Napi horoszkóp - 2019. július 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.07.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha segítségre van szüksége, akkor ne legyen rest kérni. Ne arra várjon, hogy majd valaki felajánlja magától. Nyelje le a büszkeségét és kérjen segítséget, máskülönben ne csodálkozzon azon, ha bekövetkezik a baj és kellemetlenség éri. Ne hagyja az utolsó pillanatra, mert nincs annyi ideje, mint hiszi. Minél előbb kellene cselekednie és akkor megúszná a bajt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Váratlan segítséget kap! Pont mikor leginkább szüksége lenne rá, akkor jön valaki és tesz valamit, aminek köszönhetően megoldódik a problémája vagy hozzájut valamihez, amit szeretne. Ma több alkalommal is olyan érzése lehet, hogy az égiek vigyáznak Önre és egyengetik útját, ugyanis sokszor ?menekül meg? kellemetlennek, kínosnak tűnő helyzetekből.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egyik szerette vagy kollégája olyat mond Önnek, ami rettenetesen sérti. Nem érdemes belemennie a vitába és visszavágnia, persze nem is kell szó nélkül hagynia. De ha tudja, hogy nem gonoszságból mondta, esetleg rossz passzban van, akkor legyen vele kicsit megértő. Ne vegyen mindent magára csak azért, hogy legyen oka megsértődni, mert ezzel csak azt éri el, hogy egyesek elfordulnak Öntől.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Jól figyeljen, mert jelet kaphat! Akár kérte akár nem, ma ékes jelet kaphat, ami választ adhat kérdésére vagy megvilágíthatja, merre menjen, és mit tegyen. Ha megkapja, ne kételkedjen benne, ne próbálja megmagyarázni, hogy félreértette. Bízzon a csillagokban és a gondviselésben. Mostanában gyakran érhetik ilyen csodálatos dolgok, ha elmeri engedni az állandó irányítást!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egyik szerette kellemetlen helyzetbe kerülhet, és Ön az, aki tud rajta segíteni, esetleg eleve Öntől várná a segítséget. Ha módjában áll, mindenképpen érdemes lenne segítenie neki, még akkor is, ha esetleg alapvetően nem túl rózsás a viszonyuk. Talán pont ez a dolog lesz az, ami összehozza Önöket, és javít majd a kapcsolatukon. Persze ne az legyen a célja, hogy Ön legyen a hős megmentő.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Merje jobban kimutatni érzéseit szerettei irányába. Ne arra alapozzon, hogy biztos tudják mit érez irántuk. Mondja és mutassa ki nekik. Erre lenne szükség ahhoz, hogy javuljon a kapcsolatuk és egyesekkel kimondottan szorosabb legyen. Főleg a pároknak lehet szükségük arra, hogy látványosabban kifejezzék az egymás iránt érzett szerelmet. Szerezzen apró örömöket, meglepetéseket a kedvesének!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ne hagyja, hogy mások felbosszantsák! Ma több alakalommal is akarva-akaratlanul, de kihúzhatják Önnél a gyufát. Érthető, hogy bosszantó és elege van, de nem szabadna, hogy elguruljon a gyógyszere és kikeljen magából, mert azzal csak árthat magának és utána rossz szemmel néznek majd Önre. Amíg nyugodt tud maradni, addig könnyedén sikerül kezelnie az ilyen jellegű helyzeteket és az embereket.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Pozitív hírben reménykedett, de sajnos nem azt kapja, mint amire számított. Ne kenődjön el miatta. Ez persze nem vigasztalja, de így kellett lennie és remélhetőleg egy sokkal jobb lehetőség vár Önre. Keresse a helyzet pozitívumait és ne a veszteségre koncentráljon. Engedje szeretteinek is, hogy megvigasztalják, ne akarjon szenvedni. Menjen, eressze ki a gőzt, lazítson és felejtsen!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Mostanában gyakran érzi magát fáradtnak. Ez nem pusztán fizikai kimerültség, hanem lelki is. Éppen ezért kellene gondoskodnia arról, hogy testi és lelki szinten egyaránt feltöltődjön. Ne várja meg, amíg teljesen kimerül, hanem mielőbb kezdjen már a hétköznapokban is tenni arról, hogy jobban érezze magát. Máskülönben rövid időn belül ágynak fog esni, úgy pedig nehéz megvalósítani a terveit.

BAK: (december 22 - január 20.)



Lehetősége adódhat arra, hogy tovább képezze magát, vagy egyáltalán elvégezzen valamilyen tanfolyamot. Az is kehet, hogy Ön lesz az, aki rábukkan erre az ajánlatra. Mindenképpen érdemes lenne fontolóra vennie, és ha nincs akadálya, élni is vele. Ne keressen rá kifogásokat, miközben Ön is tudja, hogy valahol ez egy jó ugródeszka lenne Önnek és akár közelebb kerülhetne vágyai eléréséhez.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma szinte minden tervét sikerül kivétel nélkül megvalósítania. A dolgok pont úgy alakulnak, ahogy tervezte, illetve reménykedett benne. Ez hatalmas löketet ad Önnek, és kimondottan motiválni fogja. Komolyabb sikereket is elérhet a karrierje területén vagy akár az üzleti életben. A vállalkozókra is szerencsés fordulatok várnak és beindulhat üzletük. Érdemes ma bátornak lennie.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Fantasztikusan érzi magát. Ma határozottan tele van energiával és jókedvvel. Mindenkire mosolyog, és még néhány jó szava is van másokhoz. Ennek köszönhetően sokakkal javulhat a kapcsolata. Környezete kifejezetten szívesen tartózkodik maga mellett, mert feltölti őket. Ne lepődjön meg, hogy ma ekkora népszerűségnek örvend. Ne legyen túl szerény, hanem fogadja el a dicséreteket.

