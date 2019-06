Napi horoszkóp - 2019. június 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Eltöpreng azon, mi lenne, ha valami mással foglalkozna. Felébred Önben a vágy, hogy munkahelyet váltson, illetve új dolgot tanuljon. Nézzen szét, milyen lehetőségei vannak, de addig nem érdemes váltania vagy bármibe is belefognia. Előbb győződjön meg arról, nemcsak egy fellángolás-e az egész, és ha úgy ítéli meg, tényleg ez a vágya, vagy már talált is valamit, akkor viszont vágjon bele!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egyik szerette a segítségére szorul. Nem kell nagy tettekre gondolnia, éppen elég az, ha meghallgatja vagy egy kis fényt visz a napjába. Próbálja meg jobbkedvre deríteni és anélkül ápolni a lelkét, hogy közben kioktatná. Vegye elő játékos, humoros oldalát és dobja fel! Látni fogja, milyen hálás lesz érte és boldog lesz tőle, amitől viszont az Ön kedve is sokkal jobb lesz.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Valaki ma olyat mondhat magára, ami belül megrendíti, fájdalmat okoz, de igyekszik nevetéssel palástolni és elhumorizálni a dolgot, holott rettentően fáj Önnek a dolog. Ha úgy érzi, van igazság tartalma, akkor vegye tudomásul és legfeljebb változtasson rajta. De semmi esetre se rágódjon rajta több napon keresztül. Illetve nem muszáj magát látványosan megjátszania, nincs azzal baj, ha kimutatja valódi érzéseit.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Ma boldogan lemond a döntés jogáról és átruházza valaki másnak. Ha nem túl komoly kérdésről van szó, akkor talán is jól elsülhet a dolog, ha mondjuk, arról van szó mikor és hova menjenek, vagy mit egyenek. Ám a karrierrel, párkapcsolattal vagy más komolyabb volumenü döntéseket ne bízza másra, még akkor se, ha megbízik az illetőben és az ítéletében. Nem sok jó származna belőle.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Úgy érzi, nem képes arra, hogy bizonyos dolgokat szívvel-lélekkel tegyen. Csak megteszi, mert elvárják magától, vagy azért, mert tudja, hogy más ettől lesz boldog. Hosszú távon ennek nem lesz jó vége és talán már most is érzi ennek a dolognak a negatívumait. Gondolja át, mit tesz, és ne erőszakolja a lelkét. Nyugodtan mondjon nemet másoknak, még akkor is, ha megbántja őket. Inkább, minthogy maga törjön össze.





Bűntudata van valakivel szemben. Talán azért, mert akarva-akaratlanul megbántotta, esetleg cserben hagyta. Ha ennyire nyomasztja a dolog, akkor tegyen lépéseket annak érdekében, hogy megbékéljen a lelke. Beszéljen az illetővel és kérje a bocsánatot, illetve engesztelje ki. Ám ha ez egy olyan dolog, ami úgy volt helyénvaló, ahogy, és nem követett el rosszat, akkor ne hagyja, hogy a háborgó lelkiismerete miatt kérjen bocsánatot egy jogos dologért.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha ma az áldozat szerepében kíván tetszelegni, legyen óvatos, mert egyik-másik szerette vagy éppenséggel a párja megunhatja. Nem azért, mert nincs benne igazság, hanem azért, mert folyton az orra alá dörgöli, holott talán már megbeszélték a történteket. Talán csak egy kis figyelemre, szeretetre és megértésre vágyik, de ma nem jó módszerrel kívánja elérni és az ellenkezőjét érheti el!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Felébredhet magában a vágy, hogy bosszút álljon valakin. Talán az illető megbántotta, keresztbe tett Önnek, de úgy érzi, képtelen csak úgy elmenni az események mellett és revansot kell vennie. Akármennyire is ég magában a tűz, bölcsen tenné, ha csillapítaná, de nem bosszúval. Nem gondolja, de nagyon is komoly következményei lehetnek annak, ha enged neki és csak maga fog rosszul járni.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Nem jó ötlet, ha azzal szeretné feldobni a párkapcsolatát, hogy féltékennyé teszi a párját. Talán úgy tűnik Önnek, hogy be fog válni, de gyakorlatban az ellenkező hatást érheti el, ha az orra előtt flörtöl, vagy olyan sztorikat mesél neki, hogy mindenki magát akarja. Vigyázzon az ilyen jellegű húzásokkal, mert akár rá is mehet a kapcsolata. Más módot kell találnia arra, ha szeretné újból felkelteni kedvese érdeklődését.





Vadul keresi környezetében a tetteseket, azokat az embereket, akik a gondjairól tehetnek, de az igazság az, hogy valójában Ön tehet a saját helyzetéről. Túl sokszor vágta maga alatt a fát, nem élt bizonyos lehetőségekkel vagy rossz lóra tett minden figyelmeztetés ellenére. Ahelyett, hogy a bűnbakokat keresné, nézzen végre magába. Nem késő változtatnia, és javítania helyzetén, de ahhoz szembe kellene néznie az igazsággal.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Kétségkívül csábító lehet a sok-sok leárazás és akció és persze Önnek is mindig szüksége lenne valamire, ám legyen erős és ne engedjen a kísértésnek, még baráti unszolásra sem. Nehogy azt higgye, hogy megbírná állni, hogy költekezzen. Ma villámgyorsan elszórhat egy csomó pénzt, ezért inkább üljön rá a kezeire, és válasszanak olyan tevékenységet, amelyhez nincs szükség arra, hogy költsenek.

BAK: (december 22 - január 20.)



Mostanában egyre többször veszíti el a célját a szeme elől. Talán azért, mert Ön az, aki egyre kevésbé bízik benne vagy azért, mert valóban sok akadállyal és nehézséggel nézett mostanában szemben. Bárhogy is legyen, semmit se adjon fel. Tartson egy kis szünetet, töltse fel testi és lelki elemeit, azután pedig megújult erővel fusson neki. Így akár még gyorsabban és hatékonyabban érheti el a vágyát.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp