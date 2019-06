Napi horoszkóp - 2019. június 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Mostanában feltűnt Önnek ? talán azért is, mert a környezete is utalt rá ? hogy kissé kifordult magából és nem önmaga. Máskor megfontoltabb, türelmesebb, most pedig kapkod, hirtelen haragú és türelmetlen. Néha olyan, mint egy szélvihar. Ön sem érzi jól magát ebben az állapotban, mert rettentően érzékeny és mindent a szívére vesz, ezért is olyan ingadozó a hangulata. Tartania kellene egy komolyabb önvizsgálatot, hogy megfejthesse magát!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma saját magán sem fog tudni kiigazodni. Egyszer rettentően fáradtnak érzi magát, máskor pedig tele van energiával és pörög. Aztán megzuhant majd rövidesen ismét felpörög. Nemigen tehet ez ellen, legfeljebb kihasználja azokat a pillanatokat, mikor épp friss és üde, és amikor nem, akkor pedig igyekszik kímélni magát. Ennek fényében ma egyik pillanatban hibázik, de a következőben már javít is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Újabban kicsit laza lehet a kapcsolata az erkölccsel. Legyen óvatos, ha egyszerre több embert szédít, kalandozik vagy épp foglalt személyekkel kezd. Pláne akkor, ha jó maga is foglalt. Nehogy azt higgye, hogy nem derül ki, vagy nem értheti magát kellemetlenség. Lehet élni és szórakozni, de gondoljon bele, hogy tetteinek milyen várható következményei lehetnek és annak fényében éljen szabados szerelmi életet.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Van valami, amiről megfeledkezett és el kellene ma intéznie! Még nincs késő észbe kapnia és elintézni a feladatot, illetve pótolnia a hiányosságot. Viszont érdemes lenne azt is átgondolnia, kivel és mit beszélt meg, ugyanis könnyen előfordulhat, hogy ígért valakinek valamit és az is kiment a fejéből. Ma sok kellemetlenséget megspórolhat azzal, ha lelassít és gondolkodik, így szerencsére mindig idejében jutnának eszébe a dolgok.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Érdemes lenne ma meghallgatnia mások tanácsát, ha nem biztos valamiben, elakadt vagy problémája van. Forduljon bátran azokhoz, akikben megbízik, és akik eddig is jó tanácsokat adtak magának. Nem szégyen, ha időről-időre hozzájuk fordul. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy az egyben tegye azt, amit javasolnak, de viszont az ő gondolataik elősegítheti azt, hogy magában is megszülessenek a válaszok.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Új nap virradhat fel olyan tekintetben is az Ön számára, hogy végre le tud valamit, megszabadul egy tehertől és ezáltal új fejezet veszi kezdetét. Ünnepelje meg a sikerét és merjen örülni annak, hogy vége van annak a bizonyos dolognak. Viszont éppen ezért, ne az legyen az első dolga, hogy azonnal másba vágja a fejszéjét. Előbb pihenjen, élvezze a sikert és egyelőre csak elmélkedjen egy következő projektről.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Kimondottan nyugodt és békés napja lesz. Saját maga is meglepődik azon, mennyire kiegyensúlyozott és hogyan képes mindenben meglátni a pozitívumot. Sokkal optimistább az elmúlt napokhoz képest. Nem kell attól félnie, hogy ez az állapot egyik napról a másikra elmúlik. Ha igazán akarja, egy kis odafigyeléssel fenntarthatja. Ne hagyja, hogy mások kibillentsék az egyensúlyából, legyen erős és bízzon magában, hogy elég erős.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Meglehetősen nyugodt, már-már egyhangú napja lesz. Nincs hozzászokva a tétlenséghez, a szürkeséghez és valahol bosszantja. Ahelyett, hogy mindenáron próbálná pörgetni az eseményeket, okosabban tenné, ha inkább valóban hátradőlne és pihenne. Lehet, hogy holnap vagy a következő napokban ismét beindulnak a dolgok. Használja ki ezt a napot arra, hogy felzárkózzon és terveket szövögessen.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Úgy érzi, már közeleg a változás, talán ma már meg is érintette a szele és ezért olyan nyugtalan. Édes borzongás futkoshat ma a hátán, mert érzi, hogy valami jó dolog közeleg és végre kedvező irányt vesz az élete. Emiatt is lesz ma felettébb jó hangulatban és tud másokat is arra bíztatni, hogy gondolkodjanak ők is pozitívan! Olyanok is lesznek, akik pedig magát erősítik a hitében.

BAK: (december 22 - január 20.)



Sikerélményben lesz ma része! Talán összehoz egy üzletet, vagy megkapja a várva várt lehetőséget, esetleg sikerült állást találnia. Az is lehet, hogy sikeresen levizsgázik vagy megnyer valamit, de valamiféle pozitív élményben lesz része, ami igencsak meghatározza a napját vagy akár a hetét. Természetesen ünnepelje meg, de figyeljen arra, hogy ne legyen túl harsány azokkal szemben, akik épp rossz passzban vannak.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Óvatosan adjon ma tanácsot. Senki sem kételkedik abban, hogy a jó szándék vezérli, de ma valahogy félreérthetik magát, másképp értelmezhetik, amit mond és ennek kellemetlen következményei lehetnek. Igyekezzen mindig tisztán és érthetően fogalmazni minden tekintetben, ha pedig valaki ragaszkodik a tanácsához, legyen nagyon diplomatikus és hangsúlyozza, hogy az csak a maga meglátása, az illetőnek kell meghoznia a végső döntést.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Azt veszi észre, hogy minden, amire gondol, szinte varázsütésszerűen maga előtt terem, de legalábbis megvalósul mások által. Bizony, ma a gondolataival könnyedén megteremthető vágyait, éppen ezért kapcsoljon rá és kezdje el tudatosan használni a képességét! Lehet, hogy attól még a milliók nem kopogtatnak be az ajtón, de sok olyan dolgot bevonzhat magának, amit szeretne.

