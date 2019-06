Napi horoszkóp - 2019. június 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma úgy oldhatja meg a problémáit, ha nem görcsöl rajtuk. Ugyanis minél jobban keresi a választ, a megoldást, annál kevesebb az esélye, hogy meg is fogja találni. Éppen ezért ma terelje el a figyelmét, merjen kikapcsolódni, űzzön valamiféle kreatív tevékenységet, és meg fogja látni, rálel majd a válaszokra, amiket keres! Szinte villámcsapásszerűen jutnak majd az eszébe.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma kiszaladhat valami a száján, amit szinte azonnal megbán. Talán egy titok, de az is lehet, hogy az őszinte véleménye az. Mivel visszavonni nem lehet, a legjobb, ha megmagyarázza, kifejti miért mondta, amit. Ne fogja menekülőre és ne tegyen úgy, mintha mi sem történt volna, mert úgy csak rosszabb lesz. Bízzon benne, hogy meg fogja érteni az illető és szerencsésen kikeveredik a helyzetből.

Menjen nyugodtan a saját feje után. Persze ettől még meghallgathatja mások véleményét, javaslatait, de merjen bízni önmagában. Máskülönben mindig másokra fog hagyatkozni. Már így is nyomasztja, hogy valaki elvár magától valamit és nem szívesen tenne neki eleget. Ne is tegyen olyat, amit nem akar. Legyen ma bátor és lépjen ki a komfortzónájából, nem fogja megbánni!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma sikerül megoldania egy olyan nehéz, összetett feladatot, amelyről azt gondolta, nem fog sikerrel járni. Ettől persze felbátorodik és megjön a kedve a hasonló feladatok elvégzéséhez, illetve ahhoz, hogy kezébe vegye az irányítást és ne bízzon mindent másokra. Olyan rejtett képességeire döbben rá, amelyekről eddig csak álmodni mert. Mindennek a tetejében mások is elismerik a képességeit.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma többen is magához fordulnak tanácsért, útmutatásért. Ez persze roppant hízelgő lesz Önnek, de valahol terhes is. Csak annyi embernek segítsen, amennyi ténylegesen belefér az ideje, nehogy közben az legyen, hogy nem tud haladni a saját feladataival. Emellett legyen óvatos azzal, kinek mit tanácsol, mert ha bármi rosszul sülne el, utána magát fogják felelőssé tenni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szinte egész nap nyugtalan lehet. Maga sem tudja miért, de semmi se köti le igazán a figyelmét és nem tud szabadulni a rossz érzésétől. Munka után próbáljon meg olyan tevékenységeket űzni, amiket szeret, vagy amik általában kifejezetten kikapcsolják. Remélhetőleg ez nem előérzet, csak egy kis diszkomfortérzet, amin könnyen segíthet azzal, ha megdobja testi és lelki energia raktárait.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Legyen óvatos, mert nemigen fog a földön járni és hajlamos lesz arra, hogy munka közben is elkalandozzon, aminek az lesz az eredménye, hogy nem halad a munkával vagy hibát hibára halmoz. Szerencsére nagyobb kellemetlenség nem fogja érni, de azért ezek is éppen elég bosszantóak lehetnek. Próbáljon meg kicsit jobban odafigyelni a feladataira és addig zárja ki mindazt az elméjéből, ami annyira leköti.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Érdemes előre megterveznie a mai napját, mert akkor biztosan célba ér. Ha csak arra hagyatkozik, hogy lesz, ami lesz, nem fog előrébb jutni, mert el fog veszni a sok apró részletben. Már csak azért is, mert napközben többen is megtalálják azzal, hogy itt egy kicsit, ott egy kicsit segítsen és emiatt rengeteg ideje elmehet. Ám ha ragaszkodik az időbeosztásához, végezhet azzal, amivel szeretne.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma könnyen félreértheti valakinek a szándékait és ez okozhat maguk között némi feszültséget. Az lenne a legjobb, ha letisztáznák a dolgokat és utána nevetnének rajta egy nagyot. Nem kell olyan véresen felfognia azt, hogy így alakultak a dolgok. Ugyanakkor ma több kis alkalommal is elbeszélhetnek másokkal egymás mellett, ezért törekedjen a tiszta és félreérhetetlen kommunikációra.

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Legyen óvatos, mert a sors ma roppant kellemetlen emberekkel hozhatja össze. Olyanokkal, akik irigyek Önre, esetleg rossz szándék dolgozik bennük és megpróbálhatnak keresztbetenni magának. Éppen ezért ma azokra is figyeljen oda, akik feltűnően kedvesek, segítőkészek, mert nem biztos, hogy valódi jó szándék dolgozik bennük. Könnyen megeshet, hogy csak át akarják verni magát.





BAK: (december 22 - január 20.)

Fogadja meg a csillagok tanácsát: számoljon el tízig, mielőtt bármit is mond. Máskülönben igencsak problémás helyzetbe kerülhet. Ugyanis ma meggondolatlanul engedheti szabadjára mérgét, ami hirtelen elönti. Nem lesz könnyű, de igyekezzen visszafogni magát és nem levés bosszúságot, sőt, egy komolyabb veszekedést is megspórolhat magának. Ha ma nem is, majd máskor kifejtheti véleményét!





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ha elege van abból, hogy mindenki Öntől kér szívességet vagy kihasználja magát, akkor itt lenne az ideje, hogy határokat húzzon. Értse meg, hogy mások annyit tehetnek Önnel, amennyit Ön megenged nekik. Hogyha Ön nem állítja le őket, akkor mások sem fogják magukat. Inkább legyen kicsit szigorúbb, határozottabb, mintsem szenvedjen. Ettől még nem lesz önző vagy gonosz, csak éppen gondoskodik a lelki békéjéről.





HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp