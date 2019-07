Napi horoszkóp - 2019. július 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.07.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Valaki ma a segítségét kéri, de úgy érzi, nem tud eleget tenni a kérésének, vagy pedig jó oka van arra, miért ne tegye. Sehogy sem tudna jó szívvel segíteni neki és igazság szerint nem is akar. Ha valóban alapos és megfontolt indoka van, akkor talán valóban jobb, ha nem teszi, csak akkor mondja is meg neki miért és ne egy átlátszó kifogást használjon, hanem legyen egyenes. Talán így is megorrol Önre, hamarabb megenyhülne.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)

Megérkeztek a változások az életébe és új szelek fújnak. Ez egy kicsit megrémíti, mert úgy érzi, nem tud mit kezdeni a helyzettel, nem tudja, mitévő legyen benne. Ne aggódjon, csak egy kis időre van szüksége és hamar megleli az új helyét, szerepét és rá fog jönni, hogy amik történnek, azok jó dolgok és minden a maga érdekében zajlik. Csak próbálja meg tudatosan meglátni a jót a helyzetben!





IKREK: (május 21 - június 21.)

Olyan érzése van, hogy valaki szándékosan teszteli az idegrendszerét. Direkt feszegeti a határait, és bosszantja, mintha csak arra lenne kíváncsi, meddig mehet el. Még szerencse, hogy nem veszíti el a fejét. Nyugodtságának és megfontoltságának köszönhetően egy pillanat alatt semlegesítheti a mesterkedésüket. Rendesen meg is döbbenek, hiszen nem erre számítottak.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Amit ma igazán el akar érni, azt el is fogja. Óriási belső motiváció dolgozik Önben és készen áll arra, hogy keményen dolgozzon és akár áldozatokat hozzon. Amibe ma energiát fektet, azt sikerre is viheti. Éppen ezért nemcsak a céljait valósíthatja meg, de a gondjait is megoldhatja. Érdemes tudatosan megterveznie a napját, de nem kell túlterhelnie magát. Legyen egy fontossági sorrend, amely szerint haladhat!





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Sokat álmodozik távoli helyszínekről és mesés kikapcsolódási lehetőségekről. Az igazság az, hogy nem kellene túl messzire mennie a boldogságért, legalábbis ha szeretne lazítani. A közvetlen környezete is segíthetne benne. Elég lenne eltöltenie egy kis időt a barátaival vagy összebújni a kedvesével, esetleg elugrani a közelében egy izgalmas programra. Nem kell mindig nagy dolgokra gondolnia!





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ma roppant termékeny lesz. Sokkal több mindent sikerül elérnie, mint amelyben reménykedett. Saját maga is meglepődik azon, hogy egy szempillantás alatt eltelik a napja és szinte alig érzi majd magát fáradtnak. Ez nem jelenti azt, hogy akkor plusz feladatokat kellene vennie a nyakába. Kimondottan óvakodjon tőle! Munka után pihenjen, töltse szeretteivel idejét és ne csináljon hasznos dolgokat!





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Nagyon figyeljen oda a kommunikációjára. Törekedjen a tiszta és egyértelmű beszédre, úgy elkerülheti az esetleges kellemetlenségeket. Fontos információkat kell megosztania másokkal és Ön hajlamos lehet rosszul átadni őket, vagy akár el is felejtheti őket. Emellett arra is figyeljen, hogy ne csináljon mindenből viccet, vegye figyelembe mások érzéseit, mert könnyen megbánthat másokat.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Valaki megpróbálhat keresztbe tenni Önnek. Az illető próbálja akadályozni abban, hogy sikert érjen el. Nem kell emiatt idegeskednie, elég egy kicsivel határozottabban fellépnie és az illető egyből felhagy a ténykedésével. Viszont arra sem ártana figyelnie, hogy tiszteletben tartsa mások véleményét. Ne erőltesse rájuk a maga akaratát. Ha erre ma odafigyel, elkerülhet egy komolyabb veszekedést.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Legyen óvatos, mert valaki ma szeretné belerángatni valamibe vagy legalábbis rá venni valamire, de nem járna jól vele. Mondjon nyugodt a nemet a túl szépnek tűnő ígéretekre meg a könnyű pénzszerzési lehetőségekre. Hallgasson a megérzéseire és ne hagyja magát becsapni. Jobb, ha tudja, hogy az illető nagyon ravasz lehet, ezért igazán mindent meg tehet azért, hogy rávegye Önt az adott dologra.





BAK: (december 22 - január 20.)

Ma többen is szeretnének a közelében lenni, mert abban reménykednek, hogy jó tanácsokkal látja el őket vagy valamilyen módon megsegíti őket. Érthető, ha valahol ez hízelgő Önnek, de legyen óvatos, mert a visszájára is fordulhat a dolog. Egyrészt félreértelmezhetik, amit mond, vagy olyan feladatot varrnak a nyakába, amit nem szívesen végezne el. Ugyanakkor azon se lepődjön meg, ha rendszeresen meg fogják találni egy kis segítség reményében.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ma meglehetősen le van lassulva. Az mondjuk nem hátrány, hogy nem siet és kapkod, mint máskor, ellenben az elméje is igencsak lassú és nem sikerül beindítania a fogaskerekeket. Legyen türelemmel, napközben csak-csak sikerül felpörögnie, de az sem lenne baj, ha ma lazább napot tartana. Végezze el a legfontosabb dolgokat, a többit hagyja máskorra. Ma ne erőltesse azt, ami nem megy.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Nyugodtan engedje el magát és hagyja, hogy mások is segítenek. Nem kell mindent egyedül megoldania, egyedül néznie szembe vele. Ha családja van éppen kollégái felajánlják, hogy segítenek, ne legyen túl büszke elfogadni. Ők így hálálják meg a segítséget, amit Ön adott nekik. Amúgy is jót tenne Önnek, ha ma kicsit lazábbra venné a gyeplőt, hiszen még hosszú hét áll maga előtt.





