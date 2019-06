Napi horoszkóp - 2019. június 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem szégyen az, ha beszél a fájdalmáról, az aggodalmáról, arról, ami bántja. Engedje meg magának, hogy kiöntse valakinek a szívét. Az még nem panaszkodás, ha egyszer megnyílik valakinek és elmondja, mi zavarja mostanában. Ugyanakkor azzal is érdemes lehet beszélnie, aki miatt aggódik vagy esetleg megbántotta. Az a lényeg, hogy merjen beszélni az érzéseiről, mert különben testileg-lelkileg is belebetegedhet.

Hajlamos félretenni a saját véleményét, igazát annak érdekében, hogy elkerüljön egy vitát. Képes emiatt visszavonulót fújni és mindent ráhagyni a másik félre csak azért, hogy legyen konfliktus Önök között és ne sérüljön a kapcsolatuk. Ám ez az a nap, amikor igenis ki kellene állnia magáért. Ne meneküljön el egy lehetséges vita elől. Ez egyszer ne a másik adja alá a lovat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma Önnek kell figyelmesebbnek lennie és azzal együtt hallgatnia a megérzéseire. Különös üzenetet kaphat egyik szerettétől vagy esetleg furcsán beszél, mikor találkoznak. Mint akinek titkolni valója van, de legalábbis nem egyenes Önnel. Valószínűleg van valamiféle problémája, amitől szeretne beszélni, csak nem tudja, hogyan tegye. Segítsen rajta azzal, hogy elébe megy és rákérdez, mit tehet érte!

Ma rendkívül hálás lehet a barátainak. Kifejezetten fényt visznek az életébe. Szeretettel halmozzák el, törődnek Önnel, így elfeledheti bánatát, kudarcát egy-kettőre jobb lehet a hangulata. Lehet, hogy nem tudnak konkrétan segíteni magán vagy hasznos tanácsot adni, de éppen elég a jelenlétük. Merjen rájuk támaszkodni és ne érezze gyengeségnek azt, hogy megosztja velük a problémáit.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy kicsit jobban oda kellene figyelnie arra, mit tesz. Mostanában nemigen gondol bele tetteinek várható következményeibe és emiatt kellemetlenségekre számíthat. Legyen kicsit figyelmesebb és az sem ártana, ha lelassítana. Gondolkodjon többet, mielőtt cselekszik, ne sürgesse magát folyton és azt se hagyja, hogy mások tegyék azt. Azon is el kellene gondolkodnia, hogy kicsivel kevesebb feladatot vállal.

Kétségkívül jó emberismerő, de ez még nem jelenti azt, hogy Ön nem hibázhat. Éppen ezért ma legyen elővigyázatos és ne ítéljen elsőre. Könnyen azt gondolhatja, hogy átlát egy bizonyos személyen, de ha így tesz, akkor utána csúfos meglepetés fogja érni. Kerülje el azt, hogy kínos helyzetbe hozza magát, és ma legyen kicsit nyitottabb a környezetével szemben és ne ítéljen elsőre.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nagyon oda kellene figyelnie ma a részletekre, nem véletlenül mondják, hogy azokban rejtőzik az ördög. Így elkerülhetné, hogy a figyelmetlensége miatt hibát ejtsen, méghozzá olyat, aminek anyagi következményei lehetnek, vagy a munkahelyén kerülhet kellemetlen helyzetbe. Ma csak egy-két dologra koncentráljon, de azokra teljes mértékig és ne hagyja magát sürgetni!

A mai nap folyamán szinte bárkit meggyőzhet, bármiről. Nem kell erőszakosnak lennie, csak adja önmagát, merjen beszélni, és ellenállhatatlan karizmájának és meggyőző képességének köszönhetően megkaphatja azt, amire vágyik. Akár a magánéletében, akár a karrier terén. Érdemes tesztelgetnie a hatalmát, de sose essen át a ló túloldalára, vagyis ne éljen vissza a képességével!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Lehetne ma kicsit toleránsabb, figyelmesebb. Hajlamos a saját gondjait előtérbe helyezni. Nem csak panaszkodás terén, hanem olyan tekintetben is, hogy előbb mindenki az Ön gondjainak megoldására fókuszáljon. Nem ártana észrevennie, hogy másoknak is vannak gondjaik, még akkor is, ha nem mondják. Ne legyen túl önző velük szemben. Lehet, hogy nekik komolyabb problémáik vannak.

Rátalálhat vagy akár felajánlhatnak Önnek egy olyan lehetőséget, ami elsőre inkább tehernek tűnik vagy legalábbis nem éppen előnyöket kínáló esélynek. Pedig ha kicsit a dolgok mélyére ás, és nem ítél első neki futásra, akkor rá fog jönni, hogy ez egy nagyon is kedvező ajánlat, amit kár lenne félredobnia. Lehet, hogy eleinte lesznek vele gondjai, nehézségei, de ettől függetlenül megérné belevágnia!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Túl sok mindennel foglalkozik egyszerre és már maga sem bírja szusszal. Éppen ezért, nincs más választása, de el kell engednie egy-két feladatot vagy szívességet, amit felajánlott. Másképp a munkája rovására mehet az, hogy több mindenre próbál egyszerre figyelni vagy pedig nem fog tudni célt érni. Mindent felszínesen érint, de egyikkel sem fog igazán haladni, nemhogy befejezni.

Hajlamos túlságosan lebecsülni magát és ahelyett, hogy építené, inkább rombolja az önbizalmát. Pedig sokkal több erő rejlik magában, mint azt hinné. Szabaduljon meg a pesszimizmustól, a negatív hitrendszertől és vegye észre, hogy mennyi mindenre képes, ha akarja. Ne másoktól várja a csodát meg a pozitív megerősítést, hanem önmagának adja meg! Ehhez nem kellene mást tennie, mint kinyitnia a szemét.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



