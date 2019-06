Napi horoszkóp - 2019. június 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.30

KOS: (március 21 - április 20.)



Ön szívesen menne erre-arra, különböző programokra, de párja nem igazán akar kötélnek állni és az is lehet, hogy barátai sem. Nem érdemes másokra várnia! Anélkül is élhet és lehet része kellemes élményekben, hogy mindig társaságban lenne. Induljon neki a nagyvilágnak egyedül és ne várjon másokra, mert akkor csak ki fog maradni a kellemes élményekből. Így legalább új barátokat is szerezhet!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma arra döbben rá, mennyire, illetve mennyi mindenben megváltozott. Más ember lett magából és ez valahol örömmel tölti el, hiszen előnyére változott. Jó érzéssel tölti el. Talán azért is ennyire szembeszökő a változás, mert olyan dolgok érik ma, amiket régen másképp kezelt volna. De ez nem olyan dolog, amit ki kellene hirdetnie mások előtt csak azért, hogy egy kis elismerésre tegyen szert. Elég, ha saját magát részesíti abban.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Adódhat némi konfliktus otthon, és ezúttal érdemes lenne elgondolkodnia azon, hogy nem-e másoknak van igaza. Talán ezúttal tényleg Ön a hibás vagy pedig nem jó az a módszer, amivel meg akarná oldani a problémát. Legyen nyitott arra, amit mondanak, és a családi béke helyreállítása legyen a cél, nem pedig az, hogy Önnek legyen igaza vagy maga legyen a hős, aki megoldotta a problémát.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szerettei leakarják beszélni arról, hogy elmenjen valahova, megvalósítsa a nappal kapcsolatos terveit. Ha engeded nekik, meg fogja bánni. Most jobb, ha magára hallgat és neki vág a kalandnak, illetve a megvalósításnak. Ne üljön ma senki szoknyája mellett és ne hagyja magát semmiről se lebeszélni. Ne érezze azt, hogy mindig támogatókra van szüksége vagy arra, hogy valaki fogja a kezét. Legyen kicsit bátrabb!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha egész nap csak arra fog törekedni, hogy minden tökéletes legyen, akkor ne csodálkozzon, hogy stresszes és szomorú napja lesz. Mivel semmi sem lehet tökéletes. Ettől még lehet nagyszerű és jól sikerült napja, de túlságosan rágörcsölhet, és emiatt nem fogja élvezni a családdal vagy a párjával töltött perceket. Lazítson, és ne aggódjon! Tegye meg a szükséges előkészületeket, utána hagyja, hogy a dolgok maguktól alakuljanak.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Eddig bevált egy bizonyos megoldás a gondjaira, de most azt veheti észre, hogy nem működik a korábbi varázslat. Nem kell kétségbeesnie, ez csak annyit jelent, hogy más módszert kellene kitalálnia. Ezt viszont ne kapkodja el, legyen türelemmel, és ha nem görcsöl rá, meg fog jönni az isteni szikra! Viszont ma segítségre szorulhat egyik szerette, próbálja meg neki a helyzetéhez illő lehető legjobb tanácsot adni. Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Legyen óvatos, mert valaki ma megpróbálhat visszaélni a jóhiszeműségével. Az illető előadhatja szomorú történetét, hogy együttérzést váltson ki magából és segítsen rajta. Ne higgyen el mindent rögtön, előbb győződjön meg arról, hogy valóban igazat mond-e. Nagyon jó emberismerő, ne hagyja, hogy az érzelmei megvezessék, még akkor se, ha közeli rokonról vagy barátról van szó. Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Valakitől ma roppant negatív kritikát kaphat és teljesen a földhöz vágja. Valószínűleg azért, mert érzi, hogy van igazság alapja. Ha így van, akkor inkább köszönje meg neki, hogy rávilágított, ahelyett, hogy egy életre összeveszne vele. Legalább magának vallja be, hogy van benne valami és tanuljon belőle, hogy legközelebb már senkitől se kaphassa meg ezt a véleményt. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Szomorú és kellemetlen esemény értheti ma. Rá kell döbbennie arra, hogy még Önnek sincs minden felett hatalma, és bármikor történhet olyan, ami ellen nem tud mit kezdeni. Ez a kellemetlenség is éppen ilyen. El kell fogadnia és meg kell emésztenie. Egyedül azzal tud enyhíteni a körülményeken, hogy elfogadja a történéseket, nem ágál ellenük, és hogy a jövőre nézve mindig legyen egy B terve. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Olyan kellemetlen helyzet merülhet fel, amivel kapcsolatban úgy érzi, nem tudja egyedül megoldani. Éppen ezért kérje szerettei, barátai segítségét és ne próbáljon meg hősködni. Feleslegesen nyújtaná el a szenvedését, illetve a problémát. Gondoljon arra, hogy Ön is sokat segített mát másoknak, így legalább nekik is lehetőséget ad arra, hogy viszonozzák. Így még erősebb lehet majd a velük való viszonya. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Valaki ma olyat tesz, amivel kimozdítja Önt a komfortzónájából. Elsőre rettenetesen félni fog, aggódni és nagyon bizonytalan lesz, de ha nem fogja menekülőre, kellemes élményben lehet része amellett, hogy rengeteg energiája szabadulhat fel. Rájöhet arra, mennyi mindenről maradt le és számos lehetősége van. Jelentős változásokat élhet ma meg, ha nem siet vissza a csigaházba. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Ma nincs más dolga, mint követni az ösztöneit. Tegye azt, amit súg a lelke, hogy meg kell tennie. Bátran kényeztesse ma testét és lelkét, gondoskodjon arról, hogy jól érezze magát a bőrében. Emellett lesz ideje arra is, hogy szeretteivel vagy épp kedvesével foglalkozzon. Kimondottan meghitt, békés nap elé néz, nem kell váratlan nehézségekkel számolnia, mivel ma környezetével is teljes lesz az összhang. Heti horoszkóp





