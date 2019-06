Napi horoszkóp - 2019. június 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Azt hinné, ma magára marad a bajban, de egy váratlan pillanatban megjelenhet valaki, aki kihúzza Önt a csávából, de legalábbis kisegíti magát. Ha pedig már így alakul a helyzet, akkor legalább ne utasítsa el büszkeségből és olyanokat se mondjon, hogy egyedül is megoldotta volna. Csak fogadja el az illető segítségét és legyen hálás érte, hiszen Ön is jól tudja, hogy nagy szüksége van rá.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Csalódnia kell ma valakiben. Korábban segített az illetőnek, talán nem is egyszer és pont most, mikor Önnek lenne szüksége segítségre, elfordul magától. Hiába beszél vele a dologról, az sem fogja meghatni. Így nem marad más lehetősége, el kell viselnie a csalódást. Viszont legyen ez egy jó lecke maga számára és legközelebb hallgasson a megérzéseire, ne csak annak, amit látni szeretne.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy megoldottnak hitt probléma ismét előtérbe kerülhet. Nem érdemes rajta bosszankodnia, egyszerűen csak más megoldással kellene megközelítenie vagy az is lehet, hogy jó az, amivel korábban próbálkozott, csak nem csinálta tökéletesen, megfelelően. Itt a lehetőség, hogy javítson a hibáján. Ha komolyan veszi a dolgot, akkor sikerülhet lezárnia a problémát és pontot tennie rá.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma jelentőségteljes nap elé néz. Talán állásinterjúra megy, előadást tart, de ma szerepelnie kell mások előtt és ez kissé feszélyezi, pedig semmi oka rá, csak legyen természetes! Ha nem görcsöl rá, akkor könnyűszerrel le fogja venni a környezetét a lábáról és célt érhet. Bízzon a képességeiben, a tudásában és saját maga is meg fog lepődni, hogy elképesztő karizmával bír, ha akar!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kivételes lehetőséget kaphat ma, de ez bizony áldozattal jár. Könnyen megeshet, hogy fel kell adnia valamit, ami fontos Önnek, vagy pedig jelentős mértékben kellene megváltoztatnia az eddigi életmódját. Ha nem tud egyértelmű döntést hozni, az lenne a legjobb, ha segítséget, tanácsot kérne valakitől. Ne arra számítson, hogy majd más megmondja, mit tegyen, de talán rávilágíthatnak valamire, ami által könnyebben hozna döntést.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Valaki ma csalódást, fájdalmat okoz Önnek azzal, hogy kiderül róla, csak kihasználta, esetleg csúnyán átverte magát. Nem voltak őszinték a szándékai, az érzései Önnel kapcsolatban. Érthető, hogy ez megrendíti, de attól még nem szabad senkit sem egy kalap alá vennie. Űzze ki a haragot a szívéből, különben meg fogja betegíteni magát és az egészes kapcsolatait is. Inkább vizsgálja meg az esetet, nem-e voltak jelei a dolognak, csak nem vette észre.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Mielőtt neki állna egy adott probléma megoldásának, legyen türelemmel. Akármennyire is sürgős a dolog, ne kapkodjon, hanem próbálja meg a lehető legjobb döntést meghozni, amit csak úgy tehet meg, ha nem sieti el. Tegye félre egy kis időre, ne agyaljon rajta folyamatosan és meg fogja látni, eszébe fog villanni a megoldás. Ezen a napon több dologgal kapcsolatban is megvilágosodhat.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Csak olyat várjon el másoktól, amit maga is hajlandó megadni. Máskülönben jogosan mondhatják Önnek, hogy nem fair, amit mond vagy tesz. Alapból jobb lenne, ha csökkentené az elvárásait másokkal szemben, ugyanis sokszor azok képezik a probléma forrását. Legyen kicsit elnézőbb és megértőbb a környezetével szemben és így legalább ők is azok lesznek Önnel, ugyanis nehogy azt higgye, hogy Ön mindig könnyű eset.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Olyan megoldásokra bukkanhat, amelyek megkönnyítik az életét. Hirtelen minden egyszerűbbé válhat, kivéve persze, ha túl akarja bonyolítani a dolgokat. Mostanában hajlamos is arra, hogy problémákat gyártson magának és megnehezítse az életét. Valószínűleg azért is, mert nem akar valamivel szembenézni. Amint hajlandó ezt tudatosítani magában és változtatni rajta, minden sokkal gördülékenyebb lesz.





Van valaki, aki egyre inkább próbál a közelébe kerülni. Ha terhes Önnek a viselkedése, esetleg azért is, mert foglalt, akkor tisztázza vele ezt a kérdést és hárítsa a közeledését. Viszont ha az illető a felettese és esetleg azon gondolkodna, hogy közelebbi viszonyba kerül vele, azt kétszer is gondolja meg, mert roppant kellemetlen következményei lehetnek és maga húzná a rövidebbet.

BAK: (december 22 - január 20.)



Hogyha nemrég még komoly gondjai is lettek volna, most minden olyan távolinak tűnik. Akármilyen kellemetlenség érje ma, semmi sem tudja már igazán megrázni, felkavarni. Teljes magában a béke, úgy érzi, minden a helyére került és felesleges is lenne a továbbiakban aggódnia. Környezetét is meglepi a túlontúl nyugodt és roppant bölcs gondolataival. Remélhetőleg nemcsak egy napig tart majd ez az állapot Önnél!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Szeretne valamin változatni vagy pedig valamit megvalósítani, de környezete egyre csak leakarja beszélni róla. Nem tudja, hogy ezt jelnek kellene-e vennie vagy féltékenyek, esetleg hitetlenek a sikerével kapcsolatban. Érkezik is a segítség, ugyanis a csillagok arra bíztatják, tegye csak, amit szeretne, és ne hallgasson azokra, akik nem bíznak magában és a képességeiben!

HALAK: (február 19 - március 20.)



