Napi horoszkóp - 2019. június 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bármilyen problémával, nehézséggel küzdjön, találni fog ma egy olyan személyt, aki hasonló helyzetben van, mint Ön. Ez valahol megnyugtatja, hogy nem egyedül szenved az adott kellemetlenséget illetően, ugyanakkor egy barátra lelhet a személyébe, akivel vállvetve átküzdik magukat a bajokon vagy legalábbis értékes tapasztalatokat cserélnek. Ez lesz a napjának fénypontja, hogy egy új barátra lelt.

Valaki ma megoszt Önnel egy szomorú beszámolót, amitől magának is rossz kedve lesz. Pedig azzal aligha segít az illetőnek, ha maga is depressziós lesz az őt ért kellemetlenség miatt. A másik pedig az, hogy hagyja, hogy ennyire befolyásolják azok a dolgok, amik másokkal történnek, és ne engedje, hogy meghatározzák a napját. Fejezze ki neki érzéseit, jókívánságait, de utána rázza meg magát.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nemrég megismerkedett valakivel és Ön máris teljes bizalmat szavaz neki. Egyrészt mert annyira kedveli, másrészt nem nézne ki belőle semmiféle gonoszságot. Azért legyen óvatos, mielőtt teljesen megnyílik neki és beavatja legféltettebb titkaiba. Ismert már Ön is félre embert, nem lenne szerencsés, ha megint csalódna, mert túlságosan az érzéseire hagyatkozott. Egyelőre még csak ismerkedjenek!

Az derülhet ki, hogy Önnek volt igaza egy bizonyos dologgal kapcsolatban. Ne az legyen az első reakciója, hogy mások orra alá dörgöli, főleg nem annak, akivel szemben ez egy kényes téma. Ne lepődjön meg azon, ha rosszul viseli, és újra összeveszik Önnel. A legjobb lenne, ha kerülne mindent, ami kárörvendő magatartásnak tűnhet. Ráadásul az illetőnek lehet, hogy vannak egyéb gondjai, miért tenne még rá neki egy lapáttal?

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tisztában van azzal, hogy egyesek becsapják olyan téren, hogy látványosan próbálják magát meggyőzni arról, hogy minden a legnagyobb rendben van. Ha nem akarják bevallani, hogy gondjaik vannak, illetve valaki nem szeretné Önnel megbeszélni, akkor ne erőltesse. Felajánlhatja segítségét, elmondhatja, hogy nem szégyen az, ha nincs minden rendben, de nem érdemes ennél jobban erőlködnie.

Általában a tényekre alapozva szokta meghozni a döntéseit, de ma saját magát ? sőt, akár a környezetét - is meglepheti azzal, hogy az érzelmeire hagyatkozva dönt. Azért legyen ezzel elővigyázatos, nehogy pont ma érjen csalódás, hogy végre enged az érzéseinek és pont ekkor éri kellemetlenség. Ne zárja ki teljesen azt, amit a józan esze diktál, és akkor elkerülheti, hogy rosszul döntsön.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egy kissé meglesz ma lepve azon, hogy a környezete undok magával. Nem túl rejtélyes az oka, hiszen túlságosan őszinte mindenkivel. Lehet, hogy nem nyersen, de eléggé ahhoz, hogy ők megbántódjanak. Nincs semmi meglepő abban, hogy sokan nem szívlelik az őszinteséget, azt, ha szembeállítják a valósággal. Éppen ezért legközelebb fogalmazzon óvatosabban, vagy vállalja őszinteségének a következményét.

Ügyeljen arra, hogy ne elégedjen meg a fél információkkal. Ma figyeljen oda jobban a kommunikációra. Arra is, amit maga mond és arra is, amiket kap, így elkerülheti az esetleges kellemetlenségeket. Ha nem is szándékosan, de egyesek akaratukon kívül is rosszul adhatnak tovább egy információt, amiből Önnek származhat bonyodalma. Ám egy kis odafigyeléssel és azzal, ha a dolgok mélyére ás, gond nélkül megúszhatja ezt a napot.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Óvatosan ma a humorral! Lehet, hogy csak nem szeretne valakivel veszekedni és szeretne kihátrálni egy vitás, kellemetlen helyzetből, de sajnos nem megoldás, ha csak elvicceli a dolgokat és megoldatlanul maradnak. Lehet orvosolni laza és higgadt is beszélgetéssel is a gondokat, nemcsak teljes elzárkózással vagy harccal. Éppen ezért taktikázzon ügyesen és akkor sikerülni fog megoldaniuk a problémákat!

Hajlamos lehet ma mindent túlságosan komolyan venni. Pedig a környezete nem akarja megbántani, legfeljebb viccelnek Önnel, de ma valahogy mindent félreért és sokkal sötétebben lát. Képes a bolhából is elefántot csinálni, amivel csak azt éri el, hogy összeveszik szeretteivel és egész hétvégén fasírtban lesznek. Próbáljon meg lazítani, rándítsa meg a vállát és nevessen!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Kiderülhet az igazság és meglehetősen rosszul érinti. Fogalma sem volt róla, hogy így állnak a dolgok vagy, hogy az történt, ami. Fontos, hogy ne veszítse el a józan ítélőképességét és ne szánja el magát meggondolatlan lépére. Akármennyire is megrendíti, csak azzal vitassa meg a dolgot, akire tartozik. Nem lenne szerencsés, ha illetéktelen személyek is tudomást szereznének róla.

Túlságosan rágörcsöl a sikerre. Ez lehet az oka, amiért nem ér el áttörést, nem sikerül megvalósítania a terveit. Próbáljon meg lazítani és kikapcsolódni, koncentráljon valami másra. Ne úgy gondoljon arra a dologra, mintha az élete múlna rajta. Ha talán egy rövid időre sikerülne félretennie a céljával kapcsolatos gondolatait, jó eséllyel már előrébb lépne. A hétvégén igyekezzen átadni magát a teljes pihenésnek!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



