Napi horoszkóp - 2019. június 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma hajlamos lehet arra, hogy elkalandozzon, és úgy végezze a munkáját, hogy közben nem is figyel rá. Legyen ezzel óvatos, mert kellemetlen meglepetések érhetik, mikor esetleg szólnak Önnek vagy váratlanul magának tűnik fel, hogy valamit nem jól csinált. Még van pár nap a hétből, próbáljon meg legalább munkaidő alatt a földön járni, bármennyire is vonzóbb az álomvilág.

Érdemes ma meghallgatnia az idősebb, illetve tapasztaltabb embereket, még akkor is, ha fenntartása van velük szemben. Érdekes, de hasznos információkat is hallhat tőlük, amikért később még hálás is lehetne. Ezért legyen nyitott a velük való beszélgetésre és ma ne zárkózzon el. Ma alapvetően fontos lehet az, hogy senkit se becsüljön le, mert kellemetlen meglepetés érheti!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Érzi, hogy egy-két dologban, illetve felett, tovább kellene lépnie, de egyelőre nem érzi magában hozzá a szükséges erőt, motivációt. Ám ha keresi, akkor ma megkaphatja és valaki a segítségére siethet. Megadhatja magának a kezdőlöketet ahhoz, hogy merjen változtatni, cselekedni. De már azzal is sokat segíthet magán, ha kicsit kilép a megszokott környezetéből és új élményeket keres.

Eszébe jut egy régi emlék és kifejezetten felkavarja lelkileg. Talán még a bélyegét is rányomja a napjára. Felesleges túl sokat rágódnia rajta, hiszen ami történt, megtörtént. Ne hagyja, hogy negatív irányba befolyásolja a jelenlegi életét. Persze biztos oka van annak, hogy eszébe jutott, talán még nem tette túl magát rajta. Ez esetben nem ártana dolgoznia rajta és ne hagyja annyiban a dolgot!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bizonyos tekintetben a történelem ma megismétli önmagát és teljesen sokkolja. Ugyanaz a dolog történik meg, ami korábban is, szinte pontról-pontra. Nem csoda, hogy eltöpreng, hogy mégis mit ront el, mit kellene tennie, hogy a dolgok kicsit másképp alakuljanak. Mindenképpen ideje lenne megtanulnia a leckéjét, ha nem szeretné, hogy az adott esemény újra megismétlődjön.

Tele van ma energiával, aminek köszönhetően roppant lelkesen végzi a munkáját. Ma mindennel gyorsan és könnyen fog tudni végezni. Ám még azután is bőven marad energiája, ami miatt kissé nyugtalan és feszült lehet. Plusz munka helyett inkább menjen és mozogjon, sportoljon, sétáljon egy nagyot a barátaival. Kiváló módja annak, hogy megszabaduljon a felesleges energiától.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Túl sokat törődik azzal, hogy mások mit gondolnak Önről. Ahelyett, hogy kicsit a saját feje után menne, a saját életét élné, folyton azzal foglalkozik, hogy másoknak megfeleljen, és látszólag tökéletes legyen. Közben valahol szenved ettől, mert fáradt, és mert zavarja, hogy nem adhatja önmagát. Ennek csak kiégés meg depresszió lehet a vége, ezért mielőbb fel kellene vele hagynia vagy legalább minimalizálnia a kényszeres megfelelni vágyását.

Ma egy kissé szétszórt lesz. Akármennyi kávét is iszik, bármennyire is próbál figyelni, sehogy sem sikerül és kisebb-nagyobb hibákat ejthet. Ne legyen túlságosan szigorú magával, talán csak fáradt, talán csak nyomja valami a szívét, ami miatt nem tud eléggé koncentrálni. Mindkét esetben érdemes lenne tennie azért, hogy megszabaduljon a zavart okozó elemtől, főként azért, hogy ne gátolhassa semmiben.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Keményen odateszi ma magát a munkájában. Rettentően szorgos lesz és ennek köszönhetően komoly eredményeket érhet el. Nemcsak magát lepi meg azzal, hogy megtáltosodott, hanem a környezetét is. Örömmel dolgozik, mert látja az ez eredményét és talán még azonfelül is talált valami plusz benne, amiért most úgy érzi, szívesen teszi, amit tesz. Az már csak a hab a tortán, hogy közben másokat is próbál motiválni!

Nagyon óvatosnak kell lennie, mert a munkahelyén valaki megpróbálja megtéveszteni. Másnak adja ki magát, de legalábbis előadhatja, milyen rosszul áll a szénája vagy nem ért valamihez csak azért, hogy Ön megsajnálja és megsegítse, vagy egyéb hasznot húzzon magából. Vigyázzon, mert nem mindenki az, aminek látszik és lehet, hogy nem feltételezné róla, de ne akarja, hogy amiért lebecsülte, kellemetlen meglepetés érje.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bezárul Ön előtt egy ajtó. Abban reménykedett, hogy ma, de legalábbis a napokban elérhet, megvalósíthat. Talán már a célegyenesben érezte magát. Ám sajnos bezáródik Ön előtt az a bizonyos ajtó, így kénytelen másik módszert, lehetőséget keresni céljai elérésének érdekében. Fontos, hogy ne adja fel, hiszen ez csak annyit jelent, hogy kerülőutat kell tennie, de nem azt, hogy fel kellene adnia a terveit.

Megint azt a hibát követi el, amit már egyszer, sőt, talán többször is elkövetett. De persze megint nem tűnik fel Önnek, legfeljebb menetközben vagy már mikor késő. Ha ma megint beleesett a saját csapdájába, akkor legalább már tényleg jegyezze meg annyira az esetet, hogy legközelebb ne kövesse el újra azt a bizonyos hibát. Ám ne legyen túl szigorú magával, hiszen nem lehetetlen vállalkozás megtanulnia a leckét!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



