Napi horoszkóp - 2019. július 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.07.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma az egyik kapcsolata más irányt vehet. Lehet, hogy aki eddig barát volt, abból több lesz, vagy egy ismerőséből üzlettárs. Úgyhogy legyen nyitott, mert ma meglepő változások mehetnek végbe a kapcsolataiban. Csak arra ügyeljen, hogy ne keveredjen veszélyes vizekre, mert nem minden kapcsolat ígér csupa szépet és jót, hanem valamelyikük veszélyt vagy legalábbis komoly kockázatokat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Úgy érzi, hogy elakadt, bármennyire is erőlködik, nem jut egyről a kettőre. Talán abba kellene hagynia az erőlködést és hagynia, legalábbis addig, amíg nem kap zöld utat. Addig foglalkozzon azon dolgokkal, amikkel lehet. Ha pedig nincs más projektje, akkor szenteljen több időt önmagára vagy a szeretteire, csak ne azon görcsöljön, miért nem halad előre, miért nem alakulnak már kedvezően a dolgok.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma az derülhet ki valamiről, hogy mégsem az, mint aminek látszik. Vagyis az ajánlat, vagy lehetőség, amit ma kaphat vagy már meg is kapott, nem teljesen olyan, mint amilyennek leírták. Éppen ezért, bármiről is essen szó, menjen utána részletekbe menően, tudja meg az igazságot és ne érje be kevesebbel. Máskülönben ne csodálkozzon azon, ha kellemetlen csalódás fogja érni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Fontos Önnek, hogy mit gondolnak mások magáról. Ezzel többek között az a baj, hogy olyanok véleményére is ad, akik nem éppen a jó irányba terelnék magát. Éppen ezért legalább azt gondolja át, kinek a véleményére ad. Egyébként is inkább önmagának kellene megfelelnie, mintsem másoknak. Ennek fényében óvatosan is kérjen tanácsot másoktól, ne hagyja magát befolyásolni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Fontos, hogy ma ne pletykáljon, és ne menjen bele olyanba, hogy valakit kibeszélnek a háta mögött, mert komoly kellemetlensége származhat belőle. Bölcsebben tenné, ha kivágná magát minden ilyen helyzetből. Nem szabad ma hangosan véleményt alkotnia. Mint ahogy attól is óvakodnia kell, hogy titkokat áruljon el, még akkor is, ha jó szándékkal tenné, másnak az érdekében.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha szüksége lenne rá, ma találhat magának támogatókat. Akár vitás helyzetről legyen szó, akár egy üzlet megnyitásához vagy bármi máshoz. Ahol arra lesz szüksége, hogy valaki maga mellé álljon, lesz olyan, így ma biztonságban érezheti magát. Persze nem kell visszaélnie a helyzetével, nem muszáj mindenáron a saját igazát hangoztatnia. Viszont nagyobb szabású terveihez érdemes lehet ma támogatókat keresnie.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Kimondottan empatikus ember, így ma könnyen megérintheti mások történetei, problémái. Legyen ezzel elővigyázatos, nem kell, hogy teljesen leterhelje magát mások gondjaival. Nem muszáj lelki szemetesládának lennie és mindenkit meghallgatnia, nyugodton mondhat nemet is. Ha pedig azt veszi észre, kezd sok lenni az átvett érzelem, probléma, akkor mielőbb tisztítsa elméjét és szabaduljon meg az idegen gondolatoktól.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Jó hangulata, lelkesedése ma kimondottan ragadós lesz. Ön is meglepődik azon, milyen könnyen tudd jobb kedvre deríteni másokat és hogy annyi is elég hozzá, hogy rájuk mosolyog és mond néhány kedves szót. Ezért lesz ma annyi jókedvű ember a környezetében. Ma, ha több emberrel összefog, rengeteg mindent elérhet, de minimum csodálatos napja lehet, ha társaságban tölti az idejét.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma váratlanul döbbenhet rá egy problémájának a megoldására. Hirtelen bevillanhat, egyenesen megvilágosodik és tudni fogja, mit tegyen. Egyszeriben tisztábban látja a jövőjét, és óriási bátorságot ad Önnek. Ugyanakkor ma azért is érdemes figyelnie, mert a sors váratlan lehetőséget kínálhat fel magának. Résen kell lennie, ha el akarja csípni és élni szeretne vele, mert nagyon bánná, ha lemaradna róla.





BAK: (december 22 - január 20.)

Úgy érzi, hogy párja vagy egy közeli hozzátartozója nem támogatja eléggé. Nem szabad ezt vádlón a szemére vetni, de egy nyugodtabb pillanatában kifejthetné neki, hogy mire vágyik, minek tudna igazán örülni. Ugyanakkor ma ne bonyolódjon bele olyan vitákba, ahol másokat kellene győzködnie az Ön igazságáról, mert nem lenne célravezető. Ma előfordulhat, hogy jelentős mértékű önuralmat kell gyakorolnia.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ma olyan erős és különleges lesz a kisugárzása, hogy mindenki Ön után fordul. Mágnesként vonzza az ellenkező nemet, emellett egyszerűen mindenki Ön körül szeretne lenni, mert megnyugszanak a jelenlétében vagy jobbkedvre derülnek. Ám ha terhesnek érzi őket, nyugodtan vonuljon félre. Viszont ma akár új barátokra, ismerősökre is szert tehet, aminek köszönhetően előnyös kapcsolatai születhetnek.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Figyeljen oda arra, hogy ma milyen részletekbe kíván beavatni másokat. Nem lenne szerencsés, ha olyat is elkotyogna, ami nem volna szerencsés. Lehetőség szerint ma senkivel se osszon magánéleti vagy egyéb titkokat, mert jó eséllyel rövid időn belül visszahallaná, és nem lenne elragadtatva. Még olyan is elpletykálhatja, akiben egyébként megbízik, ezért ma semmit se vegyen biztosra másokkal kapcsolatban.





