Napi horoszkóp - 2019. július 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.07.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Meglehetősen hangulatingadozó lehet ma. Egyik pillanatban még rózsás a hangulata, a következőben már dühös, mérgelődik, vagy maga alatt van. Ez ma egy ilyen nap, nem érdemes arra törekednie, hogy megerőszakolja magát. Ellenben azért figyeljen oda arra, hogy ne bántson meg másokat a viselkedésével. Nem kell szabadjára engednie a haragját. Napvége felé szerencsére csitulni fognak az érzései.

Féltékenységi vitába keveredhet. A kérdés az, hogy párjának oka van aggódni vagy sem. Ha fontos Önnek a kedvese, akkor ügyeljen arra, hogy ne tegye féltékennyé. Ha esetleg az lett volna a terve, hogy így érje el azt, hogy párja jobban figyeljen Önre, akkor jobb, ha tudja, hogy terve fordítva sülhet el. Legyen kicsit megértőbb és türelmesebb a párjával és igyekezzen beleképzelni magát a helyébe.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy kissé stresszes napja lesz ma. Váratlan, nehézkes helyzetek merülhetnek fel. De igazság szerint nincs miért aggódnia, ugyanis könnyen megbirkózik a problémával. Ugyanakkor egyik-másik kollégája folyamatosan gondoskodni fog arról, hogy ne dőlhessen hátra. Ha már kezdi nagyon elveszíteni a fejét, akkor szóljon rá finomam az illetőre és ne hagyja magát, de a nyílt vitát azt kerülnie kellene.

Nem várt problémája adódhat az anyagiakkal kapcsolatban. Talán kénytelen egy nagyobb összeget kiadnia, vagy esetleg többet költhet, mint tervezte. Az is lehet, hogy másnak okoz problémát, és azt kell megtérítenie. Kellemetlenül fogja érinteni, hogy meg kell válnia egy bizonyos összegtől. Egy kis odafigyeléssel még elkerülheti, vagy legalább csökkentheti a mértékét.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Valaki nagyon szeretné felhívni magára a figyelmét. Talán segítségre lenne szüksége az illetőnek vagy csak arra, hogy meghallgassa. Az sem kizárt, hogy gyengéd érzései vannak Önnel kapcsolatban. Segítsen rajta, amennyire tud, illetve ha kitárná Önnek a szívét, legyen vele egyenes és őszinte. Az utóbbit nem ártana párban élőknek is gyakorolniuk, úgy rövid időn belül megoldódna néhány problémájuk.

Mindenképp kerülje azt, hogy hazudjon valakinek. Lehet, hogy nem akarja megbántani, vagy éppen összeveszni vele, de sokkal nagyobb kárt okozhat azzal, ha nem őszinte vele. A jó szándékkal történő füllentés is rosszul sülhet el, még akkor is, ha nem gondolná. Egyszóval maradjon őszinte. De jó, ha tudja, hogy az információk elhallgatásából is problémája adódhat, vagyis nehogy azt higgye, hogy azt nem kérhetik számon magán.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egyik kollégája magába köthet ma. Fontos, hogy ne menjen bele a vitába, ne adja meg neki az örömöt, hogy feszültnek láthatja. Akármennyire nehéz legyen, őrizze meg hidegvérét. Komoly kellemetlensége származhat abból, ha hagyja magát csapdába csalni és belemegy a vitába, pláne, ha ezt a felettese jelenlétében teszi. Mindenki mással szemben is törekedjen a konfliktus elkerülésére.

Nem sok ideje lesz ma arra, hogy pihenjen. Szinte egész nap rohanni fog. Rengeteg munkája lesz, amellett, hogy akadnak majd egyéb elintézni való ügyei is. Kétségkívül nehéz és fárasztó napja lesz, de sok mindent elintézett, amit szeretne. Sőt, talán annál többet is. Viszont sikerül megoldania néhány problémát is, így este elégedetten hajtja nyugovóra a fejét. Előtte viszont használja idejét arra, hogy foglalkozzon kicsit partnere lelki világával is.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Akármennyire is szeretne egyik szerettén segíteni, nem fog tudni. El kell fogadnia, hogy nem élheti helyette az életét és nem mentheti meg mindig. Bizonyos dolgokat csak a saját hibája kárán tanulhat meg. Még ha kéri is a segítségét, akkor is ajánlatos lenne megfontolnia azt, hogy kivételesen nemet mond és hagyja, hogy a maga útját járja. Ez nem önzőség, hanem valahol ez is segítség.

Óvatosan akarjon ma kioktatni másokat vagy bölcsességeket osztogatni, még akkor is, ha szeretteiről van szó. Ha tanácsot akar adni, akkor előbb kérdezze meg adhat-e, és fogalmazzon óvatosan, mert a jószándéka visszafelé süthet el. Máskülönben könnyen megeshet, hogy leteremtik és tolakodónak érezhetik a viselkedését. Jusson eszébe, hogy Ön sem szereti, ha az Ön dolgába ütik bele az orrát.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Mostanában nehezére esik pozitívan látnia a helyzetét. Mindig csak a rosszat tartja szem előtt. Pedig szerettei is próbálnak rámutatni arra, hogy nem olyan rossz a helyzete, mint amilyennek látja. Ne legyen túl ellenséges azokkal, akik jót akarnak Önnek. Ne hagyja, hogy a pesszimizmusa elvegye a kedvét mindentől. Ha pozitív változásra vágyik, ahhoz Önnek is tennie kell!

Ma sikerülhet új barátságot kötnie, méghozzá a legváratlanabb helyen és időben. Legyen nyitott a sors játékára, hiszen próbálja összehozni valakivel. Az illetővel már az első pillanattól kezdve egy rugón járhat az eszük és megtalálhatják a közös nevezőt. Mindemellett akadhat valaki a környezetében, aki szeretne közelebb kerülni magához és többre vágyik, mint barátság.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



