Napi horoszkóp - 2019. július 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.07.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Minden elképzelése megvalósul, amit mára tervezett. Amellett, hogy letudja kötelezettségeit, feladatait, arra is jut ideje, hogy önmagával foglalkozzon. Délután kellemes kikapcsolódásban lehet része szeretteivel. Van egy kivételesen jó program, amire érdemes lenne elmennie. Ha egyedülálló, akkor meg is ismerkedhet ott valakivel. A párban élőkre romantika és meghitt este vár, tökéletes arra, hogy minőségi időt töltsenek együtt.

Ma nincs sok kedve semmihez. A legszívesebben ki sem kelne az ágyból, egész nap lustálkodna. Ám ha így tesz, le fog maradni egy kellemes élményről, amit később bánna. Vegyen erőt magán és mondjon igent a meghívásra, az új élményekre. Addig tartson egy kis házi szépségnapot és kapja össze magát testileg és lelkileg. Nemcsak úgy pihenhet, ha semmit sem csinál, hanem azzal is, ha kimozdul otthonról.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Mindenki mást akar. Ön is másik programra vágyik meg a szerettei is. Ahelyett, hogy veszekednének, inkább kínáljon kompromisszumot. Tegye meg Ön, így legalább több beleszólása lehet a lehetséges opciókba. Legyen engedékeny, ugyanakkor ragaszkodhat az elképzeléséhez, csak ne legyen túl erőszakos. Ha sikerül ezt megoldania, akkor azzal családja elismerést is kivívja.

Egyik szerette révén kellemes meglepetésben részesülhet. Olyan dologgal lepheti meg, amire régóta vágyott, vagy egy kivételes élményt ajándékoz Önnek. Fantasztikus nap előtt áll és el se akarja majd hinni, hogy mindez Önnel történik. Előfordulhat, hogy valaki irigy lesz Önre, de nem szabad, hogy rossz kedve legyen miatta. Ne engedje, hogy elrontsa a napját és ne is legyen lelkiismeret-furdalása azért, mert jól érzi magát.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Valaki ma bizalmas üggyel fordulhat Önhöz. Egy titkot, vagy egy kényes problémát oszthat meg magával. Fontos, hogy ne ítélje el az illetőt, de ne is első hallomás alapján akarjon képet alkotni róla. Legyen nyitott és próbálja beleképzelni magát a helyébe. Nem biztos, hogy tanácsot vár Öntől, lehet, hogy az is éppen elég, ha meghallgatja. Ebben az esetben igyekezzen megtartani magának a véleményét.

Vigyázzon, mert ma szerettei soknak érezhetik azt, hogy megmondja nekik, mit tegyenek, hogy intézzék a dolgaikat, vagyis ők ezt úgy élhetik meg, hogy Ön okoskodik és mindig mindent jobban tud. Ha nem akarja őket magára haragítani, akkor legyen velük megértő, hagyja, hogy úgy csinálják a dolgokat, ahogy nekik jól esik. Hunyja be a szemét vagy egyszerűen foglalkozzon a saját ügyeivel.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Legyen elővigyázatos, ha szerelmi kalandokba készül bonyolódni, nehogy később megbánja őket. Kellemetlen helyzetbe kerülhet a meggondolatlansága miatt. Vegye fontolóra, hogy mennyit ér Önnek az a néhány alkalom vagy röpke óra. Ha pedig tilosban jár, akkor jobb ha tudja, hogy minden esély megvan arra, hogy a dolog kitudódjon és az mindenki számára roppant kínos lesz. De még elkerülheti, hogy így legyen!

Hajlamos lehet arra, hogy pótcselekvéseket vigyen véghez. Evással, ivással vagy más egyéb tevékenységekkel próbálja elnyomni magában a rossz érzéseit, félelmeit, valamit, amivel nem szeretne foglalkozni. Muszáj lenne szembenéznie a valódi problémával még azelőtt, hogy esetleg kárt tenne az egészségében. Persze, hogy nem kellemes, de az igazság célravezető és Önnek is könnyebb lenne, ha nem lenne ez a teher az életében.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Jól gondolja meg kivel akarja megosztani a titkát. Könnyen megeshet, hogy nem a megfelelő emberre akarja bízni, aminek az lehet a vége, hogy szétkürtöli az ismeretségi körükben, vagy pont annak mondja el, akivel esetleg kapcsolatos. Ha erős késztetést érez arra, hogy kibeszélje magából, akkor tegye, csak éppen a megfelelő emberrel. Így elkerülheti, hogy kellemetlensége származzon abból, hogy könnyített a lelkén.

Ma sikeresen megcsillogtatja szervezői képességét, amellyel sikeresen lekötelezheti szeretteit vagy éppen barátait, kollégáit. Olyan nagy sikere lehet, hogy akár megbízást is kaphat általa. Nyugodtan vállalja a szerepet, merjen irányítani és akkor nem marad el a dicséret, de akár más jutalomban is részesülhet. Mindennek a tetejében Ön kifejezetten élvezi és el is gondolkozik azon, hogy ezzel kellene foglalkoznia.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szerettei vagy legalábbis a párja, soknak érezheti szeretetéhségét. Talán Ön észre sem veszi, de követelőző, és már-már fojtogat másokat a szeretetével. Nem ártana egy kis teret adnia másoknak és ne függjön tőlük ennyire. Minden kapcsolatnak jót tesz néha egy kis távolság. Rengeteg egyéb lehetősége van arra, hogy szeretethez jusson vagy önbizalomra tegyen szert, ha épp abból szenvedne hiányt.

Ma lehetősége lenne arra, hogy valami új dolgot tanuljon, értékes tapasztalatot szerezzen egy ismerősétől vagy éppen szerettétől, ha nem áll ellen. Ugyanis a büszkesége vagy a szégyenérzete megakadályozhatja abban, hogy segítséget kérjen mástól vagy tanuljon, pedig ez egy nagyszerű lehetőség lenne. Győzze le a rossz érzéseit, esetleg a komplexusait vagy egóját és vágjon bele! Gondoljon arra, hogy Ön is szokott másokat tanítani.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



