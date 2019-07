Napi horoszkóp - 2019. július 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.07.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Fantasztikus formában van. Mindenkire mosolyog, mindenkihez van egy-két jó szava. Tele van pozitivitással a környezete felé. Ennek köszönhetően Ön is rengeteg visszacsatolást kap. Ma semmi és senki sem tudja elrontani a jó kedvét, pedig érhetik apróbb kellemetlenségek, de most csak vállát vonja, nevet rajta, könnyedén megoldja és már el is felejtkezett róla. Jól gondolja azt, hogy egy kis tudatossággal akár minden napja lehetne ilyen ragyogó!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Valakivel ma mély és őszinte beszélgetést sikerül folytatnia. Éppen ezért ne rontsa el azzal, hogy mindenáron magáról akar majd beszélni. Természetesen meséljen magáról, de akaratlanul is néha visszaterelheti magára a szót, miközben a másik fél szeretné kiönteni a lelkét és talán komolyabb gondjai vannak, mint Önnek. Legyen kicsit figyelmesebb és törekedjen az egyensúlyra!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Akármennyire is szeretné, ma nem tudja befolyásolni a dolgokat. Hagyja, hogy minden a maga útját járja. Ne próbáljon semmit se kierőszakolni, csak engedje, hogy a dolgok megtörténjenek. Elhiheti, hogy így is kedvezően alakulnak majd a dolgok és kellemes élményekben lesz része. Talán pont erre a napra van szüksége ahhoz, hogy rájöjjön, nem kell mindent görcsösen irányítania.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Felmerül egy kis probléma és hajlamos lehet bolhából elefántot csinálni. Fogja vissza magát, hiszen egyáltalán nem olyan vészes a dolog, mint gondolja! Annyira jól alakul a napja, hogy kár lenne egy ilyen kis aprósággal elrontani. Több kis meglepetésben is lehet ma része, amelyek könnyedén elfeledtethetnék azt a kis bosszúságot. Szerettei is készen állnak arra, hogy segítsenek Önnek lazítani.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Érdemes ma szeretetteljesnek, segítőkésznek és pozitívnak lennie. Minden, amit ad, azt vissza is kapja a környezetétől. Lehet, hogy nem ugyanattól a személytől, hanem valaki mástól, de attól még működni fog életében az adok-kapok. Éppen ezért igyekezzen ma kimutatni mások iránt a szeretetét, kedvesnek lenni és akár motiválhatja is másokat, mert még a bíztatást is visszakapná.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bármennyire is szeretne ma önzetlen lenni vagy másnak kedvezni, nem fog tudni. Vannak olyan helyzetek, mikor a saját érdekeinket kell szem előtt tartani. Attól még nem lesz rossz ember, hogy ma a saját részére dönt. Ha pedig úgy dönt, hogy valakinek nemet mond valamivel kapcsolatban, akkor legyen kíméletes, de tartson ki bátran a terve mellett és ne gondolja meg magát az utolsó pillanatban.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Hogyha úgy érzi, van valami, amitől szeretne megszabadulni, legyen az rossz szokás, negatív gondolat vagy akár egy rossz kapcsolat, és úgy érzi, ideje lenne elengednie, akkor érdemes már ma lépéseket tennie annak érdekében, hogy megtegye, ugyanis jó esély van arra, hogy sikerrel jár. Tartson ki elképzelése mellett, legyen határozott és merjen kilépni a komfortzónájából.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Valakinek ma sikerül Önt jobb kedvre derítenie. Az is lehet, hogy az egyik kollégája bíztatja vagy mond Önnek egy szívhez szóló kedvességet, de az sem kizárt, hogy a barátai lesznek azok, akik feldobják. Ma végre búcsút inthet a rossz kedvének és a kilátástalanság érzetének is, ha esetleg eddig túl sötéten látta volna a helyzetét. Ma a gondolkodását illetően fordulhat a kocka.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Valamivel kapcsolatban komoly dilemmája van. Nem tudja, hogy mit kellene döntenie. Az még rendjén van, ha egy-két embert megkérdez, akiknek megbízik és máskor is jó tanácsot adtak már Önnek, de ne tőlük várja a megoldást. A végső döntést magának kell meghoznia, ne is akarja másokra rátestálni. Képes jól dönteni és erről hamarosan meg is fog bizonyosodni, csak bízzon magában!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Akármilyen kellemetlenség, fájdalom, csalódás is érte, ne akarjon egyből talpra szökkeni, és továbbállni. Nincs azzal semmi baj, ha megtorpan egy kicsit és leül átgondolni a dolgokat vagy akár előbb meggyászolja az események alakulását, ne adj? Isten egy személyt. Legyen türelmes magával és ne akarjon úgy tenni, mintha mi sem történt volna. Szüksége lenne egy kis pihenésre és időre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Meglehet, hogy valaki szándékosan próbálja nehezíteni a dolgát. Nem könnyű, de maradjon higgadt és ne veszítse el a türelmét meg a fejét. Minél többet mosolyog és próbálja lazán venni a dolgot, annál jobban fogja bosszantani az illetőt, aki egy idő után fel fog hagyni a mesterkedésével. Ne adja meg neki azt az örömöt, amelyre vágyik, hogy látja magát idegeskedni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Úgy érezheti, hogy senki sem ért meg. Az emberek képtelenek beleélni magukat a helyzetébe vagy a lelki világába. De ne az legyen a célja, hogy mindenki megértse. Éppen elég az, ha csak azok értik meg, akik valóban közel állnak magához, és tudnak azonosulni a gondolat és érzelmi világával. A sok álbarátnál többet ér azaz egy-két igaz barát, de ezt Ön is tudja, csak néha annyira maga alatt van, hogy megfelejtkezik erről.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp