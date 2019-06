Napi horoszkóp - 2019. június 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Valaki ma roppant nagylelkű lesz Önnel. Talán egy értékes ajándékot kap tőle, segítséget, de valamilyen úton-módon érezteti a maga iránt érzett érzéseit, de akár még a háláját is. Szerényen, de fogadja el és ne úgy tekintsen arra az ajándékra, hogy biztos le akarja kenyerezni, vagyis véletlenül se sértse meg az illetőt, akinek komolyak a szándékai. Fogadja el, hogy mások is kedveskedhetnek csak úgy Önnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nagyon szeretné, de ma nem adhat ki bizonyos dolgokat a kezéből, mert annak nem lenne jó vége. Akármennyire sincs kedve hozzá, jobban teszi, ha mindent maga intéz, legyen az ház körüli teendő vagy egy program megszervezése. Máskülönben ne csodálkozzon azon, ha valami nem úgy sül el, ahogy azt fejben elképzelte. Vagy ha mégis kiadja a kezéből, utána ne reklamáljon másoknak.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma valahogy úgy érzi magát, mintha börtönben lenne. Talán azért, mert nem sikerül eljutnia egy vágyott programra, vagy mert nincs kivel kimozdulnia és ezért szobafogságra ítélte magát. Ez nagy butaság lenne a részéről, hiszen egyedül is elmehetne otthonról, ne keressen kifogásokat, miért nem teszi! Elhiheti, még egyedül is érhetik kellemes meglepetések. Mellett lepje meg magát valamivel!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kellemes napot tölthet együtt a családjával. Kifejezetten meg lesz az a vágyott családi idill, amitől tökéletesnek érezheti a napját. Szeretteivel békés, ugyanakkor szórakoztató napot tudhat a magáénak. Mindenben egyetértenek majd, nem akad az útjukba nehézség, kellemetlenség. Türelemmel és szeretettel telve töltik el együtt az idejüket. Lehet, hogy csak sétálnak, kirándulnak, játszanak, de mégis azt fogja érezni, hogy pihen.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Tökéletes ez a nap arra, hogy kiránduljon, kimozduljon otthonról. Érdemes lenne valamiféle aktív tevékenységet űznie, legyen az városnézés vagy hegymászás, mert ráférne magára a mozgás. Biztos lesz olyan, aki magával tart, így legalább a jó társaságot sem fogja mellőzni. Nem mellesleg a szabadban feltöltődhet, és értékes gondolatai támadhatnak. Nap végén kifejezetten felüdültnek fogja érezni magát.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Mostanában konokul ragaszkodik az elképzeléseihez. Mindennek úgy kell lennie, ahogy Ön szeretné. Legyen ma ezzel óvatos, mert egy kevéske rugalmasságot sem hajlandó tanúsítani, akkor könnyedén összeveszhet a szeretteivel. Próbáljon meg nyitni feléjük, de legalábbis ne akarja rájuk erőszakolni azt, amit kigondolt. Lássa be, hogy sokszor valóban elnyomja őket és ez nem tesz jót a kapcsolatuknak.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Úgy gondolja, hogy egy bizonyos feladat, kihívás meghaladja a képességét és ezért nem is mer belevágni. Kivételesen nagyon is bele kellene, ne hagyja, hogy a kishitűsége megtévessze! Kellemesen csalódhat önmagában, és még siker is érhet el, ha meri egy kicsit feszegetni ma a határait. Legyen bátor és hallgasson a megérzéseire, amik erőt és hitet adnak Önnek! Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Kisebb kellemetlenségre számíthat a mai napon. Még az is lehet, hogy egy korábbi, lezáratlan probléma köszön vissza. Ha nem vigyáz, egy-kettőre elszabadulhat a pokol és kirobbanhat a családi vita. Törekedjen arra, hogy a békés megoldásokat válasszák és kompromisszumokat kössenek. Egymás hibáztatása meg az okoskodás nem éppen célravezető ilyen helyzetben. Tanúsítson Ön is több türelmet! Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Fejetetejére állhat ma az érzelmi világa. Ha egyedülálló, akkor azért, mert megismerkedhet valakivel, vagy pedig egyenesen olyanba szerethet bele, akibe nem kellene. Azok, akik egyszerre több vasat tartanak tűzbe, komoly érzelmi galibába keveredhetnek, ugyanis el jött a pillanat, hogy választaniuk kellene. Akiknek titkos kapcsolatuk van, legyenek óvatosak, mert a lebukás veszélye fenyegeti őket. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Egyik szerette szeretne ma Önnel beszélni a kapcsolatukról. Legyen nyitott és türelmesen hallgassa végig. Bármennyire is nehéz is legyen, fogadja el a hibáit, és ne próbálja feltétlenül kimagyarázni őket. Legyen vevő arra, hogy megoldják a gondjaikat és javítsanak a kapcsolatukon. Éppen ezért kell meghallgatnia azt is, hogy mit ajánlj erre a szerette és utána mondja el Ön is higgadtan a véleményét! Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Lehet, hogy nincs kedve, de érdemes lenne ma kimozdulnia otthonról, ha szerettei vagy barátai hívják, mert kellemes élményekben lehet része. Elhiheti, hogy nem bánná meg. Ha okosan osztja be az idejét, akkor arra is fog maradni, hogy pihenjen, és kedvenc passzióit űzze. De kár lenne az egész napját otthon töltenie. Ne legyen lusta felkelni az ágyból és csinálni valami izgalmasat! Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Akad valaki, aki tanácsért fordulhat Önhöz, de legyen óvatos azzal, hogy mit mond neki, mert az illető készpénznek veheti. Ha pedig rosszul sül, egyértelműen magán veri le a port, ezért csínján bánjon ma a tanácsokkal. Ezt leszámítva ma kissé és fáradt és nyűgös lehet, nehezen találja a helyét. Bölcsen teszi, ha inkább pihen, és nem próbálja magát mindenáron hasznossá tenni! Heti horoszkóp





