szempontból, hogy meggyőzön valakit. Meggyőző erejének teljében van, szinte képtelenség ellenállni Önnek. Ha szeretne valakit maga mellé állítani, akkor a mai napon kell lépéseket tennie az ügy érdekében. Mindenesetre legyen óvatos, mert nem biztos, hogy mindenki jó szemmel fogja nézni a sikerét.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Ma senkit se győzködjön az igazsága felől vagy azért, hogy rávegyen valamire, mert szándéka visszafelé sülne el. Emellett kisebb változásokat tapasztalhat az életében, amelyek önbizalmat adnak Önnek. Több dicséretben is részesülhet és talán a számok is mérlegen vagy épp a bankszámláján azt mutatják, amellyel már meg tud elégedni. Továbbá azt tapasztalja, hogy egyesek kiállnak Ön mellett és kérés nélkül is segítenek.





IKREK: (május 21 - június 21.)

Mostanában kissé maga alatt van, mert szinte semmi önbizalma sincs. Már ott tart, hogy elnézést kér a világtól, amiért létezik, pedig semmi oka rá. Ne azon rágódjon ki és mit gondol Önről! Tegyen arról, hogy jól érette magát a bőrében és zárja ki a külvilágot. Bárki, bármit mondott Önnek, ami miatt így megzuhant, feledje el, nem érdemes miatta rágódnia és depresszióba esnie.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Valaki ma okosabbat, bölcsebbet mondhat magánál. Érdemes volna meghallgatnia vagy akár elfogadnia. El se hinné, milyen jól esne az illetőnek, ha elismerné amellett, hogy roppantul értékelné a türelmet és a megértését. Tanuljon az illetőtől. Nincs oka féltékenynek lennie, hiszen maga sem tudhat mindent. Van ez így, hogy valamit Ön tud jobban, más dolgot pedig más, ettől egyikük sem lesz kevesebb.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ma minden nehézség, teher az Ön nyakába szakad. Akármilyen családi, vagy munkahelyi probléma lép fel, mindent magának kell orvosolnia. Nehéz nap elé néz, de sikerült helyt állania, még akkor is, ha roppant stresszes nap vár lesz ez a mai. Ha mégis olyan helyzet állna elő, hogy lecsúszott valamiről, nem jött össze, akkor se hibáztassa magát, hiszen mindent megtett a sikerért.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Üdítő élmény lehetne, ha ma hagyná, hogy más irányítson, más döntsön maga helyett. Nem kell mindig Önnek lennie a vezetőnek. Ha van valaki, aki ugyanolyan jó, mint ő, bízza rá a döntést, főleg ha üzlettársról van szó. Ami a magánéletét illeti, hagyatkozzon nyugodtan a kedvesére, engedje, hogy meglepje, döntsön, irányítson. Így legalább igazán egyenlő társnak érezheti magát.





Nem ártana kicsit óvatosabbnak lennie, mert valaki mesterkedik a környezetében. Másnak mutatja magát az illető, mint amilyen valójában vagy talán eleve át akarja verni, ki akarja használni. Ha nem csukja be a szemét, akkor ki fogja szúrni, hogy kiről van szó és még idejében megelőzheti a bajt. Ezért ne legyen túl naiv és nem baj, ha néha kicsit gyanakszik. Legalább ma vegye le magáról a rózsaszínszemüveget.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Sokat töpreng azon, hogy el kellene utaznia, esetleg költöznie. Ha már régóta nem megy ki a fejéből, akkor érdemes lenne elgondolkoznia azon, hogy talán valóban így kellene tennie. Ne próbálja visszafognia magát, ha menni szeretne, talán épp erre van szüksége az áttöréshez, a fejlődéshez. Úgyhogy nézzen ki magának egy utazást vagy kezdjen el új lakóhely után nézni, ha megint rátör magára a vágy!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Úgy érzi, nem kapja meg azt jelenlegi kedvesétől, amire igazán vágyik. Ha hosszabb ideje áll fenn az, hogy érzelmileg kielégítetlen és már próbált is erről vele beszélni, akkor talán jogosan gondolkozik el azon, hogy búcsút int kedvesének. Amennyiben valóban megpróbáltak már változtatni a helyzeten. De ez egy alaposan megfontolt döntés legyen, ne hirtelen felindulásból tegye.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Hajlamos lehet ma arra, hogy rosszat feltételezzen másokról. Úgy hiszi, hogy direkt idegesítik vagy szándékosan tesznek magának keresztbe. Ne legyen paranoiás, sem pedig pesszimista, az emberek nem olyan rosszak, mint amilyennek hisz őket. Egyszerűen rossz napja van, ma így alakulnak a dolgok. Próbáljon ma mindent elengedni, ne stresszeljen feleslegesen. Törekedjen arra, hogy feltöltődjön.

BAK: (december 22 - január 20.)



Egy kissé felborulhat ma a lelki egyensúlya. Valami olyan történik, aminek hatására káosz alakul ki Önben és szüksége lehet valakinek a segítségére ahhoz, hogy helyreálljon a lelki békéje. Talán csak ki kellene beszélnie magából a bizalmasának. Szerencsére környezete tele lesz maga iránt türelemmel és megértéssel. Rengeteg szeretetet kaphat közeli hozzátartozóitól és barátaitól.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ma próbáljon meg laza lenni. Adja át magát az Önt körülvevő kellemes hangulatnak. Nem dől össze a világ, ha tart egy nyugis napot, és kikapcsolódik a többiekkel. Ma csak annyit dolgozzon, amennyi igazán muszáj, a többi idejében lazítson a barátokkal, kollégákkal. Azért sem utolsó tevékenység, mert ez legalább összehozhatja magukat. Ha pedig ma valami bosszúság érni, csak nevessen rajta, ne vegyen mindent komolyan!





HALAK: (február 19 - március 20.)



HALAK: (február 19 - március 20.)