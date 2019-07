Napi horoszkóp - 2019. július 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.07.08

KOS: (március 21 - április 20.)



Figyeljen ma oda, mert egyik szerettének segítségre lenne szüksége, csak nem mer beszélni a problémájáról és segítséget kérni. Könnyebb lenne, ha maga ajánlaná fel neki. Ne hagyja, hogy egyedül szenvedjen, hanem gondoljon arra, milyen jó lenne fordított helyzetben, ha magának is segítenének. Legyen vele kellően érzékeny, nagylelkű és meg fogja hálálni Önnek az illető a segítséget.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Akármennyire sincs kedve hozzá és lenne jobb dolga, muszáj lenne elintéznie néhány feladatot, fontos ügyet, a ház körüli teendőkről nem is beszélve. Egyre jobban a körmére ég a munka és lassan betemeti. Ha tud, akkor kérjen hozzá segítséget, de nem érdemes tovább halogatnia, mert abból már kellemetlensége származhat. Legyen erős, és próbálja meg szórakozva letudni a kötelezettségeit.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Vigyázzon ma arra, hogy mennyire próbál mások előtt felvágni, illetve bizonyítani, hogy mennyivel okosabb, tehetségesebb, tehetősebb, mert könnyen megbánthat vele másokat. Nem csodálatot fog belőlük kiváltani, hanem ellenszenvet, vagyis terve könnyen visszafelé sülhet el. A szerénység mindig nyerő. Ha szeretetre és elismerésre vágyik, próbálkozzon más módszerekkel, amik nem okoznak másoknak fájdalmat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Valaki ma megpróbálja eltorzítani a valóságot, a tényeket, kiszínezni az információkat, mert nem meri Önnek megmondani az igazat vagy egyszerűen át akarja verni magát. Ezért kellene hallgatnia a megérzéseire, amelyek megsúgják magának, hogy ki az illető és mi az elferdített dolog. Máskülönben kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha bedől az illetőnek és akár meg is károsíthatja Önt.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Olyan érzése van, hogy balekokkal van körbevéve. Nem tud nyugodtan hátradőlni, mert csak Ön tud mindent jól vagy megfelelően elintézni, ezért szabályosan kiveszi mások kezéből a munkát vagy inkább mindent megcsinál egyedül. Azonkívül, hogy ez nem tesz jót az egészségének, a kapcsolatainak sem fog, mert megorrolhatnak Önre a szerettei. Tegye félre kicsit a maximalizmusát és engedje őket is kibontakozni!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Még hétvégén is képes lenne dolgozni, de legalábbis hajtani. Legyen egy nap, amikor kikapcsolja a gépet, a telefont, és nem csinál semmit. Bízza másra a ház körüli teendőket, mondjon nemet a munkára és legyen ma az, amit Ön szeretne. Máskülönben ne csodálkozzon azon, ha testileg vagy lelkileg kimerül. Egy nap minimum jár magának a hétből, éppen ezért dőljön hátra és élvezze a vasárnapot!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma az minden vágya, hogy pihenjen, semmit se keljen csinálnia. Órákon át olvashasson nyugodtan a kertben vagy finom falatokat majszolva filmet nézzen, esetleg szépségnapot tartson. Ha így van, akkor adja meg magának, amire vágyik, és ne halassza el vagy keressen kifogást, hogy lenne jobb, hasznosabb dolga is. Ez a nap a magáé, tegye azt, amihez a kedve van, a csillagok is erre bíztatják!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma kedve támadhat egy kis vásárolgatáshoz, amivel nincs is semmi probléma egészen addig, amíg tényleg kis vásárlásról van szó. Könnyedén megszaladhat a keze és akkor azon kapja magát, hogy már el is szórt egy csomó pénzt. Ezért költekezzen bátran, de mértékkel, ne essen túlzásokba. Nyugodtan gondolhat a szeretteire is, de csak mert érdekes módon mindenütt akciókat lát, nem muszáj vásárolnia is.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma alapból feszült és ingerlékeny lesz. Talán emiatt rúgja össze a port a kedvesével. Egyik-pillanatról a másik kitörhet a balhé, és a végén már azt sem fogják tudni, min vesztek össze. Legyen ezzel óvatos, mert olyan dolgokat vághatnak egymás fejéhez, amit később megbánhatnak. Ne a kedvesén akarja levezetni a belső feszültségét, inkább menjen el futni! Ha pedig valóban gondjai vannak párjával, arról csak is higgadtan lehet beszélni.

BAK: (december 22 - január 20.)



Valaki ma elképesztően kedves, nagylelkű gesztus tehet maga felé. Nem is feltételezte volna az illetőről és mégis sikerül belopnia magát a szívébe. Talán eddig rossz véleménnyel volt róla és ez most egy csapásra megváltozhat. Tanuljon is az esetből, hogy nem szabad első benyomás alapján ítélnie, ahogy az is igaz, hogy az emberek változnak és mindenkinek jár egy második esély.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Egyik ismerőse Önre bíz egy titkot és nehezére esik magában tartania. Úgy érzi, beszélnie kell róla mással, ezért tovább adja valakinek. Akár az illető szúrja el a dolgokat, akár csak egy illetéktelen fül hallja meg a titkot, mindenképpen kellemetlensége származhat belőle, mert kitudódhat. Akárhogy is legyen, érdemes lenne magában tartania, még akkor is, ha aggódik az illetőért. Akkor inkább próbáljon meg maga segíteni rajta.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Látogassa meg rokonait, mert hasznos tanácsokat, értékes információkat kaphat tőlük. Szánjon egy kis időt arra, hogy együtt legyen velük, már csak azért is, mert szeretettel töltenék fel. Érdemes lenne nekik kiöntenie a szívét, mert segítségükkel békére vagy éppen megoldásra lelne. Bízzon bennük és ne kudarcként fogja fel, hogy nem tud megoldani egy bizonyos gondot és tanácsra van szüksége.

