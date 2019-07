Napi horoszkóp - 2019. július 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.07.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Sikerül megoldani egy családi problémát. Lehet, hogy nem kérik meg rá, nem az Ön tisztje lenne, de mégis sikerül egy csapással megoldania és roppant hálásak lesznek érte. Őrizze meg szerénységét, de attól még örüljön bátran a sikerének. Mint láthatja, családjának fontos a véleménye és megbíznak magában. Merjen máskor is részt venni a családi gondok megoldásában.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Jót tenne a kapcsolatának, ha több időt töltene együtt a kedvesével. Mostanában elhanyagolta, de legalábbis nem volt túl kiegyensúlyozott a kapcsolatuk. Tegyen arról, hogy minőségi időt töltsenek együtt, egy kis romantikával és meghittséggel. Talán pont erre lenne szükség ahhoz, hogy kapcsolatuk olyan irányba változzon, mint szeretne. Kiránduljanak ma, vagy menjenek el sétálni, esetleg vacsorázni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Lehetősége adódik kirándulni, kimozdulni otthonról. Ne keressen kifogást arra, miért nem megy el. Menjen csak bátran, mert később bánná, hogy nem ment el. Csodálatos élményekben lehet része, úgyhogy csatlakozzon barátaihoz, szeretteihez és érezze jól magát! Mondjon nemet a munkára, tegye félre kicsit a kötelezettségeit, minden megvárja! Így azt is elkerülheti, hogy megbántsa környezetét, mert sosem ér rájuk.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kellemes és pihentető nap vár Önre, amit szeretteivel tölthet. Ma egy családi esemény vagy látogatás okán lehetősége lesz arra, hogy beszélgessen rokonaival és értékes eszmecserét folytassanak. Rengeteg szeretetet és megértést kap tőlük amellett, hogy motiválni is fogják, hogy merje megvalósítani céljait. Viszonozza nekik azzal, hogy Ön is kimutatja szeretetét az irányukba és maga is bíztatja őket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha bulizni menne, legyen óvatos, mert olyat tehet, amit később megbánhat. Ezért bármilyen szórakozásban is legyen ma része, fogyasszon mértékkel alkoholt. Az idegenekkel pláne legyen óvatos, nehogy esetleg valaki megkárosítsa! Csak egy kis odafigyelés szükséges, nem kell folyamatosan aggódni meg görcsölni. Attól még ismerkedhet, ha egyedülálló, legyen óvatos.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egyik szerettével vagy barátjával eddig felhőtlen volt a viszonya, de most egyszeriben minden megváltozott és nem érti az okát. Mindenképpen érdemes lehet kiderítenie, mert könnyen előfordulhat, hogy egy apró félreértésről van szó. Ne hagyja, hogy ilyen dolgok álljanak az útjukba. Ha pedig véletlenül megsértette, legalább tudni fogja, miért kellene bocsánatot kérnie. Nyomozzon kicsit!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Valaki ma szívességet vagy akár kölcsönt szeretne kérni Öntől és nem szívesen áll kötélnek, mert ismeri az illetőt. Tisztában van vele, hogy alkalom adtán nem viszonozná a szívességet, vagy nem adja vissza a pénzt, ugyanakkor nem akar neki rosszat. Gondolja meg alaposan, mit tesz, de ha szabályosan fájna Önnek segítséget nyújtani, akkor jobban jár, ha inkább nemet mond, főleg, ha magának származna belőle gondja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Egyik szerette elismeri tudását, képességét, de legalábbis valamiféle elismerésben részesíti és ez óriási örömöt okoz Önnek. Nem feltétlenül azért, mert meg akarta neki felelni, hanem mert egyszerűen jól esik magának a pozitív megerősítés. Az biztos, hogy nemcsak a hangulatán, de az önbizalmán is sokat fog dobni. Akik pedig esetleg kételkedtek volna magukban, végre egészen megnyugodhatnak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma ne engedje, hogy olyanba rángassák bele, amit nem szeretne. Ha nincs kedve kimozdulni otthonról, buliba menni vagy részt venni valamiben, nyugodtan mondjon nemet. Így elkerülheti a veszekedést, ugyanis meglehetősen ingerlékeny hangulatban lenne és egy-kettőre összekapna a szeretteivel vagy éppen a barátaival. Ezért inkább maradjon otthon és pihenjen, semmi sem kötelező!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Fogalmazzon ma picit óvatosabban, mert olyat mondhat, amivel könnyen megbánthatja egyik-másik szerettét. Lehet, hogy Ön nem gondolja komolyan, viccnek szánja, de az sem kizárt, hogy bele sem gondol, csak egyszerűen kimondja, amit gondol. Ezért célszerű ma előbb gondolkodnia, mintsem beszélnie és akkor elkerülheti, a vitát vagy azt, hogy feszültség alakuljon ki a szeretteivel. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ha randevúra hívják, de legalábbis lehetősége lenne ismerkedni, akkor mindenképpen érdemes lenne megragadnia a lehetőséget. Nem bánná meg! Roppant kellemes élményben lehetne része és akár még kapcsolat is kialakulhatna az illetővel, akivel megismerkedett. Szerelem van a levegőben, ne keressen kifogásokat arra, miért nem hajlandó kimozdulni otthonról! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Tökéletes ez a nap arra, hogy kicsit magába tekintsen. Érdemes ma egyedül lennie és kirándulnia, kertészkednie, de legalábbis kint tartózkodni a természetben. Amellett, hogy megnyugodna, feltöltődne, kitisztulna az elméje és bizonyos tekintetben megvilágosodna. Értékes és fontos gondolatok jutnának az eszébe. Ezért bátran maradjon magával kettesben és adja át magát a pihenésnek. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc