Napi horoszkóp - 2019. július 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.07.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Összehozhat a sors egy régi ismerőssel. Nemcsak örömmel tölt el majd a találkozás, hanem energiával is, hiszen kimondott feldob, felélénkít és megjön a kedve ahhoz, hogy máskor is találkozzon az illetővel vagy egyáltalán ahhoz, hogy többet járjon el otthonról szórakozni, vagy a barátaival találkozzon. De találkozót csak akkor ígérjen, ha biztos benne, és nem gondolja meg magát!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Megérkeztek a változások az életébe és új szelek fújnak. Ez egy kicsit megrémíti, mert úgy érzi, nem tud mit kezdeni a helyzettel, nem tudja, mitévő legyen benne. Ne aggódjon, csak egy kis időre van szüksége és hamar megleli az új helyét, szerepét és rá fog jönni, hogy amik történnek, azok jó dolgok és minden a maga érdekében zajlik. Csak próbálja meg tudatosan meglátni a jót a helyzetben!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Érthető, hogy utál várakozni és ezt az is tudja, aki épp lényeges döntést kíván meghozni magával kapcsolatban. A csillagok türelemre intik, hogy ne siettesse az illetőt, hagyja, hogy a maga idejében hozza meg azt a bizonyos döntést. Addig terelje el a figyelmét, mert azzal senkivel sem tesz jót, ha közben görcsöl vagy egyenesen a legrosszabbra készül fel. Ne stresszelje magát.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Néha úgy érzi, már nem bírja tovább, túlságosan kimerült testileg és lelkileg egyaránt. Ha úgy gondolja, hogy a munkája szívja le a legjobban, akkor nem ártana eltöprengenie azon, hogy másikat keres. Nincs az a pénz, ami megérné, hogy az egészsége lássa kárát. Talán ki kellene vennie egy kis szabadságot, és amíg feltöltődik azt is kigondolja, mit szeretne, mihez kezdjen a jövőre nézve.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Meg kell hoznia egy fontos döntést. Tisztában van azzal, hogy senki más nem hozhatja meg maga helyett, éppen ezért ne is reménykedjen abban, hogy valaki átvállalja. Ne is kérjen meg rá senkit. Ha tanácsot is kér valakitől, azt is úgy, hogy csak megfontolja, elgondolkodik rajta, de nem akarja feltétlenül egy az egyben azt tenni, amit javasolnak Önnek. Bátran menjen a saját feje után!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Túl sokat vár. Valósággal a csodában reménykedik, hogy egyik pillanatról a másikra megváltoznak a dolgok és minden kedvezően fog alakulni. Legyen türelemmel, mert ez sajnos nem így működik. Majd szép lassan alakulni fognak a dolgok. Inkább kösse le magát valamivel és ne azon morfondírozzon, hogy ki hol-tart és az Ön szekere miért nem szalad még.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Van néhány elvarratlan szál maga körül, amik ráadásul kezdenek egyre égetőbbé válni, legyen szó elmaradt beszélgetésekről, be nem fejezett feladatokról vagy szőnyeg alá söpört problémákról. Bárhogy is legyen, épp itt lenne az ideje annak, hogy dolgozzon az ügyön! Ne is próbálja meg tovább halogatni, mert csak rosszabb lesz! Viszont ma még akár segítséget is kaphat a megoldáshoz!





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Gyakran hangoztatja azt ismerőseinek, hogy Önnek semmire sincs ideje, vagyis azért nem találkozik velük sem vagy megy el szeretteivel valahova, mert nem ér rá. Legyen ezzel óvatos, ugyanis könnyedén megbánthatja őket. Elvégre az embernek arra ideje, amire szeretné, hogy legyen. Talán Önnek is érdemes lenne úgy sakkoznia az idejével, hogy többet lehessen szeretteivel. Magának is jót tenne!





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ne csodálkozzon, hogy az élet Önnek unalmas és savanyú, mikor sokszor csak a negatívumokat tartja szem előtt, holott azért történnek Önnel jó dolgok is. Ha kicsit változtatna a látásmódján, akkor egy-kettőre rájönnek, hogy nem is olyan rossz a helyzete. Hogyha pedig valami valóban rossz, akkor azon változtasson, ne csak morogjon miatta vagy várja a csodát.





Valamit elképzelt magának, már-már beleélte magát, hogy minden olyan lesz, mint megálmodta, erre sajnos az ellenkezője derülhet ki. A csalódás persze megrendíti, de nem szabad bedepresszióznia miatta. Lehet, hogy így is ugyanolyan jó, de az sem kizárt, hogy valóban túl színezte dolgokat és nagyobb elvárásokat támasztott a kelleténél. Miután megnyugodott, másképp látja majd a dolgot!

BAK: (december 22 - január 20.)



Olyan helyzet állhat ma elő, ami elől szívesen elmenekülne. Nagy magán a nyomás. Ám sajnos erre nincs lehetősége és annál rosszabb lenne. Ne is próbálja magát kihúzni a kihívás, illetve a probléma megoldása alól, hanem bátran nézzen szembe vele. Hiszi vagy sem, de sokkal könnyebbem megbirkózna vele, mint most hiszi és sikert érhetne el. Csak bízzon jobban magában!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Valahol szeretne kimozdulni a komfortzónájából és változtatni a helyzetén, de ugyanakkor képtelen rá, mert görcsösen kapaszkodik a jelenlegi helyzetébe, életébe. Fél a kudarctól és attól, hogy mi lesz, ha csak rosszabb lesz. Még szerencse, hogy akad egy-két olyan személy, aki segít Önnek kimozdulni a zónájából. Ahelyett, hogy haragudna rájuk, inkább legyen hálás nekik!

HALAK: (február 19 - március 20.)



