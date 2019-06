Napi horoszkóp - 2019. június 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A mai napon bármilyen akadállyal is találja szembe magát, gond nélkül elintézi! Még saját magát is meglepi majd azzal, milyen higgadtan és könnyedén intézi el. Máskor ennél feszültebb szokott lenni, ha váratlan probléma vagy nehézség adódik, de ma szinte mosolyogva és egy csettintésre oldja meg a gondot. Éppen ezért, ha van valamilyen problémája, akkor érdemes elővennie, mert simán megoldhatja!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Valamivel kapcsolatban ma erős késztetést érez arra, hogy füllentsen. Nagyon rosszul tenné! Akármennyire is kényelmes lenne, illetve fél a várható a következményektől, akkor is az igazságot, az egyenes utat válassza. A hitelessége múlik ezen, de még egyik-másik kapcsolata is, mert nehogy azt higgye, hogy előbb-utóbb nem kerülne napvilágra. Bízzon magában és az illetőben, akinek füllentene.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma okosabban tenné, ha kimaradna bizonyos dolgokból. Főleg a munkahelyi és családi vitákból. Kerüljön minden olyan lehetőséget, amelyben a környezete megpróbálná magával rántani. Pláne ha olyan, amihez nincs is kedve, illetve Ön is érzi, jobb volna kimaradni belőle. Bátran használja a nem szót, így sok kellemetlenséget elkerülhet! Ne érdekelje, hogy mások mit mondanak erre, Ön inkább menjen biztosra!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Erőteljesen elöntheti az elégedetlenség érzete. Éppen ezért célszerű lenne elgondolkodnia azon, hogy változtat néhány dolgon. Hiszen megteheti. Ha valami miatt boldogtalan, elégedetlen, tegyen arról, hogy megváltozzon a helyzet. Ne a csodára várjon, meg arra, hogy majd valaki megsegíti. Bátran feszegesse komfortzónáját és merjen változtatni azon, amivel elégedetlen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Lehet, hogy nincs kedve és szívesebben zárkózna el a világtól, de mégiscsak érdemes lenne szóba elegyednie másokkal. Találkozzon a barátaival, beszélgessen a kollégáival, nem fogja megbánni. Már csak azért sem, mert jót fog tenni a hangulatának és amellett még érdekes, akár hasznos dolgokat is hallhat tőlük. Már az is éppen elég lehet, ha legalább meghallgatja őket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Legyen elővigyázatos, mert ma megpróbálhatják Önt megtéveszteni. Valaki másnak adhatja ki magát, de legalábbis igyekszik majd elhitetni Önnel valamit. Ha nem csukja be a szemét és az érzékeit, akkor ki fogja tudni szúrni az illető mesterkedéseit. Éppen emiatt nem szükséges egész napos készültségben lennie és mindenkitől megvonnia a bizalmat. Bízzon a képességeiben és a megérzéseiben,

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma valami olyasmi történhet, ami teljesen kihozza a sodrából. Ne hagyja, hogy a düh annyira eluralkodjon magán, hogy meggondolatlan dolgot tegyen vagy akár mondjon. Bármilyen nehéz is legyen, fékezze meg kitörő indulatait, és ha kell, bocsásson meg annak, aki ártott Önnek. Persze ettől még tegyen arról, hogy levezesse a feszültséget, de véletlenül se egy másik személyen!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Valaki ma bizonyos tekintetben észhez fogja téríteni. Talán épp arra készült, hogy valami meggondolatlan dolgot tegyen, esetleg kockáztasson valamit, erre jön az illető, aki rávilágít valamire, ami azonnal megvilágosítja elméjét. Utóbb már Ön is fogja látni, hol volt a buktató és ez persze el is gondolkodtatja, hogy jobban oda kellene figyelnie az ügyeire és nem hagyni, hogy egyes tényezők elhomályosítsák a látását.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Sokkal jobban oda kellene figyelnie az egészségére. Mostanában hajlamos elhanyagolni testi-lelki szükségleteit, aminek meglesz a böjtje, sőt, már most jelentkeznek azok a bizonyos kellemetlen tünetek, amikre csak legyint. Előzze meg a bajt és keresse fel orvosát, de legalábbis iktasson be több pihenőt és hallgassa meg a lelkét is, hogy mire vágyik! Kerülje el, hogy ágynak zuhanjon.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Lehetne kicsit elővigyázatosabb, mert egyesek félreérthetik a szavait. Kellemetlen helyzetbe kerül, ha nem figyel oda arra, kinek, mit mond. Ma semmit se vegyen készpénznek, inkább mondjon el mindent többször, illetve kérdezzen vissza. Arra is figyeljen, hogy kedvességét, bókjait, valaki félreértelmezheti, és azt hiheti, szeretne tőle valamit. Emiatt ma lehet pár kínos perce.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Tudja, hogy ezúttal az eszére kellene hallgatnia, de nehezére esik. Tisztában van azzal, mi a helyes, a jó döntés, de mégsem képes megtenni. Ha úgy érzi, képtelen erőt venni magán és inkább a szívét követné, legalább igyekezzen kompromisszumot kötni önmagával. Keressen egy harmadik lehetőséget. Érdemes beavatnia bizalmasát vagy egy szerettét a kérdésbe, mert a segítségére lehet!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Előszeretettel ad másoknak tanácsokat. Ma pedig egy olyan probléma merülhet fel, amivel kapcsolatban nemrég másnak adott tanácsot. Vagyis ahelyett, hogy körmét rágná fogadja meg a saját tanácsát, ennél hitelesebb dolgot nem is tehetne. Arról nem is beszélve, hogy kifejezetten jól járna. Máskülönben ne csodálkozzon, ha egyeseknél hitelét veszti, ha fény derül a dologra.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp