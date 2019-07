Napi horoszkóp - 2019. július 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.07.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Valaki ma rendesen belegázolgat a lelkébe és vele együtt az önbizalmába. Annyira, hogy utána olyan dolgokban is kételkedni kezd, amiben máskor sosem, hogy képes elvégezni, vagy jól csinálni. Hirtelen minden bizonytalanná válik és úgy érzi, hogy eddig mindent csak képzelt. Egy kicsit eltúlozhatja a dolgokat, még akkor is, ha esetleg van némi alapja, de számoljon azzal, hogy csak az illető túlzottan kritikus.

Úgy érzi, bármennyire is igyekszik, nem halad előrébb, nem sikerült célt érnie. Nem csoda, ugyanis van valaki a környezetében, aki gátolni próbálja benne és a sikerben. A kérdés az, hogy az illetőnek Önnel van problémája vagy csak a munkájára fáj nagyon a foga. Ha már kezd elege lenni a mesterkedéséből, akkor kapja el és vonja óvatosan kérdőre, de ügyeljen arra, hogy ne mások előtt tegye.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Hajlamos lehet elkövetni azt a hibát, hogy belekezd valamibe, utána eszébe jut egy másik dolog és egy kicsit abba is belenyúl. Vagyis így azt érheti el nap végére, hogy sok-sok megkezdett dolga, feladata lesz, de egyiket sem sikerül befejeznie. Ezek pedig lezáratlanul maradnak, vagy rövidesen terhet jelentenek majd, mert mindegyiket villámgyorsan be kell majd tudni fejezni. Még megelőzheti a bajt!

Ma is érzékenyebb lehet a szokottnál és emiatt fokozatosan megnő magában a vágy, hogy segítsen másokon. Ez persze nagyon kedves gesztus Öntől, de figyeljen oda arra, hogy ne legyen túl tolakodó. Nem biztos, hogy mindenki vágyik a segítségre vagy a figyelemre. Ne essen túlzásokba, különben pórul járhat és akkor meg az lesz a baja. Amúgy sem ártana inkább a saját ügyeivel foglalkozni!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Túl sokat foglalkozik azzal, hogy mások mit csinálnak vagy éppen mit nem, közben nem figyel eléggé a saját feladataira, élethelyzetére. Ideje lenne önmagára fordítania a figyelmét és a saját dolgaival foglalkozni, hiszen lenne mivel bőven. Különben sem mérhető az Ön helyzete vagy képessége másokéhoz. Arról nem is szólva, hogy Ön sem törődhet mindenkivel vagy mentheti meg őket.

Legyen ma határozott! A munkahelyén, a párjával vagy éppen a tárgyalóféllel szemben. Ma csak határozottsággal érhet célt. Bízzon magában, hiszen jól tudja, mire képes, ne legyenek kétségei! Akármit is szeretne megvalósítani, minden elérhető közelségben van, csak hangot kell neki adnia és elővennie a meggyőző képességét, amiből szerencsére bőven van. Úgyhogy ne torpanjon meg az utolsó pillanatban!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha túl nehéznek érez egy bizonyos döntés meghozatalát és már régóta rugózik rajta, akkor talán el kellene engednie. Lehet az volna a legjobb, ha nem is hozná meg a döntést. Ez nem azt jelenti, hogy bízza másra, csak napolja el, vagy egyszerűen ne hozza meg, talán nincs is rá szükség és ezért nem lelki a megfelelő választ, illetve megoldást. Talán azért nem tudja, mit tegyen, mert nem is kellene semmit.

Ma senki sem elég jó Önnek. Mindenki útban van, problémát okoz, hasznavehetetlen. Ráadásul nemcsak ezt gondolja, de hajlamos jelét adni érzéseinek vagy akár ki is mondani, ami nem kevés konfliktust vonhat maga után. Mindennek a tetejében a helyzetét is sötéten látja, minden tekintetben teljesen pesszimista és egy kissé maga alatt van. Ne akarjon ma így döntéseket hozni vagy bármin is változtatni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma olyan helyzetbe kerülhet, ami újfent arra fogja emlékeztetni, hogy nem mindenki díjazza azt, ha tanácsokat osztogatnak neki. Éppen ezért lehet, nem kellene kéretlen tanácsokat adnia, hanem inkább kérdezze meg előbb, hogy adhat-e. Ha pedig igen, akkor se saját magából induljon ki, hanem próbáljon objektív lenni és az illető helyzetét vegye alapul. Elvégre egy jó szándékkal adott tanács is balul sülhet el.

Ma lehetősége lesz arra, hogy megcsillogtassa vezetői képességeit. Ámulatba ejtheti kollégáit, de akár feletteseit is azzal, milyen könnyedén tudja irányítani az embereket és a folyamatokat, hogy lazán tud több helyre is figyelni és mindezt kényelmesen koordinálni. Azonkívül, hogy elismerésben részesülhet, akár az is felmerülhet, hogy előléptetik vagy még izgalmasabb feladatokkal látják el.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha ma célt szeretne érni, ahhoz kompromisszumot kell kötnie. Vagyis legyen alkuképes szeretteivel, de a kollégáival is. Kezdeményezze Ön az alkut és figyelje meg, hogy sokkal előnyösebb az, ha saját maga irányítja a beszélgetést. Ettől még engedményt ugyanúgy kell tennie. Jól tudja, hogy néha áldozatot kell hoznia a siker érdekében vagy ahhoz, hogy megőrizze a békességet a kapcsolataiban.

Nem ártana kicsit jobban alkalmazkodni az emberekhez, de legalábbis a környezetéhez. Ne várja el, hogy mások tegyék meg, vagy elfogadják Önt úgy, ahogy van. Néha engedményeket kell tenni ahhoz, hogy az emberek együtt tudjanak dolgozni vagy akár élni. Éppen ezért akármennyire is úgy érzi, hogy nem zavarja senki vizét és hogy jó Önnek ez az elszeparálódott életmód, igenis próbálja meg figyelembe venni mások érdekeit.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



