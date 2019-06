Napi horoszkóp - 2019. június 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma meglehetősen ingerlékeny lesz. Maga sem tudja miért, de rossz érzése van. Úgy sejti, hogy valami kellemetlenség fogja érni. Jó lesz, ha ma odafigyel és kerüli a meggondolatlan tetteket. Bárhova is menjen, legyen észnél, így talán megelőzheti a kellemetlenséget. Ám érthető, ha emiatt ma nehezebben koncentrál bármi másra, de azért törekedjen arra, hogy valamelyest kikapcsolódjon!

Ez ma egy lelkizős nap lesz. Egyrészt azért, mert Ön is kiönti a szívét és bátran beszél érzelmeiről a kedvesének vagy épp egyik barátjának. Ugyanakkor Önnek is kiönti valaki más a szívét. Kölcsönösen megnyugtatják egymást és tanácsot adnak a másiknak. Igazán felemelő nap lesz ez Önnek, hiszen sikerül végre megszabadulni a rossz érzéseitől, félelmeitől és közben még Ön is segít másnak.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Vegye észre, hogy egyesek kihasználják a jószívűségét. Ne mondja azt, hogy ez természetes és belefér Önnek. Minél jobban hozzászoktat ehhez másokat, annál nagyobb dolgokat kérnek, illetve várnak majd el Öntől és mindig magához fognak fordulni. Ha jót szeretne tenni másokkal, akkor keressen inkább más módokat, de ne hagyja, hogy mások kifosszák anyagi, testi vagy épp lelki szinten.

Nem lehet az a célja, hogy örökösen mások igényeit szolgálja ki. Bele fog betegedni. Lehet, hogy erősnek hiszi magát és úgy gondolja, simán képes erre, de a teste és a lelke meg fogja elégni, és ennek már a hétvégén is meg lesznek a maga látható jelei. Nem kell mindig mindenre igent mondania csak azért, hogy ne bántson meg másokat. A szerettei sem lennének boldogok a tudattól, hogy közben szenved.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy szerettétől fájó kritikát kaphat. De mielőtt ősellenségnek nyilvánítaná, gondolkodjon el azon, nem-e adott okot arra, hogy azt mondja, amit. Ha hibázott, akkor lássa be és azt is, ha igaza van az illetőnek. Gondolkozzon el azon, mennyit ér a kapcsolatuk, mielőtt úgy dönt, hogy duzzogni fog és nem keresi hetekig. Lehetőleg még ma béküljenek ki. Ne aggódjon, a másik fél is vevő lesz rá.

Nagy lehet a kísértés, de meg kellene állnia, hogy meggondolatlanul költekezzen. Igen, persze ilyenkor mindig szuper akciók és lehetőségek veszik körbe az embert, de rossz vége lehet annak, ha megválik egy nagyobb összegtől. Rövidesen igencsak érezné a hiányát. Számos egyéb programlehetőség van, ami boldoggá tehetné, nemcsak a shoppingolás. Azt se hagyja, hogy mások vegyék rá a költekezésre!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ez a nap testi és lelki megújulásé. Jól teszi, ha szépség napot tart és új frizurát vágat vagy akár otthon tart egy kis házi wellnesst. Megérdemelné a kényeztető fürdőt, masszázst. Tegyen róla, hogy teste és lelke feltöltődhessen. Lepje meg magát egy-két új ruhával is, ne legyen ma önző önmagával szemben. Közben olvasson, vagy csak pihenjen, élvezze a csendet és nyugalmat. Bátran sajátítsa ki ezt a napot!

Úgy érzi, bujkál magában valami. Már talán az elmúlt napokban is érezte, de ma különösen levertnek, fáradtnak érezheti magát. Semmihez sincs kedve és talán még egy-két kellemetlen panasza is lehet. Mindenképpen ágyban kellene maradnia és gyorsan kikúrálnia magát, ha szeretne a jövő héten formában lenni. Ám ha nem javulna az állapota, ne legyen rest felkeresni orvosát!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Vigyázzon, mert ma hajlamos lehet olyat tenni, ami finoman szólva is övön aluli. Ha valaki megbántja, megsérti, keresztbe tesz Önnek akkor sem az a legjobb megoldás, hogy revansot vesz és esetleg még gonoszabb módszerekkel bosszulja meg magát. Figyeljen oda arra, mit tesz, mert nem csak az illetővel mehet tönkre a kapcsolata, de ha kiderül, az a jó hírébe kerülhet.

Szeretne ma Önnel lelkizni vagy legalábbis beszélgetni a partnere, vagy talán az egyik közeli barátja, ám Ön a legkevésbé sem vevő erre, ami nagy hiba, mert legalább egy kicsit nyitnia kellene az illető irányába. Hallgassa meg őt, és beszéljenek a gondjaikról, a jövőjükről. Valójában Önnek is szüksége lenne erre a beszélgetésre és kimondottan jót tenne a kapcsolatuknak.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Kellemes családi napot sikerül ma eltöltenie. Mindenképpen menjenek ki a szabadba és élvezzék a természetet. Tökéletes lehetőség arra, hogy a gyerekesek is mozogjanak és hogy a párok is romantikázzanak. Örömteli, vidám nap lehet ez a mai, ha nem engednek a lustaságnak, és felkerekednek. Sok új és szép emlékkel gazdagodhatnak és még az is lehet, hogy összefutnak egy ismerősükkel!

Mostanában rengeteget dolgozott, megérdemli, hogy ne csak kuporgassa a pénzét, hanem áldozzon is belőle. Ez nem jelenti azt, hogy vad költekezésbe kellene kezdenie, de nyugodtan lepje meg magát egy-két aprósággal és akár a szeretteit. Hiszen mi másra jó a pénz, ha nem arra, hogy használja, és időről-időre örömet szerezzen vele magának vagy másnak. Fizesse be magát egy kényeztető masszázsra!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



