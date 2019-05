Napi horoszkóp - 2019. május 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.30 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Rengeteg új információt tudhat meg ma, illetve több mindent is kérhetnek Öntől. Okosan tenné, ha mindent felírna, máskülönben előfordulhat, hogy elfelejti őket, abból pedig kellemetlensége adódhat. Ma egyébként is kicsit szétszórt lesz, sokszor azt sem tudja, hol áll a feje. Figyeljen oda magára, mert a kapkodásban elfelejthet enni és inni, amiből akár fizikai kellemetlensége is adódhat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ég a vágytól, hogy valamit változtasson, átalakítson, átvariáljon. Még nem döntötte el, hogy a külsejének, a ruhatárának vagy az otthonának essen neki. Vagy mindegyiknek. Mielőtt hirtelen meghozna egy ilyen döntést, gondolja végig, mit is szeretne elérni, mi a célja, ne az legyen, hogy mindegyikbe bele fog és félúton megunja. Kerülje a drasztikus változtatásokat és azt is, hogy hirtelen nagyobb összeget adjon ki a kezéből.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Olyan dolgot hallhat, ami egészen magával ragadja, és nem bírja kiverni a fejéből. Talán maga is érzi, hogy ez nem véletlen. Okosan teszi, ha azt jelnek veszi és utána megy a dolognak. Érdekes információkat tudhat meg és akár azt is érezheti, hogy gazdagabb lett az élete. A mai napon kövess bátra a megérzéseit. Ne rémüljön meg attól, hogy ezek bizonytalan dolgok, mert fantasztikus élményekben lehet része.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Szeretne több időt tölteni a szeretteivel. Munka után mindenképpen érdemes lenne, így tennie. Ám ha hosszú távon gondolkodik, és úgy érzi, a munkája túl sok időt rabol el a családjától, akkor el kellene gondolkodnia azon, min kellene változtatnia. Talán csak kevesebbet kellene vállalnia, de persze az sem kizárt, hogy munkahelyet kellene váltania. Gondolja át, milyen lehetőségei vannak!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Valaki ma nagyon szeretné rávenni magát valamire. Talán csak szívességet szeretne kérni, vagy azt akarja, hogy megvegyen valamit, befektessen. Akármilyen nagy legyen a kísértés, kétszer is gondolja meg, hogy belemegy-e, akár segítőszándékkal tenné, akár azért, hogy nyerjen vele. Ugyanis a látszat csalhat és nem biztos, hogy minden úgy van, ahogy elsőre tűnik és megpróbálhatják magát átverni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egy kissé maga alatt lehet ma. Ez pont egy olyan nap, amikor semmi kedve a munkához, de még csak ahhoz se, hogy felkeljen. Elege van a környezetéből, a munkából, mindenből. Ha van rá lehetősége, akkor pihenjen, de amennyiben nincs, akkor próbáljon meg egy kis pozitívumot találni a napjában, amiért érdemes felkelnie. Hogyha gyakori Önnél ez a jelenség, át kellene gondolnia, milyen változásokra lenne szüksége ahhoz, hogy jobban érezze magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Már jó ideje halogat valamit, csakhogy nincs tovább. Elfogyott az idő, de legalábbis vészesen fogyóban van. Most már szedje össze magát és tegye meg, amit meg kell tennie, semmit se halogasson tovább, mert akár komolyabb kellemetlensége is származhat belőle. Higgye el, amint belelendült, már meg jön a kedve hozzá és hamar le fogja tudni a feladatot. Csak a kezdet lesz nehéz!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Olyan helyzetbe kerülhet, hogy alaposan át kell gondolnia, hogy önző vagy önzetlen legyen. Nagyon szeretne magának kedvezni, de ugyanakkor tudja, hogy nem teheti meg azt, hogy gondolkodás nélkül a maga javára dönt. A legjobb, amit tehet, hogy átgondolja, milyen köztes megoldások vannak, és mik lehetnek a különböző döntéseinek várható következményei. Azután mérlegel és dönt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Már nagyon közel van ahhoz, hogy megvalósítsa a tervét vagy egy régi álmát. Éppen ezért most kellene még ráhajráznia. Nehogy azt higgye, hogy már bent van a célban és győzni fog. Ne igyon előre a medve bőrére, menjen biztosra és még most utoljára adjon bele mindent a siker érdekében. Most, amíg lelkes és tele van motivációval. Nagy hiba lenne kényelmesen hátradőlnie. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Olyan dolgokat kell ma megtennie, amiket egyáltalán nem szeret. Sajnos be kell látnia, hogy az élet már csak ilyen és olyan dolgokat is meg kell tennünk, amelyekhez nincs akkora affinitásunk. Viszont ha megteszi, utána nap végén sokkal elégedettebb lesz magával, hogy képes volt legyőzni önmagát és ezt is megtette. Ráadásul még sikert is érhet el benne. Próbáljon egy kis pozitívumot találni a tevékenységben. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Ma valaki olyannal hozhatja össze a sors, akivel nincs lezárva egy ügye vagy múltja. Emiatt a találkozás meglehetősen felkavarja. Mindenképpen kellene vele beszélnie, de érthető, ha ma nem tudna tisztán gondolkodni. Szerencsésebb lenne egy másik napra időzíteni a beszélgetést, és addig van ideje rá felkészülni lélekben meg átgondolni, mit is szeretne. Ne hagyja, hogy a mai napra erőszakolják ki magából a beszélgetést. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Olyan hírt hallhat, aminek hatására felébred Önben a vágy, hogy megvalósítsa régi álmát. Gondolja át mik a lehetőségei és ne legyen rest akár segítséget kérni hozzá. Rettentően motivált lesz a mai napon és minden gondolata a vágya körül forog majd. Viszont legyen óvatos azzal, kit avat be és kit nem, nehogy esetleg valaki el lopja az ötletét, vagy esetleg irigységből keresztbe tegyen Önnek. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp