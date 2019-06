Napi horoszkóp - 2019. június 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Az derülhet ki, hogy a terve több energiát, erőt vagy akár pénzt igényel, mint gondolta. Még nem kell róla lemondania, csak gondolja át, milyen lehetőségei vannak arra vonatkozóan, hogy célba érjen. Ne kezdjen el kételkedni magában, hogy vajon képes-e végigcsinálni. Talán csak más eszközöket kellene választania a siker érdekében vagy esetleg segítséget kérnie. Ezt is vegye figyelembe!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Valaki ma Önhöz fordul segítségért. Önnek kell döntenie, hogy igazán szeretne-e segíteni vagy sem. Mert ha igen, akkor igazán oda kell tennie magát. Vagyis gondolja meg jól, van-e ideje, ereje, lehetősége arra, hogy segítsen az illetőn. Ne hozzon könnyelmű döntést csak azért, mert szeretne a hős, megmentő képében tetszelegni, mert annak bizony ára lenne. Ez esetben inkább irányítsa máshoz.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma lehetőség szerint az egyszerűségre törekedjen, ne akarjon mindent túlbonyolítani. Igenis van egyszerű és ugyanolyan jó megoldás, de Ön megszokásból hajlamos lenne a nehezebbet, a bonyolultabbat keresni és választani. Vagy talán azért, mert azt hiszi, csak az lehet jó, ami összetett. Pedig ma rengeteg időt és energiát spórolhatna meg magának amellett, hogy még sikeres is lenne.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szinte egész nap késésben lesz, emiatt fel kell készülnie arra, hogy a feladatai ellátásával is késni fog, vagyis a munkájában számítania kell csúszásra. Ennek fényében igyekezzen előre venni azokat, amiket mindenképpen el kellene ma intéznie. Így megúszhat egy komolyabb kellemetlenséget. De mindettől függetlenül törekedjen arra, hogy mindenhova időben odaérjen, és feladatait időben ellássa.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Valakivel megbeszélt mára valamit, de napközben úgy érezheti, nincs ahhoz ereje, lélekjelenléte, hogy eleget tegyen a kérésnek, illetve elmenjen a találkozóra. Ha nem pusztán kedvtelenségből mondaná vissza, hanem mert tényleg küzd az életben maradásért, akkor óvatosan hátráljon ki és kínáljon fel valamiféle alternatívát, kiengesztelést amellett, hogy elmondja az igazságot.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nagyszerűen indul a napja, már-már azt hinné, ez egy kivételesen jó nap lesz, erre nap közben megtörténik a baj. Hirtelen valami elromolhat, de legalábbis olyan bosszúság éri, ami utána meghatározza az egész napját. A legszívesebben törne-zúzna, de abból nem sok származna. Fékezze meg indulatait, kezelje higgadtan a problémáját és akkor egy-kettőre sikerül orvosolnia.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Meglepő és örömteli esemény érheti ma, akár közvetve, akár közvetlenül érje. Az öröme attól még nem lesz csekélyebb. Bárhogy is legyen, ünnepeljenek, adják meg a módját a sikernek, illetve a jó hírnek. Ön is kerítsen rá időt és alkalmat, ne akarjon kilógni a sorból. Ön is érzi, hogy ez nagy dolog és hatással van Önre is. Töltse a napját vagy a délutánját szeretteivel, mert emlékezetes nap lehet ez a mai.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Egy kollégája ma kimondottan feszegeti a határait magánál. Lehet, hogy Ön türelmes és kerüli a konfliktust, de nyugodtan jelezze az irányába, ha kezd sok lenni, mert maga is jól tudja, hogy egy idő után elszokott gurulni a gyógyszere és olyankor meggondolatlanul mondhat vagy tehet dolgokat. Ezért előzze meg inkább a bajt. Közölje vele óvatosan, hogy súrolja az Ön tűrésküszöbét.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Eddig nagyon vágyott egy bizonyos dologra, de egyre inkább azt veszi észre magán, hogy már nem érdekli annyira a korábbi célja. Anélkül viszont kicsit elveszettnek érzi magát, nem tudja, hogy mihez is kezdjen. Talán egyelőre nem is kellene másik célt találnia, főleg nem úgy, hogy rágörcsöl. Ha valóban ezt szeretné, engedje el az előzőt és adjon magának egy kis időt. Majd jönni fog magától a következő.

Valaki ma egy lapon emlegetheti egy olyan ismerősükkel, aki nem éppen mintapéldának számít. Ne vegye egyből sértésnek, mert ha az illető még esetleg meg is akarta magát bántani, nem biztos, hogy a személyének szól. Mielőtt gondolkodás nélkül összeveszne ma másokkal, jusson eszébe, hogy milyen helyzetben lehetnek mások, és így talán enyhítő körülménynek tekinti azt, hogy nem Önnel van a bajuk, csak sajnos magát használnák stresszlevezetésre.

BAK: (december 22 - január 20.)



Rettentően fél a jövőtől és gyakran azzal tölti idejét, hogy azon morfondírozik, mi lesz magával a jövőben. Elképzel mindenféle eshetőséget és szabályosan rákészül a legrosszabbra. Azzal az energiával, amit ebbe beleöl, okosabban tenné, ha inkább pozitívan gondolkodna, és arra törekedne, hogy kedve szerint alakítsa a dolgokat. Nincs annyira kiszolgáltatva a jövőnek, mint gondolja, van beleszólása a dolgokba.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ha valaki ma kissé undokul bánik magával, esetleg úgy tűnik, folyamatosan bántani akarja, természetesen védje meg magát, de jusson az is eszébe, hogy az illetőnek nem feltétlenül magával van baja, hanem lelki gondjai vannak, és sajnos magán próbálja levezetni. Persze ez nem mentség, de nem árt, ha figyelembe veszi ezt is és talán így nem akar vele mindenáron összeveszni.

HALAK: (február 19 - március 20.)



