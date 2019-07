Napi horoszkóp - 2019. július 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.07.15

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma igazán sikerül kikapcsolódnia. Lesz ideje arra, hogy foglalkozzon magával és azokkal a dolgokkal, amikkel szeretne. Megtarthatja a vágyott házi wellness napot, megnézhet egy filmet, vagy végre olvashat. Senki sem fogja zavarni, nyugodtan töltheti az én-idejét. Persze azért lesz egy-két ember, aki megpróbálja megzavarni közben, de nekik bátran és lelkiismeret-furdalás nélkül mondjon nemet, meg fogják érteni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kisebb zűrt, galibai idézhet elő, mert felelőtlen és meggondolatlan volt. Okosan teszi, ha felvállalja, hogy maga a hibás és akár segítséget kér a probléma elhárításához, de semmi esetre se húzza-halassza sokáig, mert annál rosszabb lesz. Szerencsére létrejön a családi összefogás magáért, így megbizonyosodhat afelől, hogy mennyire fontos a szeretteinek. De ettől még tanulnia kell a történtekből.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Valamit ma ünnepelni fognak, de legalábbis pozitív esemény éri Önt és szeretteit, esetleg jó híreket hallanak és ez ad majd okot az örömre. Persze az sem kizárt, hogy ez a mai egy jeles nap. Adja át magát az ünnepi hangulatnak és merjen kikapcsolódni, jól érezni magát a szeretteivel. Figyeljen arra, hogy véletlenül se legyen ünneprontó, mert azzal csak veszekedést idézhet elő.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma semmihez sincs igazán kedve, a legszívesebben egész nap csak feküdne, és nem csinálna semmit. Persze, pihenje ki magát, de azért legalább a szeretteire legyen egy kis ideje, illetve arra, hogy sétáljon, kimozduljon a szabadba és ne csak otthon kuksoljon. Ezek is lehetnek pihentető tevékenységek, nem csak az, mikor naphosszat fekszik, alszik vagy tévézik. Ezért ne mondjon nemet, ha elhívják valahova!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Valaki ma akarata ellenére megtalálja a problémájával és Ön nem tehet mást, mint végig hallgatja, holott púpnak érzi a hátán. Nincs mit tennie, nem menekülhet, legyen türelemmel és hallgassa végig. Lehet, hogy időpazarlásnak érzi és úgy gondolja, egyáltalán nincs akkora gond, mint ahogy az illető előadja, de rendkívül sokat segíthet neki azzal, ha nem menekül el, hanem mellette marad.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egyik szeretténél kiborulhat a bili és patáliát csaphat. Valamiért be telik nála a pohár és az Ön jelenlétben fakad ki vagy veszik össze mással. Fontos, hogy Ön ne vegyen részt benne, maradjon távol az eseményektől. Inkább a csendes hallgatóság szerepét kell most betöltenie, semmint véleményt mondjon vagy rendet tegyen, hiszen ez most nem magával kapcsolatos, csak éppen Ön van jelen az eseménynél.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Rengeteg a fölös energiája, tennivalója viszont alig akad. Kérdezzen meg másokat, nem szorulnak-e esetleg segítségre, ha pedig nem, akkor fusson, sétáljon, kertészkedjen, foglalja el magát olyan tevékenységgel, amely valamelyest leköti. Találkozzon a barátaival vagy akár rendezze át otthonát. Nem érdemes ilyenkor túlságosan passzív tevékenységet űzni, inkább legyen aktív!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Egyik szerette ma megkérdőjelezi az Ön értékrendszerét, ítéletét vagy éppen a szavahihetőségét és ez rettenetesen kihozza a sodrából. Ha nem tudja fékezni magát, óriási vita kerekedhet belőle, aminek komoly következményei lehetnek. Nem arról van szó, hogy ne védje meg magát, hanem, hogy tegye higgadtan és megfontoltan. A feszültség, ami magában maradt, azt inkább vezesse le kerti munkával vagy futással, de véletlenül se az adott személyen, sem bárki máson.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Egyik rokona elvár Öntől valamit, hogy megtegyen, de nem szívesen áll kötélnek. Ha sehogy sem akaródzik Önnek megtennie a dolgot, pláne, ha elvei ellen van, akkor bölcsebben teszi, ha őszintén elmondja mi a problémája vele. Lehet, hogy meg fogja sérteni és rossz néven veszi, de inkább ez, minthogy veszélybe kerüljön vagy olyat tegyen, amihez meg kellene erőszakolnia magát.

BAK: (december 22 - január 20.)

Van néhány dolog, amivel nincs kedve foglalkozni, de sajnos muszáj megtennie. Éppen ezért, vegye elő ezeket az elmaradt, félbemaradt feladatokat és tudja le őket mielőbb. Még lesz egy fél napja vagy minimum egy egész estéje, és legalább nem érzi majd a láthatatlan terhet és nem kell aggódnia amiatt, hogy még mindig nincsenek befejezve egyes dolgok. Ha van rá lehetőség, akkor csinálja szeretteivel együtt, és úgy hamarabb telik majd az idő!





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Szélsőséges helyzetekbe kerülhet, ami értelemszerűen szélsőséges érzelmeket is váltanak ki Önből. Bizonyos események, hírek kavarják fel ma ennyire. Bár nem könnyű feladat, de valamelyest mégiscsak vissza kellene fognia magát, hiszen Önnek sem kellemes, hogy az érzései, nem az elméje irányítja tetteit, ami által meggondolatlan tettekre szánhatja magát. A túlfűtöttség és szenvedélyesség is lehet veszélyes.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Értékes, hasznos beszélgetésben lesz ma része egyik szerettével, vagy barátjával. Érdemes időt szánnia arra, hogy kiöntse a lelkét vagy legalábbis egy jót beszélgessen, mert megvilágosító erejű dolgokra ébredhet rá. Sőt, nem gondolná, de Ön is hatással lesz az illetőre, vagyis mind a ketten gazdagabban térhetnek haza. Kifejezetten motiváltnak érzi majd magát és megjön a kedve ahhoz, hogy változtasson.





