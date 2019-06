Napi horoszkóp - 2019. június 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha célt akar ma érni, akkor egyenesnek, őszintének kell lennie. Ne kerteljen. Mondja meg a környezetének, hogy mit gondol, vagy mire vágyik. Ma a virágnyelv meg a célozgatás nem használ. Nem kell nyersnek vagy keménynek lennie, egyszerűen beszéljen csak nyíltan és tisztán. Meg fogja látni, milyen fantasztikus hatása lehet, és így is elérheti a kívánt célt, komolyabb erőfeszítések nélkül.

Nem az Ön tisztje megmenteni másokat. Bármennyire is szeretne segíteni másoknak, tiszteletben kell tartania a kérésüket, illetve a magánszférájukat. Máskülönben csak veszekedések születhetnek abból, ha átlépi ezeket a bizonyos határokat és önkényesen beleavatkozik mások életébe. Bízzon abban, hogy az illető egyedül is szembe tud nézni a helyzettel és helyt tud állni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Valaki ma olyat tehet, amiről álmában sem gondolta volna, hogy képes lenne rá. Emiatt egy kissé kiábrándul belőle és nem tud már rá úgy tekinteni, mint azelőtt. Mielőtt teljesen megszakítaná a vele való kapcsolatát, vagy olyat mondana neki, amit megbánhat, előtte gondolja át, hogy valóban akkora szörnyűséget követett-e el és hogy fordított esetben Ön milyen reakciónak örülne az illetőtől.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ahelyett, hogy kívül keresné a problémát, magában kellene. Vagyis amikor felelősöket keres, akiket okolni lehet azért, ami Önnel történt, akkor igazából saját magába kellene belenéznie. Nagyon sokszor Ön vágta saját maga alatt a fát és akadályozta az előrehaladását. Nézzen szembe az igazsággal és vállalja a felelősséget. Másképp nem fog tanulni belőle és nem tud változtatni a jelenlegi helyzetén.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Valaki ma mindenáron keresztbe akar tenni Önnek. Az illető szabályosan próbálja megnehezíteni a dolgát, akadályokat állít magának és esetleg még igyekszik a szavai által is beleállítani magába a nagy kést. Nem kell szó nélkül hagynia, de figyeljen oda arra, hogy úgy vívjon vele csatát, hogy közben nem süllyed le az ő szintjére. Mutassa meg milyen bátor, erős és eszes tud lenni egy oroszlán!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szerencsére roppant pozitívan látja az életét és a jövőjét. Ez az optimizmus erőt ad Önnek a mindennapokban. Most csak annyi a dolga, hogy kitart a céljai mellett és nem hagyja, hogy bárki is eltántorítsa. Annyira fel van töltődve, hogy mostanában fáradtnak sem érzi magát. Azért ez nem jelenti azt, hogy mindenáron feszegetnie kellene a határait. Egyelőre éppen elég, ha tartja a jelenlegi tempóját.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma igyekezzen jóval körültekintőbb lenni a szokottnál. Kisebb veszély, kellemetlenség leselkedik Önre, amit könnyedén kikerülne egy kis odafigyeléssel. Ha utcán jár vagy kocsiba ül, akkor pláne legyen figyelmes. Annyira máshol járnak a gondolatai, hogy képtelen megmaradni ebben a világban és emiatt magának vagy másnak, de gondot okozhat. Nem kell aggódnia, mert szerencsére mások is figyelni fognak Önre!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Komoly döntést kell ma meghoznia és két dolog vagy éppen személy között őrlődhet aktívan. Nem lenne szerencsés másra bíznia a döntést, ezért óvatosan kérje ki mások véleményét. Inkább írjon pro-kontra listát vagy kérjen gondolkodási időt, de ne bízza másra a döntést. Különben is, sokkal hamarabb meg lesz a válasz, mint reméli, utána már az lesz a baja, hogy olyan nyilvánvaló volt, hogy nem is érti mi tartott eddig.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Meglehetősen stresszesen alakul a napja. Szinte mindenkivel sikerül összerúgnia a port. A kollégáival, talán még a főnökével, de a családjával is. Nincs ennek különösebb oka, valószínűleg mások is feszültek és ma türelmetlenebbek egymással. Próbáljon meg kicsit megértőbb lenni a környezetével, ne húzza fel magát minden apróságon és akkor úgy átvészelheti a napot.

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Akármennyire is szépen megtervezte a napját, valami mégis közbe fog jönni és keresztül húzza a számításait. Valaki tenni fog arról, hogy módosítania keljen a napján. Az sem kizárt, hogy egyszerűen úgy összeveszik az illetővel, hogy minden mástól elmegy a kedve. Ezért igyekezzen rugalmasan állni a napjához és vegye előre az igazán fontos feladatokat. De az sem rossz megoldás, ha egyszerűen felülemelkedik az illető okozta kellemetlenségen!





BAK: (december 22 - január 20.)

Panaszkodásával egy kissé mások idegeire mehet. Főleg amiatt, hogy talán többször is el látták Önt jó tanáccsal, de még mindig ugyanazzal a problémával küzd. Figyeljen oda arra, hogy ma mennyit panaszkodik, ugyanis másoknak is megvan a maguk baja és talán még komolyabbak is az Önéhez képest. Lehet, hogy jól jönne nekik, ha inkább ma Ön lenne a hallgatóság.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Úgy érzi, még mindig nem tart ott, ahol lenni szeretne, és folyton összehasonlítja a saját helyzetét másokéval, amit nagyon rosszul tesz. Valójában nem olyan rossz a helyzete, mint gondolja. Ugyanakkor nem tudhatja, hogy mi van a látszaton túl, így nem kell mindent elhinnie mások életével kapcsolatban, hogy nekik biztos sokkal jobb. Lehet, hogy még rosszabb is, nem lehet biztos benne.





HALAK: (február 19 - március 20.)



