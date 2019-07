Napi horoszkóp - 2019. július 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.07.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha van valami, amiről szeretne beszélni a kedvesével, vagy jó volna megoldaniuk egy bizonyos problémát, arra tökéletes lehet ez a nap. Ma mindenképpen érdemes lenne tárgyalnia a párjával arról a bizonyos dologról, nem bánná meg. Megvan rá az esély, hogy sikerülne dűlőre jutniuk, illetve megoldaniuk a gondjaikat. De ettől függetlenül más kapcsolatai rendbetételét is szorgalmazhatja.

Egyik szerette csalódást okoz Önnek. Lemond egy találkozót vagy valamit, amit megígért. Esetleg cserben hagyja éppen akkor, amikor szüksége lenne rá. Érthető, hogy rossz a hangulata miatta és esetleg neheztel rá, de azért nem kellene feltétlenül ez alapján megítélnie, pláne ha az derül ki, hogy jó okkal tette. Ha még az derülne ki, hogy rossz barát, akkor sem érdemes haragot táplálnia iránta.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma sikerül megegyeznie valakivel egy vitás helyzetben. Azt hinné, veszít, de legalábbis nem sikerül megegyezniük, de végül összejön és Ön is jól fog járni. Ez fel is bátorítja arra, hogy rendbe tegye a problémás kapcsolatait, elintézze a kérdéses ügyeit. De elhiheti, ez ma nem szerencse kérdése, hanem egyszerűen a személyes varázsának, kompromisszum és jó meggyőző képességének köszönheti.

Ma óráról-órára változhat a helyzete és a hangulata. Egyszer fenn egyszer lent. Meglehetősen vegyes események érik, amelyek érthető módon vegyes érzelmeket is szülnek. Nem csoda, ha nehezére esik kiigazodnia önmagán. Néha azt fogja érezni, hogy csak egy hajszál választja el attól, hogy ki keljen magából és csapot-papot mindent ott hagyjon, ám ez nem lenne túl szerencsés. Erősebb, mint hiszi, tartson ki!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Túlságosan érzékeny lesz ma. Emiatt környezete többször is megbánthatja az akaratán kívül. Ne vegyen mindent személyes sértésnek, csak mert ma nincs humoránál vagy mert azt hiszi, mindenki rosszat akar Önnek. Legyen ezzel óvatos, mert ha könnyen megbánthat másokat a sértődékenységével. Használja túlzott érzékenységét arra, hogy jobban megértsen másokat és ne az önsajnálatban merüljön el.

Ma hajlamos lehet arra, hogy mértéktelenül egyen és igyon. Valószínűleg azért is, mert ez Önnél pótcselekvés. Valami nincs rendjén a lelkében és így próbálja meg palástolni, illetve boldoggá tenni saját magát, ám ez hosszú távon nem szerencsés és már ma is kellemetlensége származhat belőle. Gondoljon az egészségére, és kerülje el, hogy orvostól-orvosig keljen járnia. Ne keressen kifogásokat arra, miért nem megy el!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Érdemes ma elfogadnia a randi meghívást vagy pedig kimozdulni a barátaival, esetleg egyedül, mert ma megismerkedhet valakivel. Szerelem van a levegőben, már csak az esélyt kellene megadnia neki, hogy magára találjon. A párban élőknek is jót tenne a változatosság. Menjenek el otthonról és töltsenek el együtt egy kis minőségi időt. El se hinné, mennyit segíthetne a kapcsolatukon.

Összefuthat ma egy régi ismerősével és eszébe is jutnak a régi emlékek. Egészen felkavarónak érezheti a találkozást, de legalább így esélye lesz arra, hogy helyrehozzák, vagy akár megfelelő módon lezárják a kapcsolatukat. Emellett sok új gondolatot, vágyat ébresztenek magában, ami miatt eltöpreng azon, mi mindenen kellene változtatnia ahhoz, hogy elégedettebb és boldogabb legyen.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne mondjon nemet az újdonságokra! Ma lehetősége lesz arra, hogy új dolgokat próbáljon ki, új élményben legyen része. Ezért ne utasítsa el a baráti meghívásokra vagy arra, ha a kollégai hívnák el. Legyen vállalkozó szellemű! Lehet, hogy sok dolga van, hogy tudna mi mást csinálni, e kivételesen tegye félre a kötelezettséget meg a kevéssé fontos elintéznivalókat. Szüksége lenne egy kis kikapcsolódásra!

Tökéletes ez a nap szerződéskötéshez vagy bármilyen más megállapodáshoz, ami karrierrel, ingatlannal vagy üzlettel kapcsolatos. Használja ki és merjen belevágni tervei megvalósításába, ne hagyja, hogy félelmei elbizonytalanítsák. Minden, amibe ma belevág, az szerencsésen alakulhat, vagyis kiváló kezdet lehet ez a nap. Előnyös üzleti kapcsolatokat építhet ma ki és akár tető alá is hozhat egy nagyobb üzletet.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Magának keveri ma a bajt, de szerencsére sikerül is kimásznia belőle. Persze büszke lehet rá, ugyanakkor érdemes lenne elgondolkodnia azon, hogy nem is keveredett volna bele, ha jobban odafigyel vagy nem követi el azt a bizonyos hibát. Elemezze a történteket és tanuljon belőlük. Nem érdemes arra alapoznia, hogy majd máskor is megússza így, mert előbb-utóbb meg lesz az ára könnyelmű tetteinek.

Határtalanul jó kedve lesz ma. Talán nem is lesz különösebb oka, de annyi bizonyos, hogy fantasztikus napja lesz, de nemcsak Önnek, hanem szeretteinek is, akiket sikerül feldobnia. Bárki is szomorkodjon Ön körül, egy-kettőre jobb hangulata lesz, ha vált magával pár szót. Az tűnik fel Önnek, hogy olyanok is keresik a társaságát, akik máskor nem szokták, most viszont ők is csüngenek a szavain.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



