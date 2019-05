Napi horoszkóp - 2019. június 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Vigyázzon ma arra, kinek, mit mond! Főleg olyan értelemben, hogyha hall egy pletykát, akkor nem biztos, hogy tovább is kellene adnia. Bárkiről, bármit hall, jobb, ha magában tartja, így elkerülheti az esetleges kellemetlenségeket. Amikor esetleg kiderül, hogy hamis pletykát terjesztenek valakiről, hálás lehet azért, hogy Ön nem vett részt benne. Ezért ne is hagyja, hogy belerángassák a terjesztésbe.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Rengeteg feladata lesz ma. Azt sem tudja, hol áll a feje és mivel kezdje. De valahol mégis élvezi most ezt a zsongást, pörgést, mert szereti, amit csinál, és mert látja az eredményét is. Kollégái felnéznek Önre és sokszor kérnek tanácsot Öntől. Ma még valaki olyan is megpróbálhat a közelébe férkőzni, akivel eddig nem volt túl jó a viszonya, de most mégis nyitott arra, hogy barátkozzanak.

Ma szeretne valaki kitárulkozni, megnyílni Önnek, hogy beszéljen a lelki gondjairól és esetleg a maga tanácsát kérje. Ám Ön hajlamos lehet viccelődni vele és esetleg csipkelődni az illetővel, mert nem gondol bele abba, hogy az illetőnek komolyan szüksége lenne magára, Legyen ezzel óvatos, mert egy életre elveszítheti a bizalmát. Vegye észre a szándékait és hallgassa meg őt.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Érthető, hogy szeret a maga tempójában haladni, csak hogy ma nem lesz rá lehetősége. Annyi feladata lesz, hogyha időben szeretne végezni és nem hazavinni a munkát, akkor kénytelen lesz csipkednie magát. Ráadásul felettesei is elvárhatják, hogy ma kicsit gyorsabb legyen, és rossz néven vehetik, ha maga ilyenkor is lazára veszi a formát. Ma igyekezzen kicsit felpörögni!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Fantasztikus lehetőséget kaphat ma. A legszívesebben azonnal igent mondana rá, de azt rosszul tenné. Okosabban tenné, ha előbb alaposabban utána járna és kiderítené, hogy minden valóban úgy van-e, ahogy állítják. Esetleg kérdezzen meg másokat is, mi a véleményük, mik a tapasztalataik. Így elkerülheti, hogy kellemetlensége származzon belőle. Remélhetőleg nem talál semmit, ami a lehetőség ellen szólna!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Felesleges a múlt miatt siránkoznia. Ma hajlamos lehet azon rágódni és panaszkodni miatt. Engedje el a dolgot. Inkább a jelenre kellene koncentrálnia, mert le fog maradni a lehetőségekről, az élményekről, ha folyton a múlton jár az esze. Amint készen áll erre, figyelje meg, hogy új ajtók nyílna meg maga előtt. Ehhez nem kellene mást tennie, mint előtte becsukni a már nem használt ajtókat.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Kissé nyugtalan, feszült lesz a mai napon. Maga sem tudja a konkrét okát, egyszerűen dolgozik Önben valamiféle békétlenség. Emiatt ma nyűgös lesz és nem figyel oda arra, amit mond vagy ahogy mondja és emiatt könnyen összeveszik a környezetével is. Ráadásul ilyenkor semmi és senki nem jó Önnek. Akármennyire is rosszul érzi magát, próbáljon meg nem hárpiaként viselkedni.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ne hagyja, hogy több feladatot sózzanak a nyakába. Felettesei, de még kollégái is úgy érezhetik, hogy bepróbálkozhatnak magánál, mert úgy sem fog nemet mondani. Akár egyenesen hozakodnak vele elő, akár hátulról, nyugodtan mondjon nemet, semmi sem kötelező. Még több feladattal ? pláne az ingyen munkától ? csak össze fog roppanni, így is túl sok mindent csinál egyszerre.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Lehetősége lenne arra, hogy előrelépjen a munkahelyén vagy felemeljék a fizetését, de ez azzal járna, hogy kevesebb ideje jutna szeretteire és persze önmagára is. Vagy pedig olyan komoly felelősséggel járna, ami stresszt okozhat. Ezért kétszer is gondolja át, hogy ez megéri-e Önnek. Ne egyedül hozza meg ezt a komoly döntést. Beszéljen róla szeretteivel és legyen nyitott arra, amit halhat tőlük.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Nagyon elszánt lesz a mai napon és teljes gőzzel azon lesz, hogy a korábban megkezdett feladatait, ügyeit elintézze, lezárja, de még azokat is, amikbe esetleg ma vágott bele. Ugyanis készen áll arra, hogy hosszú távon új projektbe vágja a fejszéjét, de tudja, hogy ehhez az kell, hogy tiszta lappal indítson. Ma valósággal megtáltosodik és el is érheti célját. Ám igyekezzen nem rágörcsölni, ne menjen az egészsége kárára!





BAK: (december 22 - január 20.)

Ma vészjelzéseket adhat le a teste, hogy kezd kimerülni és ideje lenne pihennie, illetve tudomásul vennie a korlátait. Vészesen fogynak energiatartalékai ezért nem ártana, ha mielőbb sort kerítene arra, hogy pihenjen. Emellett vegye komolyan a régóta meglévő kellemetlen tüneteket és ne várjon tovább a csodára, hogy magától megszűnnek, hanem keresse fel végre az orvosát.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Egyik ismerőse elállhat egy ?biztos? pénzszerzési lehetőséggel és megpróbálhatja rábeszélni magát, hogy váltson munkahelyet vagy fektessen be, de legalábbis járuljon hozzá anyagilag. Még ha kecsegtetőnek is tűnik a dolog, akkor is jobb volna, ha nemet mondana erre a lehetőségre, mert nem járna jól vele. Talán most nem látja, de rövid időn belül megmutatkoznának a hátulütői.





HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp