Napi horoszkóp - 2019. június 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Folyton azon mélázik, mit nem tehet meg, mi az, amit éppen nem érhet el. Inkább arra kellene koncentrálnia mi az, amit megszerezhet, és milyen lehetőségei vannak. Vagyis igyekezzen kicsit pozitívabban hozzáállni a dolgokhoz és a problémákhoz, ahelyett, hogy eleve a bukás lehetőségeit kutatja. Használja azt az energiát arra, hogy megoldásra leljen, ugyanis van, csak jelenlegi helyzetében nem veszi észre.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egész nap görcsösen törekedik arra, hogy mindenkinek kedvezzen, mindenkivel jót tegyen, senkit se bántson meg. Ennek az lesz a vége, hogy egyedül saját magával nem lesz kedves és elnéző, illetve önmagát sikerül megbántania. Nem kell szentként viselkednie, nincs azzal baj, ha néha azt tartja szem előtt, ami magának jó, ettől még nem lesz rossz ember. Sőt, kellene is, máskülönben csak szenvedni fog.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Lehetne kicsit hálásabb a környezetével vagy legalábbis egy bizonyos személlyel szemben. Vegye észre, hogy egyesek kicsit neheztelnek Önnek, mert úgy érzik, nem értékeli őket, pedig segítettek Önnek, támogatták magát. Nem is kellene feltétlenül viszonoznia, csak ők úgy érezhetik, hogy maga természetesnek veszi a segítségüket. Csak annyit tegyen meg, hogy kifejezi neki háláját, de legfőképpen szeretetét.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egy komolyabb problémája van, ellenben rengeteg a megoldás, lehetőség, amivel megoldhatná. Egy kicsit talán túl is pörgeti a dolgot, pedig semmi szükség nem lenne rá. Nem kellene más tennie, mint kiválasztani a legegyszerűbbet, ugyanis tetszik vagy sem, de sokszor a legegyszerűbb, legbanálisabbnak tűnő megoldás fog bejönni. Az, hogy túl bonyolítaná a dolgokat, nem jelent garanciát semmire.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma bizony lehetősége lesz arra, hogy igazán önzetlen legyen. Érdemes megragadnia a lehetőséget, mert kifejezetten jót tenne magával. Segítsen annak, aki igazán rászorul, és aki mondjuk, nem tudja Önnek viszonozni. Ugyanakkor, ha ma valakitől Ön kap segítséget vagy ajándékoz, köszönje meg, és ne az legyen az első gondolata, hogy azonnal viszonoznia kell. Csak örüljön neki, az a legszebb viszonzási forma.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Gyakran csinál úgy, mintha még mindig nem tartana sehol és semmit sem ért volna el. Pedig az elmúlt hónapban is ért el sikereket és szép lassan halad előre. Ezért ne tegyen úgy, mintha még mindig nem tartana sehol. Ha örökösen elégedetlen, ne csodálkozzon azon, ha semminek sem tud örülni. Igenis dicsérje meg magát, ismerje el eredményeit és örüljön nekik, különben csak depressziós lesz.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Könnyen rámondaná ma egy adott helyzetre, hogy Ön a körülmények áldozata és nem tehet semmiről, de maga is jól tudja, hogy ez csak kifogás lenne vagy pedig nem a teljes igazság. Ahelyett, hogy arra törekedne, hogy kiváltsa mások szimpátiáját vagy önmagát megnyugtassa azzal, hogy nem tehet semmiről, inkább nézzem szembe az igasággal, ismerje el hibáját vagy éppenséggel azt, mit kellett volna tennie és javítson a helyzetén.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Kevésnek érzi a nap 24 óráját és akárhogy sakkozik az idejével, a lehetőségeivel, sehogy sem jut előrébb. Amire szüksége lenne, az egy jó tervezet és hogy mindig fontossági sorrend szerint haladjon előre. Ne hagyja, hogy mások eltérítsék a szándékától, tartson ki amellett, amit egy napra eltervez. Mindemellett nyugodtan mondjon nemet a környezetének, nem kell minden apró szívességet elvállalnia.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Váratlan akadályba ütközik, és nem talál rá hirtelen megoldást. Nem kell kétségbe esni, mert ez nem jelenti azt, hogy ne tudná megoldani a kellemetlenséget. Adjon időt magának, mert az is lehet, hogy csak ezután leli meg a lehető legjobb megoldást. Próbáljon meg nem rágörcsölni. Az sem kizárt, hogy csak másik utat kell bejárnia a célig és ez az út kicsivel hosszabb lesz.

BAK: (december 22 - január 20.)



Valaki ma olyan feladatot bíz Önre, ami nem is a maga dolga lenne. Ettől hirtelen pánikba esik, pedig teljesen felesleges, ugyanis sokkal jobban el fogja tudni a látni a feladatot, mint azt remélni merné. Ne izguljon annyit, ugyanis titkos képességek rejlenek magában, amit ez a feladat elő is hoz és még saját maga is meglepődik azon, mi mindenre képes. Ha pedig hibázna, az sem baj, hiszen először foglalkozik ilyesmivel!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Felmerül egy probléma, de Ön a legszívesebben homokba dugná a fejét, de legalábbis egyszerűen nem foglalkozna vele. Nagyon rosszul teszi, mert ha most nem oldja meg, később csak rosszabb lesz. Ne szégyellje magát, vagy a körülményeket és ne is akarjon elmenekülni. Inkább tudja le minél előbb és nem kell rajta rágódnia, mert nehogy azt higgye, hogy közben nem idegesítené magát a dolog!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Egyik közeli szerettével, barátjával ma megromolhat a kapcsolata és emiatt előfordulhat, hogy egy ideig nem fognak beszélni. Sajnos nem bírnak túl jutni egy bizonyos problémán, eseményen, illetve nem tudnak dűlőre jutni. Ez a kis szünet tűnik maguknak a legjobb megoldásnak, hogy egy ideig nem beszélnek. Ha nem akarja, hogy így legyen, tegyen látványos lépést az ügy megoldásának érdekében!

