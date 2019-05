Napi horoszkóp - 2019. május 31.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.31 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Legyen elővigyázatos, mert figyelmetlensége vagy éppen lazasága miatt, komoly hibát véthet és kellemetlen helyzetbe kerülhet. Nemcsak anyagi, hanem szakmai téren is kellemetlenség érheti és kétségbe vonhatják hozzáértését. A munkahelyén különösen legyen óvatos, mert egyik kollégája csak arra vár, hogy mikor hibázik, hogy fogást találjon magán és hadjáratot indíthasson maga ellen.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Elért egy bizonyos szintet és nem tud tovább lépni. Legalábbis egyelőre. Most érje be azzal, ami van, és ne próbálja kierőszakolni a sikert, a haladást, semmit se. Legyen türelemmel. Viszont ma eltöprenghet azon, hogy tovább tanul vagy valamiféle módon tovább fejleszti a képességeit és ezt okosan is tenné. Mielőtt beleugrana valamibe, nézzen szét, hogy milyen lehetőségei vannak.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Úgy érezheti ma, hogy megérkeztek a pozitív változások az életébe. Élete több területe is szép lassan javulásnak indul, legyen szó a karrieréről, az anyagi helyzetéről, de még a szerelmi életéről is. Mindettől sokkal szebbnek látja a jövőjét és végre képes mosolyogni, boldognak lenni. A környezetének is feltűnik, hogy mennyivel jobb a hangulata és ez tovább emeli a napja fényét.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Pozitív változással számolhat a magánéletében. Egészen meg jön a hite és reménykedni kezd abban, hogy még változhatnak a dolgok és javulhat a kapcsolatuk. Párja olyan dologgal állhat elő, ami ékes jele annak, hogy van jövője a kapcsolatuknak, és együtt mindenre képesek lehetnek. Úgyhogy dicsérje meg partnerét és ne feledje, hogy ketten kellenek a kapcsolathoz, tegyen Ön is lépéseket!





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Végre el jött az az időszak, amikor besöpörheti a sikert. Függőben lévő ügyei beérnek és sikerrel zárhatja őket. Megnyithatja üzletét vagy akár a meglévő lesz az, ami beindul. Mindenképpen azt fogja érezni, hogy megérte szorgalmasnak lenni, küzdeni, mert végre célt ért. Ott tart, ahol lenni szeretne. Legyen ez a nap az ünneplésé és merjen hátradőlni, élvezni a megérdemelt sikert.





Talán már egy ideje fontolgatja is, de ma lehetősége lesz arra, hogy rendbe hozza a kapcsolatát azokkal, akikkel korábban megromlott. Megeshet, hogy ezt Önnek kell kezdeményeznie, ám ez ne vegye el a kedvét. Megéri leküzdenie a büszkeségét és kezdeményezni a békét, hogy tisztázzák a viszonyukat, ugyanis ma jó eséllyel sikerrel járhatnak.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Olyan helyzetbe keveredhet ma, aminek következményeként felszínre kerül egy képessége. Ön is rendesen megdöbben, hogy mi mindenre képes! Álmában sem gondolta volna, hogy ilyen dologra is képes lehet. Ráadásul ma megismerkedhet valakivel, aki azonnali vonzalmat ébreszt Önben. Ne legyen túl rámenős, de ne is hagyja csak úgy elsétálni az illetőt. Ha jól ügyeskedik, még akár lehet is belőle valami!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma a szokottnál is optimistább lesz. Olyan hírre is képes pozitívan reagálni, amire máskor eddig nem sikerült. Ráadásul ma valahogy minden kedvezően alakul maga körül, lépten-nyomon szerencséje van, mintha Fortuna gondoskodna magáról. Persze azért tudja, hol van a határ és nem kell kockázatos vállalkozásokba beleugrania csak azért, mert úgy hiszi, ma mindenre képes!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Érdemes ma nyitottnak és figyelmesnek lennie, mert nem mindennapi tapasztalásban lesz része! Jelet kaphat az égiektől, de legalábbis hihetetlen körülmények között kaphat útmutatást vagy szerezheti meg a választ, amire épp szüksége van. Merjen hinni a szemének, a történéseknek, ne próbálja megmagyarázni őket, csak kövesse a megérzéseit és fogadja be az élményt.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Úgy érezheti, túl sok a teher magán és nem bírja tovább. Még azelőtt kérjen segítséget, hogy összeroppanna. Nincs ebben semmi szégyellni való, lehet, hogy túlvállalta magát vagy egyszerűen fogytán vannak az energiatartalékai. Sokkal rosszabb lesz, ha kényszer pihenőre kell mennie vagy esetleg a figyelmetlensége miatt kárt okoz magának vagy másnak. Ne legyen túl büszke segítséget kérni.





BAK: (december 22 - január 20.)

Egy kissé maga alatt van. Nincs komolyabb oka rá, egyszerűen ma ilyen borongós a hangulata. Ugye tudja, hogy ez attól még nem ok arra, hogy mufurc legyen másokkal, ás megbántsa őket? Inkább hagynia kellene, hogy környezete feldobja a hangulatát és kirángassák Önt a rossz hangulatából. Ám ha nem vevő erre, akkor finoman utasítsa el őket, biztos meg fogják érteni.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Legyen nyitott, ha elhívják valahova, ha valaki találkozni szeretne Önnel, mert ezáltal rálelhet egy új barátra vagy valamiféle eszmére, hobbira, ami azonnali érdeklődést válthat ki Önből. Talán egy ismerőse megosztja Önnel az új vallását vagy a szépségének a titkát, a módszert, hogyan lett sikeres, vagy azt, hogy mivel foglalkozik szabadidejében. Bogarat ültet a fülébe és úgy érzi, Önnek is pont arra van most szüksége.





HALAK: (február 19 - március 20.)



