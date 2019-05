Napi horoszkóp - 2019. május 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma a (leendő) kedvese egy kis gondolkodási időt kérhet. Érdemes megadnia neki, ne siettesse azt, hogy választ adjon. Addig inkább készüljön fel magában és igyekezzen nyitott lenni a döntéssel kapcsolatban. Bármi is legyen, az fogadja el. Ugyanakkor ez az egészeset elgondolkodtatja, hogy talán nem megfelelő módon kezeli, csinálja a dolgokat, és változtatnia kellene.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Úgy léphet fel a munkahelyén, mint egy mester. Egyik-másik kollégája a segítségét kérheti vagy akár azt, hogy tanítsa, és úgy néznek majd magára, mintha Ön lenne az Isten. Ez persze roppant hízelgő lesz magának, igyekezzen nem visszaélni a szerepével. Illetve csak annyit segítsen, amennyi valóban belefér az idejébe, nehogy utána elússzon a saját feladataival vagy más egyéb kellemetlenségei származzanak belőle.

IKREK: (május 21 - június 21.)

Valaki ma próbára teheti a türelmet és jóformán mindent elkövet annak érdekében, hogy felhúzza magát. Igyekezzen nem megadni neki az örömet. Nincs kizárva, hogy az illető valóban mesterkedik valamit és oka van annak, amiért próbálja magát ellehetetleníteni. Ám az sem kizárt, hogy csak nem ért magával egyet. Nem ártana erről kulturáltan beszélniük, hiszen lehet, hogy csak félreértésről van szó.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Szükség lenne élete egyes területein a megújulásra. Ez nem azt jelenti, hogy kezdjen el mindent azonnal kidobni, illetve véget vetnie a kapcsolatainak. De valóban szortíroznia kellene, méghozzá megfontoltan. Tegye ezt kívül és belül egyaránt. Azzal persze számolnia kell, hogy nem mindenki lesz megelégedve Önnel és a változásokkal. Viszont ez semmitől se vegye el a kedvét!





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Meglehetősen nehéz nap elé néz, és sokszor megfordul a fejében, hogy feladja, mert nem bírja tovább. Aztán mégis jön egy löket, hogy nem lehet ilyen gyenge, túlélt már nehezebb, rosszabb helyzetet is, ezt is képes lesz és ilyenkor mindig egy-kettőre talpra áll. Ma egész nap ilyen hullámzó lehet a kedélye, de végül mégis sikert könyvelhet majd el és megbizonyosodhat afelől, hogy igen, Ön egy vérbeli Oroszlán.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Már tapasztalja a változásokat az életében és talán bizonytalan is miattuk, esetleg aggódik és fél. Érdemes lenne kiöntenie a szívét egyik-másik idősebb rokonának, ugyanis tudna olyat mondani, amivel megnyugtatná és erőt öntene magába. Akár egy igen értékes tanáccsal is beljebb lehetne. De nincs oka stresszelni, hiszen a változások Önért történnek. Bízzon bennük és a saját képességeiben is.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ma is igazán érezni fogja azt, hogy a sors kegyeltje, az égiek vigyáznak Önre. Amikor csak úgy tűnne, hogy nehéz helyzetbe kerül, mindig megoldódnak a problémák és szerencsésen alakulnak a körülmények. Ha már kezdene valamiről lemondani és úgy látszik, nem jön össze, mégis bekövetkezik a pozitív fordulat. Igazán hálás lehet azért, amiért szerencsés csillagzat alatt született.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Nehezére esik szavakba öntenie azt, amit érez és gondol, emiatt akadnak ma kommunikációs problémái. Legyen elővigyázatos, mert könnyen félreérthetik. Igyekezzen röviden és pontosan fogalmazni. Érzelmi ügyekben pedig kérjen egy kis időt, ha úgy véli, még maga sem tudja, mit akar. Azt semmi esetre se hagyja, hogy mások sürgessék és válaszokat erőszakoljanak ki magából.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Valaki ma felhívhatja az egyik hibájára a figyelmét. Ez lehet az az ok, amiért nem sikerülnek a céljai, nem jut előrébb. Rettentően kellemetlenül érinti amellett, hogy valahol igaznak érzi, ám ettől még nem fog kevésbé fájni Önnek az igazság. Nem érdemes emiatt összevesznie azzal, aki csak őszinte akart lenni magával azért, mert segíteni szeretett volna. Ha nem tud hozzá pozitívan szólni, talán jobb, ha egyáltalán nem mond semmit.





BAK: (december 22 - január 20.)

Elismerésben részesülhet kollégái vagy felettesei által. Végre kifizetődőnek érzi a munkáját, mert szóbeli vagy pénzbeli elismerésben részesül. Nem feltétlenül az önbizalma múlott ezen, egyszerűen csak szereti hallani, hogy értékes és azt, ha jó valamiben. Azért vigyázzon, ne szaladjon el Önnel a ló, maradjon meg szerénynek és segítőkésznek, ha esetleg kollégái a segítségét vagy a tanácsát kérnék.





Kifejezetten tapasztalja, hogy egyesek lehúzzák. Megpróbálják magát lebecsülni és esetleg lebeszélni arról, hogy megpróbálja elérni a vágyait. Csak akkor járhatnak sikerrel, ha hagyja is. Ez a mai nap gondolkodóba ejtheti olyan téren, hogy alaposabban meg kellene válogatnia, kikkel barátkozik, szeretteinek pedig határokat kellene szabnia. Valóban nem kellene hagynia, hogy mások így bánjanak magával.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Úgy érzi, rengeteg terhet cipel. Érdemes lenne felülvizsgálnia ezeket a terheket. Biztos mindegyik az Öné? Nem lehet, hogy menetközben átvette másokét és a sajátjaként kezeli őket? Egyáltalán minden teher valóban annak minősül vagy csak maga volt, aki felnagyította, annak titulálta? Ha őszintén és alaposan átgondolja, ma villámgyorsan megszabadulhat néhány problémától.

HALAK: (február 19 - március 20.)



