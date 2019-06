Napi horoszkóp - 2019. június 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Fontos lenne, hogy a mai nap folyamán rangsorolja a tevékenységeit. Ne bízzon semmit a véletlenre, inkább tudatosan próbálja meg elintézni mindazt, amire tervezett. Lehet, hogy pont nem lesz kedve ahhoz, ami a legfontosabb lenne, de ha nem teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet. Viszont sokkal gyorsabb és eredményesebb lehetne, ha hajlandó lenne segítséget kérni a szeretteitől.

Arra kellene törekednie, hogy közelebb kerüljön egyik-másik szerettéhez, akikkel manapság nem túl jó a viszonya. Ahhoz képest akaratlanul is ellenkező hatást érheti el, ha nem figyel arra, amit mond. Hajlamosa lehet ma túl őszinte lenni, illetve nagyképűen, lekezelően beszélni úgy, hogy fel sem tűnik magának. Figyeljen oda arra, hogy beszél és viselkedik másokkal szemben.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Fájó kritikát kaphat a szeretteitől, de csak annyira vegye fel, amennyi igazság valóban van benne. Azt ne vegye feltétlenül sértésnek, ha azt mondják Önre, nem jól csinálja a dolgokat, ugyanis lehet, hogy csak nekik idegen, mert régi, bevált módszerekkel dolgoznak. Úgyhogy ne kedvtelenedjen el azért, mert másképp gondolkodnak. Ha pedig úgy érzi, igazuk van, annyit fogadjon meg a hallottakból, amennyit jónak lát.

Merjen őszinte lenni a szeretteivel szemben, és mondja ki bátran, mire gondol, mit érez. Ne féljen attól, hogy mit fognak szólni. Bármily meglepő, de ez lehet ma a kulcsa a kapcsolatuk jobbá tételének. Arról nem is beszélve, hogy magának is jót tenne, ha beszélne az érzéseiről és végre szabadon kifejezhetné magát. Így még időben megszabadulhatna a kezdődő lelki problémáktól is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Valakinek szüksége lenne a segítségére, de nem meri megkérni magát. Meglehet, hogy szívességre, de az is lehet, hogy csupán egy bölcs tanácsra lenne szüksége. Próbálja meg észrevenni, ki lehet az és ajánlja fel neki magától a segítségét. Önt is jó érzéssel tölti majd el, hogy segíthet rajta, és még ezáltal javulhat is az illetővel való kapcsolata. Viszont csak akkor segítsen neki, ha szívből teszi.

Felettébb kedves lesz másokkal és ez nekik is szemet fog szúrni. Ne haragudjon meg rájuk, amiért azt fogják hinni, hogy esetleg szeretne tőlük valamit. Csak éppenséggel meglepi őket, hogy érdeklődik irántuk, kedveskedik, máskor meg olyan távolságtartó, de legalábbis nem ennyire empatikus. Viszont így pozitív fejlődést érhet el a kapcsolataiban és még maga is rádöbben arra, milyen jó néha közvetlenebbnek lenni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Valaki ma belegázolhat a lelkébe. Ha egyedülálló, akkor talán az, akivel épp ismerkedett, és nagy reményeket fűzött az illetőhöz. Ám az sem kizárt, hogy egy közeli szerette lesz az, aki fájdalmat okoz magának. Bárhogy is legyen, nem szabad hagynia, hogy másokon vezesse le a bánatát vagy mindenkitől elforduljon, mert azt hiszi, mások is megbántják. Forduljon inkább ahhoz, akiről tudja, hogy biztosan megvigasztalja magát.

Feszültség alakulhat a szerettei körében és az Ön tisztje lesz az, hogy megbékítse őket. Nem kell feltétlenül állást foglalnia, bárkinek is a pártjára állnia, éppen elég az, ha segít nekik abban, hogy egymás között elrendezzék a vitát kulturált keretek között. Semmiképpen se hagyja, hogy magát is belerángassák a véleményformálásba. Viszont miután megbékéltek, roppant hálásak lesznek Önnek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bármennyire is szeretne kimaradni a családi beszélgetésből vagy egy adott témából, nem ússza meg. Lehet, hogy nem vonzza a téma, vagy túlságosan másképp gondolkodik róla a többiekhez képest. Viszont nem is lenne baj, ha őszintén elmondaná szeretteinek a véleményét, ha már annyira kíváncsiak rá. Talán épp ez a titka annak, hogy még jobb legyen a kapcsolatuk. Próbáljon meg nem elzárkózni.

Egyik szerette ma kissé az idegeire mehet. Igaz, Ön is tudja, hogy nem tehet róla, de soknak érzi a panaszkodását meg azt, hogy állandóan az Ön nyakán lóg. Ha már kezd amiatt aggódni, hogy elküldi melegebb éghajlatra, hogy hallgasson el és ne pörögjön annyit, akkor inkább még azelőtt mentse ki magával valamivel vagy adja finoman a tudtára, hogy szeretne ma pihenni, de ne legyen goromba vele.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nehogy azt higgye, hogy tökéletes az álcája. Szerettei tisztában vannak a helyzetével, hogy mi játszódhat le magában és mi történhet Önnel. Nem muszáj mindenáron úgy tennie, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. De ha mégis ragaszkodik hozzá, utána senkinek se vesse a szemére, hogy nem foglalkoztak Önnel vagy nem segítettek magának, mikor Ön volt az, aki teljesen elzárkózott.

Sikerül átadnia magát a teljes pihenésnek. Senki sem zaklatja, nem csinálnak Önnek programot, ma az van, amit maga akar. Márpedig Ön inkább lustálkodna, kényeztetné a testét és a lelkét. Tegye azt, ami jól esik, hiszen megérdemli! Ma ne gondoljon arra mennyi elintéznivalója, feladata lenne még. Merjen kikapcsolódni és ne akarja magát munkára fogni. Tartsa magát a döntéséhez!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



