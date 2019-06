Napi horoszkóp - 2019. június 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem várt szerencse érheti. Nincs kizárva, hogy plusz pénz üti a markát. Lehet, hogy nem túl nagy összeg, de mégiscsak ajándék pénz. Emellett más egyéb kellemes meglepetések is érhetik. Szinte egész nap azt fogja érezni, hogy a sors kegyeltje. Ki sem kell mondania, mire vágyik, mégis megkap mindent, amire vágyik, mintha szerettei gondolatolvasók lennének. Ez ma bizony egy kivételes nap lesz!

Vannak dolgok, amikkel kapcsolatban nem ért egyet a környezetével, de legalább belátja, hogy felesleges lenne háborút indítania csak azért, hogy elérje, magának legyen igaza vagy fontolóra vegyék. Nagyon éretten és okosan viselkedik ma, amire mások is felfigyelnek és elismerésben részesíthetik. De igazság szerint ezzel magával tesz jót és saját maga vállát is megveregetheti.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Valószínűleg már nap elején sem érzi majd jól magát, és napközben egyre rosszabbul lehet. Még az is előfordulhat, hogy haza kell majd mennie a munkahelyéről. Valami bujkál Önben és néhány napra ledöntheti a lábáról. Szerencsére nem lesz komoly baja. Ám nem ártana jelzésértékűen vennie, hogy manapság elhanyagolta az egészségét, figyelmen kívül hagyta a tüneteket és többet kellene pihennie.

Egyik szerette olyan programra csábítaná, amihez semmi kedve. A csillagok mégis azt mondják, érdemes lenne elmennie, mert nem bánná meg. Vegyen erőt magán és tartson vele. A szingliknél ez azt is jelenti, hogy megismerkedhetnek valakivel, de az is lehet, hogy egy új és értékes barátra tehetnek szert. Az a fontos, hogy kár lenne otthon maradniuk. Győzzék le a lustaságukat!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Rossz hírt kaphat az egyik szerettével kapcsolatban és rendkívül felzaklatja. Valószínűleg nem tud rajta segíteni, legfeljebb annyit, hogy meghallgatja és megpróbálja megvigasztalni. Valahol aggódik, hogy ami vele történt, az magával is megeshet. Érdemes lenne elébe mennie a dolognak és egyáltalán megvizsgálni, van-e lehetőség arra, hogy ez Önnel is megforduljon. Annak fényében bebiztosíthatná magát és megnyugodhatna.

Roppant stresszes nap elé néz. Főleg azért, mert Önnek kell dolgoznia mások helyett, esetleg kijavítani a hibájukat. Óvakodjon attól, hogy másokon vezesse le a feszültséget. Legalább munka után törekedjen arra, hogy aktívan kikapcsolódjon. Töltsön minőségi időt együtt a szeretteivel, akik segíthetnek Önnek elfeledni a nap kellemetlenségeit. Már csak azért is, mert a sok idegeskedés árthat az egészségének.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Úgy hozza a sors, hogy sikeresen összeveszik mindenkivel. A munkahelyén a kollégáival, a családjával, de még a barátaival is. Jó esély van arra, hogy mindenkivel összeakasztja a bajuszát. Szerencsére ezek nem lesznek komoly viták, inkább nézeteltérések, amik utána legkésőbb másnap ki is békülnek. Éppen ezért ne vegye a szívére, hogy ma senkivel sem találja a közös nevezőt.

Olyan dolgok kerülhetnek ma szóba, amelyekről nincs tudomása és kifejezetten rosszul érzi magát amiatt, hogy nem tud róla, nincs rálátása. Addig okosan teszi, ha nem próbál hozzászólni a beszélgetéshez vagy belefolyni a dolgokba. Nem érdemes így részt vennie egy esetleges projektben. Előbb informálódjon, tegyen szert némi tudásra, hogy tudja, mibe akar egyáltalán beleszólni, belevágni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha valakinek ígért valamit, akkor azt tartsa is be. Mindegy, hogy mennyire nincs kedve hozzá, hogy esetleg butaságnak tartja azt a bizonyos dolgot, kár lennie összevesznie a szerettével, mert kifogást talál arra, miért ne tegyen eleget a kérésének. Egyeseknél akár komoly törést is okozhat ez a dolog a kapcsolatuknak. Nem érdemes kockáztatnia. Most vállalnia kell a felelősséget.

Kivételesen hallgatnia kellene a megérzéseire. Ne próbálja megmagyarázni őket, egyszerűen csak kövesse őket, mert általuk fantasztikus dolog történhet Önnel. Rátalálhat valamire vagy éppen valakire, de érezni fogja, hogy pont ott van, ahol lennie kell. A sors erős kezekkel próbálja vezetni. Éppen ezért ne álljon neki ellen, hanem kivételesen adja meg magát a természetfelettinek tűnő erőnek.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Vigyázzon, mert hajlamos a rózsaszín szemüvegén át néznie a világot, aminek csalódás lehet a vége. Sajnos nem mindenki az, mint akinek mutatja magát. Ne hallgattassa el a megérzéseit, amelyek megsúgnák, kivel kellene vigyáznia. Máskülönben ne panaszkodjon, hogy Önt mindig kihasználják a jó szíve miatt. Egyesek a környezetében már így is unják, hogy gyakran panaszkodik emiatt.

Vegye komolyan, ha kellemetlen testi tüneteket tapasztal. Persze nagyszerű dolog a pozitív gondolkodás meg az alternatív gyógyászat, de sajnos nem mindig elegendő. Éppen ezért kellene felkeresnie az orvosát, mellette pedig mantrázhat meg használhat kristályokat, amit csak szeretne. Ám nem véletlenül vannak az orvosok. Győzze le minden velük kapcsolatos ellenszenvét és előzze meg, hogy komolyan lebetegedjen.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



