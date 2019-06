Napi horoszkóp - 2019. június 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.21

KOS: (március 21 - április 20.)



Vigyázzon arra, mit mond, mert valaki könnyen csőbe húzhatja és olyanra veheti rá, amit valójában nem szeretne. Egy kis odafigyeléssel elkerülheti, és akkor nem ígér olyat, amit később megbán. Ráadásul ma többször is előfordulhat Önnel, hogy megpróbálják kiforgatni a szavait vagy sajátosan értelmezik mások. Ezért törekedjen a tiszta és egyenes kommunikációra!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Összefuthat egy rég nem látott ismerőssel. Meg is lepődik azon, hogy mennyit változott. El is töprengenek azon, hogy talán többet kellene találkozniuk. Ha valóban Ön is készen áll arra, hogy megerősítse az illetővel való kapcsolatát, akkor vegye komolyan és beszéljenek meg egy találkozót. Ám ha valamiért nem kívánna közelebbi kapcsolatot ápolni vele, akkor véletlenül se hitegesse.

IKREK: (május 21 - június 21.)

Kiderülhet ma, hogy valaki félreismert a környezetében és nem is olyan rossz vagy link alak, mint amilyennek gondolta. Kellemesen fog csalódni benne. De ezt nem kell a tudtára adnia, elég, ha ezentúl másképp viselkedik vele, illetve gondolkodik róla. Viszont ez remek tanulság Önnek arra vonatkozóan, hogy nem szabad első látszatra ítélnie és időt kell szánnia mások megismerésére.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Valakinek gyengéd érzései vannak a maga irányába és Ön szándékosan, vagy akaratlanul, de nem veszi észre. Ezzel csak azt éri el, hogy az illető egy kicsit határozottabban fog fellépni és aktívabban próbálja majd magát meghódítani. Amennyiben terhes Önnek a viselkedése, de legalábbis nem szeretne tőle semmit, akkor nem ártana a tudtára adnia, hogy nincs magánál esélye. De csak óvatosan tegye!





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Valóban fontos a pénzt, hiszen szükség van rá a megélhetéshez. De annyira nem lehet fontos, hogy miatta elhanyagolja családját vagy az egészsége lássa kárát a sok munka miatt. Nem ártana egy kicsit visszavennie a tempóból, máskülönben az egészsége és a szeretteivel való kapcsolata látja kárát. Mostanság hajlamos elbízni magát és gondolkodás nélkül feszegeti a határait, nem gondolva a lehetséges következményekre.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Vegye észre, hogy túl sok és túl nagy elvárást támaszt másokkal szemben. A szerettei és a kollégái folyamatosan azzal küzdenek, hogy megfeleljenek magának és egyre inkább nehezükre esik, emiatt pedig rossz érzésük van. Lehetne velük kicsit elnézőbb és jusson eszébe, hogy Ön is képes lenne annyi mindennek megfelelni, mint amennyi maga is elvár? Figyeljen oda jobban a kapcsolataira!





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ma akaratlanul is megbánthat másokat gúnyos, szarkasztikus stílusával. Talán csak viccelődni szeretne, vagy egyszerűen nem veszi észre, hogy mennyire csípős megjegyzéseket tesz. De mikor Ön is visszakapja őket vagy eltűnnek a környezetéből az emberek és mindenki haragvó tekintettel néz Önre, akkor jussanak eszébe ezek a sorok, hogy talán ez lehet a probléma. Legyen ma kicsit toleránsabb másokkal!





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Egy kissé türelmetlen lesz a környezetével szemben. Pillanatok alatt képes minden apróságon felhúznia magát majd jelenetet rendezni. Úgy csinál, mintha mindenki csak púp lenne a hátán vagy az útjában állna. Nem kérdés, hogy lesz egy-két bajuszakasztása a nap folyamán, aminek vége az lehet, hogy utána pár napig biztos fasírtban lesz egy-két emberrel. Próbálja meg elejét venni a veszekedéseknek!





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Kimondottan fáradt és erőtlen lehet ma. Talán csak nem sikerül magát eléggé kipihennie, de az sem kizárt, hogy bujkál magában valami. Jót tenne Önnek, ha kicsit visszavenne a munkatempóból és többet pihenne. Munka után is menjen haza és adja át magát aktívan a pihenésnek. Tegyen lépéseket annak érdekében, hogy testi és lelki szinten egyaránt feltöltődhessen.





BAK: (december 22 - január 20.)

Megbeszélt valakivel valamit és képes lenne a szöges ellentétét csinálni. Talán dacból, talán azért, mert Ön úgy látja jobbnak. Jobb lenne, ha inkább tartaná magát a megbeszéltekhez, mert kellemetlen következményei lehetnek annak, ha improvizálni szeretne. Majd máskor megteheti, de ez alkalommal válassza az egyszerű, nyilvánvaló utat. Vagy pedig számoljon azzal, hogy az illető nem lesz elragadtatva a tettétől.





Kellemetlen hibát véthet a munkahelyén, de ahelyett, hogy felvállalná, megpróbálná másra hárítani, illetve mást is belevenni, hogy nemcsak az Ön hibája a dolog, mert nem egyedül csinálta, de legalábbis másnak is köze volt hozzá. Nem lenne túl szerencsés ezt mindenáron erőltetnie, mert ezzel csak ellenségeket szerezhet. Inkább vállalja a következményeket, és meglátja, így még felettesei is jobban fogják értékelni.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Úgy látja, már a célegyenesben van, mindjárt meg lesz az, amit szeretne. Lehet, hogy valóban így van és hamarosan célt ért, de azért ne dőljön még hátra. Legyen ugyanolyan szorgalmas, mint eddig, hajtson tovább előre és csak akkor dőljön hátra, ha már valóban elhagyta a célvonalat. Addig még bármi megtörtént, ezért ne igyon előre a medve bőrére, hanem menjen biztosra!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp