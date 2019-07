Napi horoszkóp - 2019. július 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.07.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Valamilyen kellemetlenség éri, ami egyáltalán nem hatalmas tragédia, de Ön mégis úgy könyveli el. Ha hajlandó lenne tudatosítani magában, hogy a bolhából csinál elefántot, akkor hamarabb megnyugodna, és megoldaná a problémát. Erre próbálja felhívni a környezete is a figyelmét, de maga hajthatatlan és csak azt tartja szem előtt, amit látni akar. Ne csodálkozzon azon, ha mások megszólják, hogy feleslegesen stresszel.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma magára ölti a mókamester szerepét. Ön lesz az, aki feldobja munkahelyén a hangulatot, jobb kedvre derít másokat. Ha pedig a maga helyzete sem rózsás valamilyen okból kifolyólag, akkor a maga segítségére is lesz a humor, ami átsegíti a dolgok nehezén. Úgyhogy merjen ma nevetni, örülni és bíztasson erre másokat is. Fantasztikus napja lehet, ha összefog másokkal vagy megleli az örömet magában.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma mindenki próbál a kedvében járni. Kisebb-nagyobb meglepetések érhetik szerettei, illetve környezete lévén. Többször is olyan érzése lesz, mintha szabályosan kitalálnák a gondolatát, mert pont azt kapja, illetve azt mondják Önnek, amire gondol. Kifejezetten örömteli, vidám napja lesz, ma nem kell váratlan kellemetlenségek miatt aggódnia. Csak mutassa ki örömét, ezzel viszonozhatja leginkább a háláját mások felé.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Egy kellemetlen egészségügyi probléma ütheti fel ma a fejét. Okosan tenné, ha mielőbb kivizsgáltatná, illetve kikúrálná, semmint kivárja, amíg bekövetkezik a baj. Nem érdemes kifogásokat keresnie, hogy de nem ér rá vagy nem is olyan kellemetlen, csak Ön nagyítja fel a dolgot. Érdemes a csillagokra hallgatnia, így elkerülget egy nagyobb és komolyabb fizikai problémát.





A szerencse ma maga mellé pártol. Érezni is fogja, ugyanis többször is szerencsésen alakul egy-egy olyan helyzet, amikor a legrosszabbra készülne vagy egyáltalán nem is remélné, hogy jó dolog is történhet Önnel. Kisebb-nagyobb szerencsés helyzetek érni fogják és ettől kimondottan olyan érzése lehet, hogy Ön a sors kegyeltje. Csak arra ügyeljen, hogy ezt nem kell mások orra alá dörgölnie.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma lehetőség szerint ne hozzon anyagiakkal kapcsolatos döntéseket. Ne akarjon befektetni, vállalkozást indítani vagy nagyobb összeget kiadni a kezéből. Így elkerülheti, hogy átverjék vagy más egyéb kellemetlenség érje. Még ha komolyabb, üzleti jellegű döntést kellene meghoznia, azt is inkább halassza el, mert nem szerencsés ez a nap arra, hogy ilyen döntéseket hozzon.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nagyon figyeljen ma oda, mert valaki megpróbálhatja átverni. Az illető pénzhez vagy más előnyhöz szeretne jutni Ön által és ezért képes arra, hogy hazudjon magának. Ez egy olyan személy is lehet, akiről egyébként nem feltételezné, hogy kihasználja magát, de bizony megteheti. Éppen ezért merjen hallgatni a megérzéseire. Máskülönben ne csodálkozzon azon, hogy visszaélnek a jóhiszeműségével.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Lassítson le! Ha túlságosan siet, kapkod, akkor komoly kellemetlenségek érhetik az úton, vagy akár otthon. Kisebb balesetek érhetik a figyelmetlensége miatt. Ne rohanjon sehova, ne is próbáljon gyorsan elintézni dolgokat, így elkerülheti, hogy Önt vagy akár mást fizikai kellemetlenség érje. Egyébként is jót tenne Önnek, ha kikapcsolódna, mert manapság túlhajszolta magát.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Valaki ma nagyon szeretne a közelébe kerülni. Az illetőnek gyengéd érzései vannak Ön iránt és finoman, de határozottan próbálja felhívni a figyelmét. Hogyha van bármi esélye Önnél, adja a tudtára, de ha nincs, akkor ne játsszon az érzéseivel, főleg akkor, ha az illető a közvetlen környezetében van, mert utána kellemetlen találkozásokkal kell szembesülnie. Legyen vele korrekt és egyenes!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nagyon vár valamire, talán egy válaszra vagy eseményre, de bizony még várnia is kell rá. Ne legyen türelmetlen, előbb-utóbb meg fogja kapni, amire vár. Nem lenne szerencsés kierőszakolnia, vagy bárkit is sürgetnie, mert azzal csak azt éri el, hogy balul sülnek el a dolgok. Terelje el a figyelmét! Egyébként is lenne néhány más olyan dolog, amivel foglalkozhatna!

BAK: (december 22 - január 20.)



Nem akarja elhinni, pedig nem lehetetlen, hogy az egyik felettese kiszúrta magát és próbálja Önt elcsábítani vagy akár udvarol Önnel. Akár szívesen viszonozná a közeledését, akár nem, mindenképpen óvatosan járjon. Fogalmazzon finoman, de érthetően. Ám mielőbb bármibe is beleugrana, gondolja át, mire vállalkozik, hogy milyen következményei lehetnek. Így elkerülheti, hogy kellemetlenség érje.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Nem úgy alakulnak a dolgok, mint tervezte és ez szörnyen bosszantja. Pedig valójában nem történik tragédia, csak kicsit át kell rendeznie a napját. Bár nem gondolná, pedig lehet, hogy ez valójában jó dolog és kellemes élmények érhetik. Legyen nyitott, mert talán az égiek akarják, hogy úgy történjenek a dolgok, ahogy, és pozitív élményben lehet része, amit Ön éppen megpróbál megakadályozni.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp