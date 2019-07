Napi horoszkóp - 2019. július 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.07.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nagyon szeretne valamit megérteni, választ kapni, de minél jobban nyomoz utána, erőlteti a dolgot, annál távolibbnak tűnik a megfejtés. Éppen ezért kellene kicsit félretennie, már csak azért is, mert jó esély van arra, hogy valaki mástól kapja meg a válaszokat, mástól tudja meg a megfejtést. Ma minden a helyére fog kerülni, csak legyen türelemmel. Fontos dolgokra ébredhet rá, amik komoly változásokat vonnak majd maguk után.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma olyan helyzet állhat elő, amikor be kell bizonyítania az igazát és ehhez nem árt, ha több embert is a maga pártjára állít. Lehet, hogy nem szereti az ilyen jellegű dolgokat, de sajnos szükségszerű, nem kerülheti el. Ez most az a helyzet, amikor küzdenie kell és nem adhatja fel. Meg fogja nyerni a csatát, ha elég kitartó és bátor és még az ellenfele szemében is nőni fog. Talán pont ez a dolog hozza majd meg a pozitív változásokat az életében.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Olyan dolgokon mélázhat ma el, hogy mennyire elégedett az életével és hogy biztos abba az irányba tart-e, mint szeretne. Hirtelen sok minden kérdésessé válik, de ez odáig vezethet, hogy rádöbbenhet arra, mit is szeretne igazából. Mint derült égből villámcsapás, jelentős dolgokra ébredhet rá. Készen áll arra, hogy változtasson az életén, legyen szó a karrierjéről és a magánéletéről is.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Saját magával kerülhet ma összetűzésbe. Egyfelől dolgozik Önben a biztonság utáni vágy, hogy a régi, jól bevált utat, módszereket válassza. Ugyanakkor szívesen kipróbálna valami újat is. Talán valóban itt lenne az ideje, hogy kilépjen a komfortzónájából és kipróbáljon új dolgokat az élet több területén is. Elég, ha apró lépésekben kezdi, vagyis próbáljon meg középutat alkalmazni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Valaki ma megállás nélkül panaszkodik a környezetében. Úgy tesz, mintha csak neki lennének gondjai és figyelembe sem veszi az Ön problémáit, pedig magának is akadnak bőven. Ha már rettentően idegesíti és félő, hogy elküldi melegebb éghajlatra, akkor tartson távolságot, kerülje el vagy adja finoman a tudtára, hogy magának is vannak gondjai és ne legyen olyan negatív.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Mindenképpen kerülje el ma a kiskapukat. Többször is úgy nézhet ki, hogy egyszerűbb, rövidebb úton is megoldhatja a gondjait, vagy hamarabb érhet célba, de a legvégén rosszul járnak ezekkel és kezdhetne mindent elölről. Megéri becsületesnek lennie és végigjárnia a nehezebb, hosszabb, biztonságos utat, még akkor is, ha veszélytelennek tűnik a másik út. Tartson ki, mert nincs messze a cél!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Olyan fontos döntést hozhat meg, ami hatással lesz a jövőjére. Ez lehet egy munkahellyel, vagy költözéssel kapcsolatos. Az sem kizárt, hogy szakmát vált vagy befektet. Legyen ez egy jól megfontolt döntés és csak akkor hozza meg, ha teljesen biztos magában. Főleg anyagiakkal kapcsolatosan legyen óvatos és mindig gondoljon a várható következményekre, illetve a szeretteire!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Felmerül Önben a vágy, hogy továbbtanuljon. Ne hagyja magát lebeszélni róla! Egyesek irigységből vagy pusztán pesszimizmusból, de megpróbálhatják róla lebeszélni. Később bánná, ha engedne nekik. Tudja meg, milyen lehetőségei vannak és ne csak a buktatókat meg az akadályokat keresse, hanem merjen kacérkodni a gondolattal és képzelje el a jövőjét. Utána vágjon bele, ha szívesen csinálná azt, amit kigondolt!





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Kedvese ma kellemes meglepetésben részesítheti. Sokszor hiszi azt, hogy nem szereti magát eléggé, nem figyel Önre és hogy ellaposodott a kapcsolatuk, de lássa be, újra és újra ki tud találni valami, amivel meggyőzheti magát az ellenkezőjéről. A mai nap visszatér a romantika és a meghittség a kapcsolatukba. Merje kimondani az érzéseit, mert kedvesének is szüksége lenne a pozitív megerősítésre!





BAK: (december 22 - január 20.)

Nem kell, hogy mindig mindenkivel egyetértsenek. Engedje el ezt a vágyát és ne akarjon mindenáron meggyőzni másokat a saját igazáról. Fogadja el, ha ellentétes álláspontot képviselnek. Ettől még a kapcsolatuknak nem kellene sérülnie. Arra is ügyelnie kellene, hogy szeretteire se erőltessen rá semmit, de azt is vegye figyelembe, hogy néha csak azért tesznek meg dolgokat, hogy az Ön kedvében járjanak, miközben rossz érzés van bennük.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Félreismert egy személyt. Sajnos az derülhet ki róla, hogy mégsem azaz ember, mint akinek hitte. Nem kizárt, hogy menetközben változott meg, de az is lehet, hogy mindig is félreismerte. Emiatt ne vonja kétségbe a többi kapcsolatát. Ha nem tudja így elfogadni, akkor tartson egy kis távolságot vagy engedje el. De előbb érdemes lenne tennie egy próbát, hogy később semmit se bánhasson meg.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Vigyázzon, mert ma akaratán kívül is kellemetlenséget okozhat másoknak. Legyen körültekintőbb az utakon és a munkájában is, így elkerülheti, hogy galibát okozzon. Ma egy kissé figyelmetlen, illetne naiv, azt hiheti nem lesz baj valamiből, de sajnos az ellenkezője derülhet ki. Semmit se vegyen biztosra és kerülje a könnyebbnek, rövidebbnek tűnő utakat. Ne kockáztasson!





