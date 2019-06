Napi horoszkóp - 2019. június 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Van valami, ami hosszú ideje bántja, de még nem sikerült róla senkivel sem beszélnie. Pedig ez volna a legjobb dolog, amit tehetne, hogy megosztja valakivel a fájdalmát, az emléket, a terhet, amit cipel. Ne szégyellje, hiszen másokkal is történhetett hasonló. Az nem a gyengeség jele, hogy kibeszéli magából a történteket, ne legyen túl szigorú önmagával szemben. Figyelje meg, hogy hirtelen milyen szabadnak érzi majd magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Mostanában egyre egyhangúbbnak érzi a napjait, a sok napi rutin és munka miatt. Szüksége lenne pár új élményre. Ne legyen lusta ahhoz, hogy izgalmakat keressen, szerezzen magának, és ne is várjon feltétlenül a szeretteire vagy barátaira hozzá. Merjen egyedül is kimozdulni és új élményeket szerezni, akár munka után, így legalább nem lesznek olyan szürkék és egyhangúak a hétköznapjai!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Úgy érzi, mindent beleadott azért, hogy valami összejöjjön, mégsem járt sikerrel, de legalábbis egyelőre még nem történt semmi. Érdemes lenne megvizsgálnia a módszereit, ugyanis egyszerűen az is lehet, hogy nem a megfelelő eszközökkel próbálja meg elérni. Talán már minimális változtatások segítségével is megvalósíthatná vágyait. Ugyanakkor legyen türelmesebb, még semmihez sincs túl késő!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Törekedjen arra, hogy a dolgok mögé nézzen, különben könnyen becsaphatják. Nem feltétlenül az ismerősei, hanem idegenek is megpróbálhatják ma rászedni, ezért ne higgyen a gyors meggazdagodást ígérő ajánlatoknak vagy a hasonlóan ígéretes lehetőségeknek, mert könnyen csalódás lehet a vége. Ne hallgattassa el a józan eszét, amely időről-időre súgni próbál Önnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Úgy gondolja, valaki nem jól végzi a munkáját és erős késztetést érez aziránt, hogy ezt a tudomására is hozza. Nagyon rosszul teszi. Senkitől sem fog elismerést kapni érte, hiába is számítana rá. Lehet persze, hogy csak egyszerűen szúrja a maga a szemét, de akkor is rosszul sülhet el a dolog. Bármilyen szándéka is legyen vele, tegye félre és inkább ne mondjon semmit. Vagy pedig vállalja a következményeket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Végre békét köthetne ma valakivel, de legalábbis pontot tehetnének egy régóta húzódó vitás kérdésre. Ehhez az kellene, hogy Ön kellően nyitott legyen rá és ne zárkózzon el. Illetve ne kezdje el újra a saját véleményét hangoztatni, hanem a megoldásra, a kompromisszumra törekedjenek. Ha fontos Önnek az illető vagy pedig a béke, nyugalom, akkor legyen hajlandó erre. Nyújtson békejobbot!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Az derülhet ki, hogy tévedett valamiben. Ne érezze rosszul magát emiatt, hiszen tévedni emberi dolog, bárkivel megeshet. Ne fújja fel jobban, mint amennyire szükséges. Inkább nevessen egyet saját magán és tanuljon a hibájából, ahelyett, hogy teljesen összetörik. Senki más nem kezeli tragédiaként, csak maga. Maximum érdemes elgondolkodnia azon, nem-e a túlzott elbizakodottsága okozta-e a kellemetlenséget.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Már tudja, mit akar, tisztán látja maga előtt célját, csak abban nem biztos, hogyan érje el. Érdemes lehet eltöprengenie azon, hogy esetleg segítséget kér. Lehet már csak egy kis támogatásra lenne szüksége ahhoz, hogy megvalósítsa tervét. Akkor pedig igazán megéri erősnek lennie és egy kis segítségért folyamodnia! Az is lehet, hogy csak valaki útbaigazítja, és attól még Öné lehet a teljes dicsőség, ha ez a vágya.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne dőljön be a látszatnak! Lehet, hogy egy bizonyos lehetőség nem tűnik annyira előnyösnek, mint amilyennek elsőre tűnik, de érdemes megragadni, mert valójában nagyon is jó és egy remek alkalomról van szó, amit kár lenne veszni hagyni. Utána csak fogná a fejét, ezért előzze meg a bajt és csapjon le rá még most! Nézzen kicsit a mélyére, ha gyanúsnak találja és bízzon a megérzéseiben!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Arra döbben rá, hogy valaki elhallgat vagy elhallgatott valamit maga elől és rettenetesen mérges lesz. Mielőtt jelenetet rendezne vagy olyat tenne, amit később megbánhat, okosabban tenné, ha kiderítené, mi oka volt rá. Persze ettől még nem szép dolog, amit tett, de egyáltalán nem biztos, hogy rossz szándékkal tette! Ma túlságosan szigorú lehet mások megítélésével kapcsolatban és ebből problémái adódhatnak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Kifejezetten nosztalgikus napja lesz. Talán azért, mert a kezébe akad egy régi emlék vagy kép, de az is lehet, hogy olyan események részese lesz, amik eszébe juttatják. Vagy talán pont az, hogy már nem történnek dolgok, mint akkor. Bárhogy is legyen, elmélázik azon, mi volt jó akkor mennyivel másabb a jelenlegi életéhez képest. Természetesen megteheti, hogy szomorkodás helyett inkább változtat az életén!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ma többször is vitába keveredhet másokkal, de főleg azért, mert nehezére esik elfogadnia az ellenkező véleményét. Képes vérre menő csatát vívni csak azért, hogy Önnek legyen igaza, esetleg kiharcoljon magának valamit. Pedig teljesen felesleges, mert nem fog tudni meggyőzni másokat és nem is kell. Fogadja el, hogy most nem az lesz, amit maga akar, illetve nem fog tudni másokat a pártjára állítani.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp