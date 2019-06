Napi horoszkóp - 2019. június 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



On eräs henkilö, kehen et viime aikoina pitänyt kovin yhteyttä. Nyt kannattaa laittaa viestiä tai soittaa ja vakuuttaa, että välit ovat kunnossa. Älä etsi tekosyitä, mikset lähtisi katsomaan häntä vielä tänään. Voisit yrittää järjestää iltapäivän vapaaksi. Hän on valmis selvittämään suhteenne, jos siinä on epäselvyyksiä. Voisitte rupatella vapaasti asioista. Tästä asiasta riippumatta luvassa on mukava ja leppoisa päivä.

Sinun on vaikea tietää, onko eräs henkilö oikeasti ja vilpittömästi huolissaan sinusta vai haluaako hän muuten vaan puuttua asioihin. Olisi miten vain, jos hänen käytöksensä kyllästyttää sinua, sinun täytyy ottaa asia puheeksi. Ole kuitenkin hienovarainen, tarkoituksena ei ole loukata häntä. Tajuat viimeistään nyt, että on ihmisiä, joille et saa kertoa ihan mitä tahansa itsestäsi, koska heidän joukostaan löytyy myös sellaisia, jotka eivät välttämättä kunnioita sinun yksityiselämääsi.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Tänään heräät selvästikin väärällä jalalla. Mikään ei tunnu hyvältä, vaikka tosiasiassa tapahtuu paljon hyviäkin asioita. Sinun täytyy olla tietoinen siitä, että nyt olet taipuvainen näkemään maailmaa huonossa valossa. Sinun on ymmärrettävä, että tarvitset pikaisesti asennemuutosta ja positiivisuutta. Elämä on nimittäin paljon valoisampi, kuin luulet!

Tänään voi olla silmiinpistävää, kun eräs läheisesi tai ystäväsi käyttäytyy sinua kohtaan aika viileästi. Sinun kannattaa yrittää selvittää, mistä tämä asia johtuu, koska kyse voi olla väärinkäsityksestä. Se ei saa pilata teidän välejänne. Näyttää siltä, että pikemminkin sinun täytyy tehdä aloite voidaksenne keskustella asiasta. Se ei voi olla niin vaikeaa, pian kaikki on taas ennallaan. Sitten osaatte iloita toisistanne ja lähteä yhdessä vaikka pieneen illanviettoon.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tänään olet erityisen myötämielinen toisia kohtaan. Haluat kaikin tavoin auttaa läheisiäsi ja ystäviäsi. Haluat auttaa hyvää hyvyyttäsi sitä pyytämättäkin. Olet valmis myös lohduttamaan ja rohkaisemaan toisia. Nautit siitä, jos voit auttaa ja saat toisten kasvoille hymyn. Ole kuitenkin varovainen! Kaikki ei välttämättä halua apua ja jotkut muut taas voivat käyttää avuliaisuuttasi hyväksi. Tulossa on hieno päivä, nauti siitä.

Tänään sinulle tarjoutuu mahdollisuus päästä tavoitteisiin. Sinä voit kääntää menneisyydessä saadut kokemukset nyt eduksesi. Onnistumisen salaisuus piilee myös menneisyydessä. Kysymys on siitä, pystytkö ottamaan opiksi aikaisemmista virheistäsi. Sinun ei pidä luulla, että tehdyt virheet kielivät heikkoudesta, vaan pikemminkin siitä, että ne toimivat eräänlaisina oppiläksyinä. Ole ylpeä siitä, mitä opit ja minkä hyödyn saat siitä tänään irti.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Sinulla on tänään hyvä mahdollisuus valita, kenet kahdesta rakkaasta läheisestä, ystävästä haluat tavata. Olisi kiva nähdä heitä molempia, mutta se ei ole ajan puutteessa mahdollista. Sinä et voi luvata samanaikaisesti useampaa treffiä. Henkilölle, jota et nyt tällä kertaa pääse tapaamaan, tulee sinun ilmoittaa asiasta hienovaraisesti. Olet suosittu ja pidetty henkilö, joten häneltä saat varmasti ymmärrystä.

Tänään voit helposti pettyä ja tämä satuttaa sinua luultua enemmän. Sinun oli vaikea arvata, että se tulisi koskettamaan sinua näinkin voimakkaasti. Jotkut tulevat sen huomaamaan ja yrittävät sinua lohdutella, saada sinut hyvälle mielelle. Sitä et saa paheksua, he ovat hyväntahtoisia, eikä sinun tarvitse hävetä tunteitasi, se ei ole heikkouden merkki. Sen sijaan voit nauttia saamastasi huolenpidosta ja rakkaudesta.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kuuntelet mielellään, mitä mieltä muut ovat asioista. Näin teet usein huolimatta siitä, että joitakin kertoja oli käynyt köpelösti. Viimeksi sinulta meni tästä syystä eräs hieno tilaisuus ohi suun. Jos et ole tarpeeksi tarkka, sinulle voi käydä nyt samalla tavalla. Onneksi tässä vaiheessa voit tehdä vielä muutosta asiaan. Puolusta omia etujasi. Sekään ei haittaa, vaikka joutuisit joidenkin kanssa napit vastakkain.

Olet sekä fyysisesti että henkisesti täysremontin tarpeessa. Sinulle on kertynyt liian paljon ylimääräisiä tehtäviä ja koet sen vuoksi hieman stressiä. Olet selvästi ylikuormitettu. Yritä hetkeksi pysähtyä ja miettiä, miten voit jatkossa päästä näistä ylimääräisistä kuormista eroon ja miten voit välttyä saamasta tarpeettomia ja hyödyttömiä tehtäviä. Tulet huomaamaan, että vointisi paranee välittömästi.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Sinulla on salaisuus, ja koet pakottavan tarpeen kertoa siitä jollekin. Ennen kun toimit näin, pysähdy hetkeksi miettimään, kenelle saat siitä kertoa, keneen voit luottaa ja mitä seurauksia sillä voi olla. Saat paljastaa asian henkilölle, joka ei varmasti kerro sitä eteenpäin, mutta sinun täytyy myös huomioida, ettet aseta hänen hartioilleen sillä liian suurta taakkaa. Ole siis tarkkana, kenet haluat kuuntelijaksesi. Sitten kun olet kertonut asiasta, tulet rauhoittumaan ja tunnet olosi paremmaksi.

Sinulla on kyky saada toiset hyvälle tuulelle. Säteilet positiivisuutta, ja tänään voit käyttää tätä kykyäsi myös aktiivisesti. Voit auttaa alakuloisia ihmisiä pääsemään pahoista ajatuksista eroon ja saada heidät hymyilemään tai nauramaan. Tuot heidän elämäänsä valoa. Voi olla, että joku tulee sitä sinulta itse pyytämään, mutta huomaat kyllä itsekin, jos joku tarvitsee apua.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



