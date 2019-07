Napi horoszkóp - 2019. július 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.07.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha jobban belegondol több olyan régi és új álma, célja is van, amit még nem sikerült megvalósítania. Egy tökéletes időpontra vár, ám az igazság az, hogy ez az idő nem jön el. Önnek kell megteremteni. Ne arra gondoljon, hogy még rengeteg ideje van, és ha mondjuk, nem jön össze, az sem baj. Csak szakítson időt arra, hogy foglalkozzon céljai megvalósításával.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Egyik szerette jelenlétét, közeledését már-már fojtogatónak érzi. Ha már egyre terhesebb Önnek a közelsége és minden szavától fel áll a szőr a hátán, akkor adja finoman a tudtára, hogy egy kis térre vagy magányra vágyik. Ne abban reménykedjen, hogy észreveszi magát és leáll. Nem kell megsértenie, csak közölje vele óvatosan, hogy mit érez. Máskülönben Ön fogidegileg kimerülni.





IKREK: (május 21 - június 21.)

Tartson ma lazább napot. Nem kell minden nap a maximumot hoznia, merje tartalékolni az energiáit a húzósabb napokra. Ma csak annyit csináljon, amennyit tényleg kell, ne essen túlzásokba. Így is lehet eredményes és sikeres napja. Már csak azért sem ártana, ha többet lazítana, mert különben be fog savanyodni és maga alatt lesz, amiért úgy érzi, csak munkából áll az élete.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Valaki ma mindenáron maga fölé akar kerekedni. Befolyásolni akarja a döntését, de az is lehet, hogy az egész életét szeretné uralni. Nem szabad hagynia. Akármennyire is szeretné elkerülni a konfliktust, okosabban teszi, ha kiáll magáért, máskülönben az illető újra meg újra próbálkozni fog. Mutassa meg, hogy tud Ön határozott lenni és nincs szüksége arra, hogy megmondják, mit tegyen.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Lehetne kicsit közvetlenebb, gyengédebb a környezetével. Sokszor túl nagy dolgokat vár el tőlük, túl szigorú és kevéssé mutatja ki irántuk való szeretetét vagy éppenséggel elismerését. Ne gondolja azt, hogy úgy is tudják és nincs rá szükség. Nagyon is jól esne nekik, ha kimondaná, mennyire tehetségesnek tartja őket, ha megerősítené őket abban, amiben jók és azt is elmondaná, mennyire szereti őket.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Jobban kellene törekednie arra, hogy egyensúly legyen a munka és a magánélete között. Szerettei gyakran elhanyagolva érzik magukat, ugyanakkor Ön most hajtani szeretne a sikerért. Egyik sem zárja ki a másikat, csak okosabban, megfontoltabban kellene beosztani az idejét. Nem nehéz mindenki kedvére tenni úgy, hogy maga is elégedett legyen, csak időt kell szánni arra, hogy átgondolja, milyen lehetőségei vannak.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Valaki ma segítséget kér Öntől vagy a tanácsára lenne szüksége. Legyen önzetlen vele szemben és ne hagyja cserben. Ha így tesz, azonkívül, hogy önmagában véve is jól fog esni Önnek az, hogy segített, az illetővel való kapcsolata is jobb és szorosabb lehet. Amúgy is azt veheti észre mostanában, hogy csapatban dolgozva sokkal könnyebben haladhat a munkával vagy érheti el a céljait.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Nagy lehet a kísértés, hogy a véleményét hangoztatva összevesszen valakivel. De ma nem lenne szerencsés ilyen jellegű vitákba keverednie és igencsak megbánná. Lehet, hogy Önnek van igaza, talán ezt a másik fél is tudja, de gondolja át, hogy megéri a dicsőségért harcba szállnia és veszekednie vele, közben rossz benyomást kelteni magáról? Arról nem is beszélve, hogy túl messzire mehet és a végén rá sem ismerne önmagára.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Akármennyire is nem szeretne és kellemetlennek érzi, muszáj lesz őszintén kimondania az érzéseit, vagy a véleményét, esetleg az igazságot. Ne foglalkozzon azzal kit bánt meg vele és mennyire. Ezt meg kell tennie magáért és másokért. Gondoljon arra, hogy ezáltal Önnek is jobb lesz és megszabadul végre egy óriási lelki tehertől. Erősnek kell lennie, mert több ember érdeke is azt diktálja, hogy ezt megtegye.





Nagyon szeretne valakinek segíteni, de nem teheti. Tudja, hogyha most kihúzza az illetőt a bajból, sosem tanulja meg a leckét. Nagyon nehéz az ilyesmi, de kénytelen lesz visszafognia magát. Már csak azért is, mert valahol sokallja, hogy mindig Ön segít az illetőn, ám annyira kötelességtudó, hogy cserben sem akarja hagyni. Mindkettőjük számára nehéz lesz, de helyesen jár el, ha kivételesen nem tesz semmit!

BAK: (december 22 - január 20.)



Megtudott egy kényes titkot vagy örömhírt és a legszívesebben tovább adná, hogy ne egyedül keljen cipelnie. Nagyon rossz ötlet lenne szétkürtölnie, még akkor is, ha csak egy emberre bízná. Akármennyire is nehéz legyen, ezt most magában kell tartania. Csak nyerhet vele, ha így tesz. Lehet, hogy nem gondolná, de egy-kettőre kitudódna és kellemetlensége származna abból, hogy nem bírta magában tartani.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Akármennyire is szeretne, addig nem tud előrehaladni, amíg nem hárít el egy akadályt. Azt hitte, hogy megtudja kerülni, nem olyan fontos, ám sajnos ennek az ellenkezője derül ki. Addig nem tud tovább haladni, amíg nem oldja meg az adott nehézséget. Igyekezzen ma kezében tartani az irányítást, csak annyit vállaljon, amennyivel képes elbírni. Ha túlvállalja magát, annak kellemetlen következményei lehetnek.

HALAK: (február 19 - március 20.)



